Háromból három az MVLC mérlege

A miskolciak tizenöt fős keretéből ezúttal Jakab Dániel nem került a benevezhető tizennégy pólós közé, az ő 9-es sapkáját így az OSC-től érkezett Nagy Ádám húzhatta a fejére. A kapuban is történt változás az előző, Honvéd elleni összecsapáshoz képest, ugyanis Csoma Kristóf helyett Kósik Soma kapott lehetőséget. Bowen kihasználta az első emberelőnyt (1-0), aztán a másodikat is (2-0). 2:46 perc telt el az első negyedből, és a következő fórnál, az időkérést követően Berta növelte az előnyt (3-0). A Szentesnek jutott a meccs első büntetője, Palotás elküldte a másik irányba a hazai kapuvédőt ­(3-1). Bowen a jobb kapufát döngette meg, Kókai lövését meg Kósik hárította. Bowen 5:24 percnél már triplánál tartott (4-1), úgy haladt a mérkőzés, ahogyan arra az erőviszonyok alapján számítani lehetett. Emberhátrányban jól védekezett a házigazda, és Lukács D. a megúszó Vöröst is szépen szerelte.

Iszonyatos bomba

A második felvonás kezdetén Palotás szépített (4-2), majd éppen lejárt a következő 6 az 5 elleni játék – a hazaiak voltak többen –, mikor Bowen újfent hálót rezgetett (5-2). Az újabb miskolci támadásnál hátul nem volt rendezett a Szentes, Berta meg is találta a rést (6-2). Megúszás után Hornyák bombázott a jobb felső sarokba (7-2), a Metalcom harmadik találatát Pellei F. jegyezte (7-3). Kimaradt egy-két akció, de 6 másodperccel a felvonás zárása előtt Bowen iszonyatos bombája ért célt (8-3).

A harmadik negyed gyönyörű centerbejátszással indult, fórban, Sánta a bal alsó sarokba húzta a labdát (9-3), aztán Dőry is feliratkozott a gólszerzők közé (10-3). Nagy M. „vágta” a negyedik vendégtalálatot (10-4), később ugyanúgy ő látta meg a helyzetet Vadovics szorításában (10-5). A kapuban időközben váltó Szentesnél Meixner fogott labdákat, de Kósik sem maradt le ebben. Az utolsó 29 másodpercre a PannErgyé volt a játékszer, de nem tudták növelni az előnyt.

Nehezen jött, de jött

A befejező menetnek nyugodtan indulhatott neki a pályaválasztó, győzelme nem forgott veszélyben, főleg úgy, hogy fórt hibázott a Szentes. Nehezen akart jönni a következő gól, ugyanis a védekezés itt is, ott is jó volt ekkor. Az ötödik perc közepe táján Berta a kapus segítségével helyezte a labdát a jobb sarokba (11-5), később, előnyben Misic viszont Meixnerbe „tüzelt”. A montenegrói válogatott az újabb akciónál már pontosabb volt (12-5), az utolsó percben pedig érdemleges dolog már nem történt.

Az MVLC tehát a Pécs és a Honvéd után a szentesieket is legyőzte, így három forduló után veretlenül, 9 ponttal áll a B csoport táblázatának élén, ugyanis az eddig szintén veretlen Eger ma száll medencébe.

ÉM-MI

Jegyzőkönyv

PannErgy-Miskolci VLC – Metalcom Szentes

12-5 (4-1, 4-2, 2-2, 2-0)

Miskolc, 200 néző. V.: Fodor, Csizmadia.

PannErgy-Miskolci VLC: Kósik – Berta (3), Bowen (5), Vadovics (-), Sánta (1), Milicic (-), Lukács D. (-). Csere: Misic (1), Hornyák (1), Halek (-), Dőry (1), Nagy Á. (-), Kuzmenko (-). Vezetőedző: dr. Sike József.

Metalcom Szentes: György – Kókai (-), Nagy M. (2), Vörös (-), Palotás (2), Pellei F. (1), Somogyi (-). Csere: Meixner (k), Kiss K. (-), Pellei K. (-), Werner (-), Takács (-), Szalai (-), Tóth Gy. (-). Vezetőedző: Pellei Csaba.

Gól/emberelőnyből: 4/12, ill. 3/9.

Gól/büntetőből: 0, ill. 1/1.

Dr. Sike József: – Az idény tizennegyedik meccsét játszottuk, és volt egy pillanat, amikor már a fáradtság jelei mutatkoztak. Ezen a mérkőzésen csak mi bukhattunk, de nem buktunk, hoztuk az eredményt. Köszönjük a Szentesnek a sportszerű hozzáállást, hogy a franciaországi túránk miatt belementek abba, hogy 24 órával hamarabb játsszunk.

Pellei Csaba: – Nehéz sorozatban vagyunk, de azért ennél jobb eredményre számítottam. Reálisan van ennyi különbség a két csapat között, mi más célokért küzdünk, mint a Miskolc.

A tabella:

1. PannErgy-Miskolci VLC 3 3 – – 32-19 9 pont

2. ZF-Eger 2 2 – – 21-9 6

3. PVSK Mecsek-Füszért 2 1 – 1 19-14 3

4. A-Híd OSC-Újbuda 2 1 – 1 19-16 3

5. RacioNet-Honvéd 2 1 – 1 18-17 3

6. EBP Tatabánya 2 1 – 1 14-21 3

7. ContiTech Szeged-Diapolo 2 – – 2 11-20 0

8. Metalcom-Szentes 3 – – 3 13-31 0

