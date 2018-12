Három távot kínál a II. Diósgyőri-vár Trail

A rendező Marathon Club – a júliusi első versenyhez hasonlóan – ezúttal is három távot kínál a terepfutás kedvelőinek. A Joyson Félmaratont választókra 19,407 km, a Nomád Kismaratonra nevezőkre pedig 8,021 km teljesítése vár. A Katona Ferenc önkormányzati képviselő által irányított szervező bizottság tagjai ezúttal is gondoltak a legkisebbekre, akik 1,4 km-t teljesíthetnek majd. A részleteket, pálya-leírást, fotókat is tartalmazó www.maratonclubmiskolc.hu oldalon december 9-én, vasárnap, 12.00-ig van lehetőség a kedvezményes előnevezésre. Nevezni persze a verseny napján, a helyszínen is lehet.

A versenyközpontot a Diósgyőri-várban jelölik ki a szervezők, akik munkáját Novák Irén, a létesítményt működtető Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. ügyvezetője és kollégái is segítik. A helyszín biztosításán túl azzal is, hogy a résztvevők kedvezményesen megtekinthetik Nagy Lajos királyunk egykori rezidenciáját. A rajt és a cél helye a vár-árok lesz.

A mindössze második alkalommal megrendezendő verseny kiérdemelte a nemzetközi jelzőt, hiszen az eddigi előnevezők között Dél-afrikai, orosz, román és szlovák sportembereket is találunk. De jön a magyar hosszútávfutás legendás alakja, a fancsali Bogár János is, akinek minden bizonnyal a Bükk-hegység kiváló miskolci specialistáival és az ország szinte minden részéből érkező sportolókkal is meg kell küzdenie. A hosszú távot választók érintik József Attila Lillafüredjét, a szomszédos Függőkerteket, a Palota-szállót és Fehérkő-lápát is.

A december 16-án, vasárnap megrendezendő viadal legjobbjai a Kubik Zsolt vezette Nomád Sportbolt-hálózat ajándékait is átvehetik majd. A célban mindenkit Nagy Norbert hangulatfelelős, továbbá meglepetés-ajándék és egy tál meleg-étel várja.

A II. Diósgyőri-vár Trail utolsó, 6. állomása az idén először útjára indított „Miskolc-Joyson Félmaraton TOUR” elnevezésű futóverseny-sorozatnak. A széria egyediségét az adta, hogy az erőpróbákat kiemelt helyszíneken, illetve csodaszép természeti környezetben, egy kivétellel Miskolc turisztikailag és idegenforgalmilag frekventált helyszínein hívták életre. Az összetett értékeléséhez „mindössze”arra volt szükség, hogy a hat versenyen hat félmaratont jegyezzenek a futók. Az összetett eredményhirdetést szintén december 16-án, a Diósgyőri-várban tartják meg.

– Szűcs István –

