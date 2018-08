Három utcában lesz sokkal jobb közlekedni Miskolcon

A múlt hétvégén kezdődött munkálatok előrehaladásával kapcsolatban tartott sajtótájékoztatót Nagy Ákos a terület júliusban megválasztott új önkormányzati képviselője.

– Az itt élők régi igénye volt ez a munka, ezért nagy örömömre szolgál, hogy idén el tudjuk végezni. Indokolta a felújítást az is, hogy a közelmúltban lakossági kérésre megszűnt a Gyár utca felől az ipartelepek megközelítése, így ezek az utcák most már jelentős teherforgalmat is el kell bírjanak – mondta Nagy Ákos.

Nem csak az útburkolat újul meg a kérdéses három utcában – erről már Lengyel László a kivitelező építésvezetője beszélt.

– Ebben a városrészben körülbelül ezerkétszáz kilométernyi útszakaszt újítunk fel. Mindegyik utcában cseréljük a burkolatszegélyt és a teljes pályaszerkezetet, de az úttesten kívül a járda, valamint a Szövő utcán a buszmegálló is megújul. A munkálatokat a terveink szerint szeptemberben fejezzük be – mondta az építésvezető.

Máshol is dolgoznak

A majd’ négyszázmillió forint pályázati pénzből megvalósuló, egész pályás útfelújítási projektnek ez csak egy – körülbelül hetvenhét millió forintba kerülő – része. Ahogy arról beszámoltunk emellett teljesen megújul még a Kerpely-, a Téglagyári út és a Kabar utca út- és járdahálózata (ezen a területen jelenleg a vízvezeték cseréjét végzik), és kiszélesedik, valamint új szakasszal, kerékpáros nyomvonallal bővül a Görömbölyi utca.

ÉM-TÁ

