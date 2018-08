Hatan jöttek, öten mentek a kézilabdások Ózdon

A rávezető foglalkozások után ebben az időszakban heti nyolc edzéssel készülnek a piros-kékek a rájuk váró feladatokra. Az együttes kerete most már véglegesnek tekinthető: nyáron a korábban megszokottakhoz képest nagyobb jövés-menés volt, hiszen öten távoztak, hatan érkeztek a nagy múltú egyesülethez.

Több edzéssel



– Ezen a héten a gyorsítás fázisába léptünk, a közös munka első három hetében még nem játszottunk felkészülési mérkőzést – fogalmazott Szakál György, az ÓAM-Ózdi KC edzője. – Korábban nem volt lehetőségünk rá, idén a fő támogatónk jóvoltából megvalósult, hogy heti hét-nyolc alkalommal tudunk együtt készülni ebben az időszakban. A társaságnak nagyszerű a hozzáállása, a fiúk becsülettel dolgoznak, ami rendkívül fontos ahhoz, hogy a tovább erősödött Keleti csoportban jól helyt tudjunk állni.

Az NB I/B-ben egy csapattal csökkent a létszám, tizenkét gárdából áll a mezőny. Az élvonalból kiesett Orosháza került Keletre, emellett a Nyugati bronzérmes PLER Budapestet sorolták át ebbe a bajnokságba. Tíz gárda tavalyról ismert lehet a másik számára. A kiírás értelmében a bajnok feljut, a második-kilencedik helyezett marad bent, az utolsó három csapat int búcsút a másodosztálynak.

Erős lesz



– Az előző kiírás után azt gondoltam, hogy attól már nem lehet keményebb a bajnokság, de tévedtem – folytatta Szakál György. – Most még csak a zuhanyhíradóból jönnek a hírek, de néhány forduló elteltével tisztábban fogunk látni. Mi azonban elsősorban saját magunkkal foglalkozunk. Az a legfontosabb, hogy becsülettel felkészüljünk az előttünk álló feladatokra, ebben az esetben képesnek tartom a csapatot egy jó helyezés megszerzésére.

Az ÓAM-Ózdi KC csapata az első felkészülési mérkőzését augusztus 22-én játssza a Balmazújváros vendégeként. Jövő héten szombaton s hazai rendezésű ÓAM Kupán szerepelnek az ózdiak, ahová a Balassagyarmat, a Debrecen és a Nyíregyháza fogadta el a meghívást. Ezt követően az NB II-es Hatvannal és a Salgótarjánnal is találkozik a Szakál-gárda, és a gyarmatiakhoz is elutaznak szeptember első napjaiban. Az első tétmérkőzést, a Magyar Kupa nyitó fordulójában Nyíregyházán vívja a csapat, szeptember 7-én, 19 órai kezdettel. Most már az is ismert, hogy a bajnokságot a Törökszentmiklósi Székács otthonában kezdik az ózdiak, szeptember 15-én, szombaton.

ÉM-ME

A változásokról



Érkezett: Nagy Dominik (kapus, Eger Eszterházy SZSE), Herczegh János (irányító, szélső, Békés-Drén KC), Pánczél Zoltán (jobbátlövő, Békés-Drén KC), Zsigmond Gergely (átlövő, irányító, Törökszentmiklósi KE), Hangyel Norbert (jobbszélső, kölcsönbe Mezőkövesdi KC), Molnár Ádám (jobbszélső, NEKA).

Távozott: Szűcs Balázs (Nyíregyháza), Szabó Tamás (Salgótarján), Mátrai Péter (?), Harkó Krisztián (?), Scitovszky Tamás (?).

Az alapok lerakása az első a megyei kézilabdában Miskolc - A közelmúltban ­Kovács Sándor lett a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kézilabda Szövetség elnöke. Az egykori játékostól, majd edzőtől és sportvezetőtől először azt kérdeztük, hogy hány, tényleges munkát végző megyei szakszövetség létezik még, választ azonban nem tudott mondani, mindössze enn... Tovább a cikkhez

Öt korcsoport, huszonhét meccs Ózdon Ózd - Tizenhat fiú és lány utánpótlás kézilabda csapat vett részt az Ózdi Kézilabda Club által szervezett Build It Strandkézilabda Tornán, amelyet a Vízió & Dimenzió Kupáért rendeztek meg a helyi fürdő területén. A nap folyamán nem kevesebb, mint 27 találkozót bonyolítottak le, U11-es, U13-a... Tovább a cikkhez

Magyar Kupa: Nyíregyházán kezd majd az ÓAM-Ózdi KC Mezőkövesd, Ózd - Az észak-borsodiaknak már az elején be kell szállniuk, a kövesdieknek csupán később. A Magyar Kézilabda Szövetségben elkészítették a férfi Magyar Kupa selejtezőjének, és az 1. fordulójának a párosítását. Megyénk csapatai közül ebben a szakaszban egyedül az ÓAM-Ózdi KC NB I/B-s g... Tovább a cikkhez

Újjászervezik a megyei kézilabda hátországát Miskolc - Kovács Sándort nevezték ki a helyi kézilabda szövetség elnökévé. Új struktúrában folytatja tevékenységét a Megyei Kézilabda Szövetség. Az MKSZ döntésének értelmében a megyei testületek megszűntek. A szövetségek élére elnököt nevezett ki az országos szövetség: Borsodban a leköszönt Cso... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA