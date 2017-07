Hat miskolci sportoló indul a közelgő EYOF-on

Már egy hónap sincs hátra a győri Ifjúsági Olimpiai Fesztivál (EYOF) kezdetéig, a Rába-parti városban július 23. és 29. között ötven ország 2500, 14 és 18 év közötti sportolója randevúzik egymással. A résztvevők tíz sportágban 130 versenyszámban vetélkednek ezen idő alatt. A résztvevő országoknak július 7-ig kell leadniuk végleges nevezésüket, Magyarország már június 30-án, vagyis holnap szűkíti listáját, ez alól csak a kajak-kenusok kivételek, ők kértek még egy kis időt. Magyarország házigazdaként minden sportágban maximális létszámot indíthat, így a hazai csapat 152 tagú lesz, ami rekordnak számít. Az indulók a korábbi EYOF-szereplések, az európai ranglisták és a különböző válogatóversenyek alapján szereznek, szereztek részvételi jogot.

A hazai sportolók között hatan Miskolcot képviselik majd. Az atlétáknál korábban úgy volt, hogy két MVSI-s lehet ott Győrben, ám a napokban megrendezett ifjúsági országos bajnokság még lehetőséget kínált a bizonyításra és ezzel együtt a csapattagságra – amely után újabb borsodi atléta részvétele vált biztossá. Az utánpótlás-referens, Lengyák György döntése alapján Bacsa Fanni (100 m gát, idei legjobb eredménye: 13.85 mp, edző: Tigyi József) és Pintér Erik (távolugrás, 651 cm, edző: László István) mellett Iván Zsombor (hármasugrás, 14,01 m, edző: Tigyi József) is ott lesz az Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon. Pintér Erik és Bacsa Fanni benne van a fiú, illetve a leány 4×100 méteres váltóban is. A sportágban, magyar színekben 10 fiú és 14 leány versenyző veszi fel a csatát a riválisokkal.

Úszásban az MVSI felnőtt magyar bajnoka, Vécsei Réka (edző: Sajgó László) ugrik majd medencébe Győr-Moson-Sopron megye székhelyén, mégpedig három számban: 100 és 200 méter mellen, illetve a 4×100 méteres vegyesváltó tagjaként. A miskolci úszó jelenleg Izraelben, Netanyjában tartózkodik, ahol vasárnapig az ifjúsági Európa-bajnokságot bonyolítják le.

A cselgáncsosok két főt adnak a magyar keretbe, a fiúk 50 kilogrammos súlycsoportjában Feczkó Csanád (edző: Kálmán Tibor, Kawaguchi Yudai) lép tatamira, míg a lányok +70 kilós mezőnyében Faragó Petra (edző: Kálmán Tibor, Kawaguchi Yudai) mutatja meg tudását. Mindkét judoka jelenleg külföldön van, a kaunasi (Litvánia) ifjúsági Európa-bajnokságon, amely pénteken rajtol.

Illyés Miklóst, a Miskolc Városi Sportiskola ügyvezetőjét is megkérdeztük a miskolci különítménnyel, várakozásaival kapcsolatban:

– Örülünk annak, hogy Miskolc hat fővel képviselteti magát ezen a rangos eseményen – mondta lapunknak a sportvezető. – Feczkó Csanád korosztályos Eb-ezüstérmes, a súlycsoportjában a legkomolyabb eredménnyel rendelkezik, ezért bármilyen színű érem benne van. Faragó Petra Európa Kupákon állt a dobogón, neki a pontszerző hely elérése a realitás, de akár meglepetést is okozhat. Bacsa Fanni nagy tehetsége a magyar atlétikának, egyéni csúcsokat dönt, az EYOF-on is képes lehet ott lenni az élbolyban. A fiúk, Pintér Erik és Iván Zsombor a vége felé lettek csapattagok, örülnénk mi is, és biztos ők is, ha hozni tudnák a legjobbjukat vagy attól kicsivel többet. Vécsei Réka éppen az Eb-n van, az idén már a felnőttek között is bizonyította képességeit, ezért ott lehet a dobogón, de nem lenne meglepetés tőle egy igazán szép eredmény.

