Hat év ismerkedés, két év együttélés, azután esküvő

Zombor-Tóth Szimonetta kézápoló-műkörömépítőként dolgozik Ózd belvárosában, férje, Zombor Attila pedig a közelben egy bútorboltot működtet – tudtuk meg az Észak-Magyarország esküvői fotópályázatának nyertes párjáról. Kapcsolatuk immár hat esztendőre nyúlik vissza. Attilától megtudtuk, hogy tulajdonképpen megismerkedésük a bútorbolthoz kötődik: „Szimonetta a szüleivel jött be a boltba nézelődni és az első látásból szerelem lett, de most jutottunk el, hogy – úgymond – hivatalosan is örök hűséget fogadjunk egymásnak…”

Az ifjú férj elmondta még, hogy két éve költöztek össze. Munkahelyük szinte egy helyen van, lakóhelyük mindössze öt perc távolságban és szüleik, rokonaik is mindössze tíz percre élnek tőlük.

Szimonetta és Attila a győztes esküvői fotóval és a nyereményt jelképező ajándékutalvánnyal

Fotó: Kozma István

Mint az álom…

Az esküvőről, amely július 8-án volt, Szimonetta beszélt. „A lagzin olyan nyolcvanan voltak, igazából a rokonság és a szűkebb baráti körünk vett részt rajta. Jól sikerült minden, és utána Cipruson voltunk nászúton.” Az élménybeszámolóból az is kiderült, hogy megszerették az utazást és már készülnek a jövő nyári üdülésre is.

Ehhez azonnal hozzátehetjük, hogy persze mindeközben már idén is eltölthetnek egy újabb kisebb üdülést Egerben, a Hotel Unicornisban, ahol egy kétéjszakás, kényeztető wellnesshétvégét tölthetnek el akár a tél végi ünnepi időszak környékén is. Ez ugyanis az Észak Facebook-oldalán zajlott Észak Esküvői Fotó­pályázat megnyeréséért járó díj. Amelyet persze köszönhetnek azoknak a rokonaiknak, barátaiknak, ismerőseiknek és az ismeretlen szavazóknak is, akik szorgalmasan lájkolták a beküldött esküvői fényképet. Végül is 1912 „tetszik” volt szükséges a végső győzelemhez.

A verseny izgalma

A fényképek az egykori ózdi kohászat területén készültek és egy fotós barátjuk, Péter készítette, akinek ezúton is szeretnék megköszönni a győztes fotót. Szimonetta az Észak Facebook-oldal kedvelői közé tartozik, és ott látta a felhívást, aztán kiválasztották a képet, és beküldték pályázatunkra. Végig izgatottan figyelték, hogyan alakul a verseny. Örülnek, hogy ennyien az ő képüket tartották a legjobbnak.

– Szaniszló Bálint –

Nyertes szavazóink

Az Észak Esküvői Fotópályázaton a szavazók is nyerhettek, a regisztrálók közül véletlenszám-generátor segítségével kiválasztottunk hármat, akik Észak-ajándékcsomagot és negyedéves digitális Észak-előfizetést nyertek:

Bocsor Anna,

Fügedi Jánosné,

Konyha Tamásné

