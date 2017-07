„Lefordítva” ez is olvasható a keddi Magyar Közlönyben, és meg is írtuk csütörtökön. Azt is megtudtuk, hogy az erdészetek (és az általuk fenntartott vasutak) 6, a MÁV 1,4, az egyéb fenntartású vasutak 2,5 milliárd forinthoz juthatnak.

– Nagy örömünkre szolgált a hír! – ezzel kezdte kérdésünkre Bózsó Gyula, az Északerdő Zrt. műszaki osztályvezetője a választ. – Pontos számadatokkal egyelőre nem tudunk szolgálni, hogy társaságunk pontosan mekkora forráshoz jut, de információink szerint az erdőgazdaságok által fenntartott kisvasutak összesen 6 milliárd forintot kaphatnak. Bizonyosnak látszik, hogy pályarekonstrukcióra lehet lehetőségünk, illetve a gördülőállományunk teljes felújítása is megtörténhet.

„Nagy mérföldkő”

A LÁEV fővonala (Dorottya utca – Garadna) 14 kilométer hosszú, míg a teljes vonalhálózat a szárnyvonallal együtt 25 kilométer.

– Hatalmas történelmi pillanat ez az életünkben, nagy mérföldkő, ami azzal vetekszik, amikor 1920-ban megépült a vasút – jelentette ki a szakember, aki kiemelte, hogy a tervezett felújításokkal a közlekedésbiztonságot is jelentősen javítani tudják majd.

– ÉM-JLI –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA