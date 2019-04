Három néptánccsoportból kettőt is díjaztak

Korábban beszámoltunk arról, hogy a sárospataki Farkas Ferenc AMI (FFAMI) néptánc tagozatának mindhárom induló csoportja bejutott az oktatási hivatal által szervezett Országos Néptánc Tanulmányi Verseny döntőjébe.

Két díj

A döntő hatalmas sikerrel zárult: a Pacurka Gyermektánc­csoport a kettes korcsoportban országos 1. helyezést, míg a Csimpolya Ifjúsági Tánccsoport a négyes korcsoportban országos 2. helyezést ért el.

Az országos döntőt Budapesten rendezték, a Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési Központban, fesztiválzenekarként a pataki csoportokat is a Dűvő zenekar kísérte. A két nap alatt 4 korcsoportban összesen 400 gyermek vett részt ezen a rendezvényen, s a Farkas Ferenc AMI volt az egyetlen iskola, amelynek 3 csoportja is döntőbe jutott. A csoportoknak a selejtezőn is bemutatott – baranyai, gömöri és hajdúsági – improvizációkkal és koreográfiákkal kellett színpadra lépni, és a látottakat országosan ismert szakemberekből álló zsűri értékelte. A bemutatók olyan jól sikerültek, hogy a korosztályi díjak elnyerésével az egyetlen olyan iskola lett az országban az FFAMI, amelynek két csoportját is díjazta a zsűri.

Az eredmény azért is értékes, mert a korábbi évek csoportos és kamara tanulmányi versenyein is több alkalommal díjjal tértek haza a táncosok, s ez mutatja, hogy az iskola folyamatosan magas szinten működő, a térség kiemelkedő néptáncos szakmai műhelye.

A felkészítő pedagógusok – Darmos Éva, Kovács Borbála és Darmos István – ezúton is köszönik a Sárospataki Tankerület vezetőjének és munkatársainak a versenyen való részvétel költségeinek biztosítását.

ÉM

