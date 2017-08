Hat tárlat négy zempléni városban

Egyre jelentősebb szerepet kap a Zempléni Fesztivál életében a képző­művészet. Ebben az évben a képzőművészeti tárlatokat Bordás István, a Sárospataki Képtár igazgatója fogja össze.

Ebben az évben négy városban összesen hat kiállítást rendeztünk, ebből hármat Sárospatakon.“

Hat kiállítás

– A kilencvenes években már dolgoztam együtt a fesztivállal – mondja Bordás István. – Az látható volt, hogy az utóbbi években a képzőművészet nem volt túl erősen jelen a Zempléni Fesztiválon, nem is volt erre külön emberük a szervezőknek. Tavaly egy beszélgetésen vetődött fel, hogy vállalkoznék-e erre a feladatra. Természetesen igent mondtam. Ebben az évben négy városban összesen hat kiállítást rendeztünk, ebből hármat Sárospatakon.

Ebben az évben elég vegyes az anyag. Nem volt külön koncepció, amire felfűztük volna a kiállításokat, csak arra figyeltünk, hogy minőségi anyagot kínáljunk a látogatóknak, és úgy érzem, ennek sikerült is megfelelnünk. Ha működni fog a kapcsolat a fesztivállal, és úgy érzik, van esélye a folytatásnak, akkor a jövőben igyekszem majd tematizálni a tárlatokat. Az nagyon jóleső érzés volt, hogy valamennyi megkeresett helyszínen nagyon pozitívan álltak hozzá a kezdeményezéshez. Miután hat kiállítást megszervezni nem egyszerű feladat, a legtöbb helyszínen a lebonyolítás nagy részét is magukra vállalták. Van egy olyan elképzelésünk, hogy a jövőben más eseményeket is felfűzzünk a tárlatokra. A visszajelzésekből úgy tűnik, erre lenne is igény. Még csak halványan körvonalazódnak ezek az elképzelések, de nem kizárt, hogy bevezetünk egy egyfajta pecsételős rendszert, azaz ha valaki meglátogat egy kiállítást, kap egy pecsétet és ha összegyűjti az összeset, akkor kap valamilyen ajándékot, koncert­belépőt.

A tárlatok

Augusztus 11-én Lugossy László és Zámbó István közös performance-a nyitotta Zámbó István képzőművész gyűjteményes kiállítását az Új Bástya Rendezvénycentrum Urbán György kiállítótermében. A kiállítás szeptember 23-ig tekinthető meg a Tourinform Iroda nyitvatartási idejében.

Augusztus 12-én Sátoraljaújhelyen a Kazinczy Ferenc Múzeum kiállító­termében Szabó Ottó kassai magyar festőművész „Sorskérdések” című tárlatát nyitotta meg Kovács Ágnes művészettörténész. A kiállítás szeptember 9-ig tekinthető meg hétfő kivételével naponta 9-től 17 óráig.

Augusztus 12-én a tokaji Paulay Ede Színház galériájában a „Mai Sárospatakiak” címmel csoportos kiállítás nyílt. Sárospataki képzőművészek alkotásaiból nyújtottak át a szervezők egy csokorra valót a tárlatlátogató közönségnek. Kiállító művészek: Fazekas Balogh István, feLugossy László, Lenkey Tóth Péter, Molnár Irén, Sándor Zsuzsa, Stark István. A tárlatot Aros János, Sárospatak polgármestere nyitotta meg. A kiállítás szeptember 9-ig tekinthető meg hétfő kivételével naponta 9-től 17 óráig.

Augusztus 13-án nyílt meg Kass János grafikusművész irodalmi illusztrációiból rendezett kiállítása a szerencsi Zempléni Múzeumban. A tárlatot Vámosi Katalin művészettörténész nyitotta meg. A kiállítás december 31-ig látható naponta 10-től 17 óráig.

Augusztus 13-án Kákóczki András művészettörténész nyitotta meg Urbán Tibor festőművész kiállítását a sárospataki A Művelődés Háza és Könyvtára emeleti társalgójában. A Művelődési Házban és a Comenius Campuson egyidejűleg látható kiállítás a művész vizuális naplójából nyújt át válogatást a látogatóknak. A kiállítás szeptember 29-ig tekinthető meg A Művelődés Házában és Comenius Campuson.

– ÉM-BG –

