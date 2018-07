Háromszáz aláírás gyűlt össze Miskolcon

Háromszáz aláírás gyűlt össze a Szent István térre tervezett irodaház, az Avalon Business Center megépítése ellen, az aláírásokat eljuttatták a város vezetésének – tudtuk meg dr. Barna Pétertől, aki korábban arról számolt be, hogy a környéken élőkkel egyetemben tiltakozik a tervezett épület miatt.

Az aláírásokhoz mellékelt levélből kiderül, a kormányhivatalnál elérhető dokumentáció alapján a levélírók megállapították, hogy a tervezett beruházás a jelenlegi tervek szerint egy 4 emeletes épületkomplexum, amelynek földszintjén bérelhető üzletek lesznek kávézóval, vélhetően mozival, és az épületben kialakítanának egy háromszintes, 350 férőhelyes garázst is.

Ellenzik, hogy megépüljön

„Kifejezetten ellenezzük, hogy a tervezett épület jelen formájában, több mint 21 méter magassággal, 3 emelet mélygarázzsal megépüljön” – írják levelükben. Véleményük szerint ez a környező lakóépületekre és lakóingatlanokban lakók egészségére nézve kifejezetten káros, negatív hatással lesz. Szeretnék azt is elérni – áll a levélben –, hogy a miskolci közgyűlés módosítsa a terület építési szabályzatát, azaz változtasson annak övezeti besorolásán. Ennek lényege az lenne, hogy a most engedélyezett építménymagasságot lecsökkentenék akkorára, hogy a tervezett építmény legmagasabb pontja ne legyen magasabb, mint most a beépítendő terület mellett lévő Erzsébet fürdő legmagasabb pontja.

Dr. Barna Pétertől megtudtuk, hogy a levélre nemrégiben válaszolt ugyan az önkormányzat, de az nem a kérésükre válasz, így nem tudják elfogadni.

A témával kapcsolatos kérdéseinket elküldtük a miskolci önkormányzatnak, de lapzártánkig nem kaptunk választ.

Közmeghallgatás lesz

Arról már korábban beszámolt lapunk, környezeti hatásvizsgálati eljárást folytat a tervezett irodaházzal kapcsolatban a Miskolci Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya.

A témában közmeghallgatást tartanak augusztus 16-án délután 4 órától a polgármesteri hivatal közgyűlési termében.

ÉM-HM

VISSZA A KEZDŐOLDALRA