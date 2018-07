Három pontnak indult, egy lett belőle

A labdarúgó NB I 2. fordulója keretében Debrecenben csapott össze a múlt heti nyitányon egyaránt nyertes két gárda, a Debreceni VSC és a Mezőkövesd Zsóry FC. A vendégek jó előjelekkel készülődtek, hiszen tavaly nyertek a hajdúságiaknál, ahová ezúttal is pontért, vagy pontokért utaztak. Kuttor Attila vezetőedző csupán egy helyen változtatott a Paksi FC ellen otthon győztes együttesén: a sérült Iszlai helyére, az egyik védekező középpályás posztjára Meskhit állította Szeles mellé.

Ahogyan az NB I-ben szinte mindig, ezúttal is óvatosan kezdtek a csapatok, az első percekben senki nem vállalt kockázatot, ész nélkül egyik fél sem rontott a másikra. A szakvezetők igyekeztek felmérni a terepet, hol az egyik, hol a másik tréner adott utasítást játékosainak.

Bódi kapufája

Kiegyenlített játékkal teltek a percek, a hazaiak erőtlen próbálkozásait könnyen visszaverték a vendégvédők, majd a középpályások helyenként felgyorsított ütemben küldték előre a labdát, de a csatárok számára nem tudtak létszámfölényes lehetőséget teremteni. Előbb Bódi, majd Drazic vállalkozott lövésre, aztán két kövesdi szöglet jelezte, hogy a borsodi alakulat is megpróbálkozik a gólszerzéssel. Szalai A. jó ütemű közbelépéseivel, Tőzsér pedig pontrúgásaival tűnt ki, de különösebb veszély egyik kapu előtt sem alakult ki. Az első félóra végén Kinyik közel állt a vezetés megszerzéséhez: szöglet után, senkitől sem zavartatva fejelhetett középről, de közelről a jobb sarok mellé bólintott. A túloldalon Meskhi nagy lövéssel válaszolt, nem is tévedett sokat, labdája kevéssel kerülte el a háló jobb oldalát. A 39. percben a szerencse mentette meg a vendégeket a góltól: Bódi húszméteres, jobblábas csavart szabadrúgása vágódott a mezőnybe a bal kapufáról. A szünet előtti percekben is a DVSC próbálkozott többet, de maradt a 0–0-s állás.

Kétszer is Kinyik

A folytatásban először Szalai A. csúszott el kecsegtető helyzetben, majd a vendégek mestere kényszerült cserére. Nem sokkal később Koszta végzett el szabadrúgást, 24 méteres emelése a keresztlécről vágódott a kapu mögé. Herczeg András kettős cserével igyekezett nagyobb lendületet adni együttesének, de a friss emberek nem hoztak fordulatot a játékba. Dombó kétszer is remekül avatkozott közbe, különösen a kifutása és Varga K. elöli tisztázása esett jól a társainak. Aztán jött egy kövesdi gól. A borsodiak vezető találatának nagy tanulsága az volt, hogy akkor nem számít a védők létszámfölénye, ha a támadó eredeti megoldásra képes. Drazic bizonyította be, hogy bárkiken képes áttörni, és akaratosságát Fortuna is meghálálta. Csordogáltak a percek, és az idő múlása 3 ponttal kecsegtette az egységes, harcos és szervezett gárda benyomását keltő Mezőkövesdet, melynek játékosai nem ismertek elveszett labdát. A hajrában nagy erőket mozgósított a DVSC, a pirosak mégis csak egy szöglet után tudtak egalizálni (ennek érthetően a negyedórával korábban öngólt vétett Kinyik örült a legjobban), majd mindkét társaság belenyugodott a pontosztozkodásba.

A találkozó színvonala és irama, a felejthető első negyvenöt perc után igencsak feljavult, a csata érdekes, változatos és időnként még élvezhető volt, a nézők így elégedetten távoztak a stadionból és ugyanezt tették a labdarúgók. Meg kell még említenünk a rendkívül sportszerű légkört, a legjobbak között ritkaság, hogy a játékvezető kezében mindössze egyszer villan a sárga lap.

Labdarúgás: jegyzőkönyv

Debreceni VSC – Mezőkövesd Zsóry FC 1-1 (0-0)

Debrecen, 3228 néző. V.: Pintér (Kóbor, Becséri).

Debreceni VSC: Nagy S. (5) – Cikos (5), Kinyik (6), Szatmári (5), Barna Sz. (5) – Bódi (6), Kusnyír (6), Tőzsér (6), Haris (5), Varga K. (6) – Takács T. (5). Vezetőedző: Herczeg András.

Mezőkövesd Zsóry FC: Dombó (6) – Farkas D. (5), Pillár (6), Szalai A. (6), Vadnai (5) – Meskhi (5), Szeles (5) – Cseri (5), Koszta (6), Tóth B. (5) – Drazic (7). Vezetőedző: Kuttor Attila.

Csere: Meskhi helyett Katanec (5) a 49., Takács T. helyett Avdijaj (5) az 59., Haris helyett Calvente (5) az 59., Kusnyír helyett Szécsi (-) a 77., Tóth B. helyett Vajda S. (-) a 83., Koszta helyett Szakály D. (-) a 92. percben.

Sárga lap: Tóth B. a 22. percben.

Gólszerző: Kinyik, öngól (0-1) a 71., Kinyik (1-1) a 87. percben.

Herczeg András: – Gratulálok a mezőkövesdieknek a pontszerzéshez, én pedig elégedetlen vagyok a teljesítményünkkel. Az első félidőben, a játék képe és a helyzetek alapján megérdemeltünk volna egy gólt, de ez nem jött össze. A vendégek szilárd védelmét köztudottan nagyon nehéz feltörni, hiszen igazán közel helyezkednek el a kapuhoz. A gólt úgy kaptuk, hogy hátul többször is hibáztunk, aztán a labda számunkra szerencsétlenül pattant meg a játékosunkon. A fiúk óriási lelkesedéssel játszottak, hátrányban is nagy erőket mozgósítottak a győzelemért, a végén pedig már meg kellett elégednünk a döntetlennel.

Kuttor Attila: – Az összkép alapján azt kell mondanom, hogy a két jó csapat mérkőzésén igazságos eredmény született. Bár hozzáteszem, hogy a mi kezünkben volt a találkozó és a lehetőség a 3 pont megszerzésére, így személy szerint nem örülök az iksznek, az együttes teljesítményét azonban díjazom. Ugyanis érzésem szerint jó futballal jutottunk értékes ponthoz Debrecenben, ahol senkinek nem könnyű helytállnia.

A gólok története

71. perc: Drazic a debreceni térfél bal oldalán kapott labdát, majd kihúzódott az oldalvonal közelébe. Szatmári és Calvente akart neki csapdát állítani, a csatár azonban elrúgta köztük a játékszert, majd a szinte álló helyzetben védekező játékosok között kitört és már a 16-oson belül járt, amikor mintegy 11 méterről, jobb belsővel lövésre szánta el magát. A labda Kinyiken megpattant, irányt változtatott és a balra mozduló Nagy S. mellett védhetetlenül vágódott a jobb felső sarokba, öngól, 0-1.

87. perc: Bódi bal oldali szögletére Kinyik emelkedett a legmagasabbra és az alapvonal, valamint az ötös közeléből, 3 méterről a kapu bal oldalába fejelte a labdát, 1-1.

