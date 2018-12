Hasznosak a mindennapokban Mezőkövesden

Közel hétszázezer forint értékben gyarapodott a mezőkövesdi mentők felszerelése az egyik bankcsoport munkatársainak köszönhetően. A bank dolgozóinak adó egy százalékos felajánlásaiból két intézményt támogattak közel egymillió forint értékben.

Nagyon sokat számít

A szerdai átadón Gyenes László, a mezőkövesdi mentőállomás vezetője köszönetet mondott a felajánlásért a banknak, örömét fejezte ki, hogy vannak, akiknek fontos, hogy különböző ügyeket támogassanak. Helyben nagyon sokat számít 700 ezer forint is, elősegíti a működésüket, a tárgyi feltételek javítását – hangsúlyozta.

Vas Dénes, a bankcsoport klasztervezetője elmondta: ügyfeleik javaslatait meghallgatva a pénzintézet számos jó ügyet támogat. A mostani adomány a dolgozók egy százalékos felajánlásainak köszönhető, hat éve gyakorlat ez az akció.

Barta Tamás megyei vezető mentőtiszt szerint az eszközök – műanyag lapáthordágy, mentőhátizsák, medenceöv, végtagrögzítők – nagyon hasznosak a mindennapokban, nem csak a gyerekek, hanem felnőttek ellátásában is. Dr. Engelbrecht Imre, az Országos Mentőszolgálat régiós igazgatója is megköszönte a felajánlást. Mint mondta, ezekre az eszközökre mindig szükség van, túlhasználják azokat, vagy épp bent maradnak a kórházban. Hozzátette: örülnének, ha a kórházak is kapnának hasonlókat, így nem kellene például az említett hordágyról levenni a betegeket, hanem kapnának cserébe egyet a kórháztól.

Mint megtudtuk, a most kapott eszközöket gyakran használják a mezőkövesdi mentők a mindennapi munkájuk során, hiszen egy autó naponta átlagosan 5–6-szor kel útra a betegekért. Gyenes László elmondta, cégektől, helyi vállalkozóktól kaptak máskor is kisebb támogatásokat, ennek eredményeként tavaly légkondicionálót kapott a nappali tartózkodó, székeket, asztalokat tudtak újakra cserélni. Az épületre és az udvarra is ráférne a felújítás, de az autók mentési eszközeit illetően is lehetne bővíteni, pótolni, korszerűsíteni, tudnák mire fordítani az esetleges adományokat.

TB

