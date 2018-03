Három-négy extrát látott Miskolcon

A leány kosárlabda junior országos bajnokság döntőjének csütörtöktől vasárnapig a miskolci városi sportcsarnok adott otthont. A résztvevő nyolc csapat a négy nap alatt összesen 20 meccset játszott a Vasas győzelmével végződött fináléban, amelyben a rendező klub, a DVTK a negyedik helyet szerezte meg.

Milyen irányt

Az U18-as korosztály pénteki és szombati mérkőzéseit a helyszínen tekintette meg Székely Norbert, a magyar felnőtt női kosárlabda válogatott szövetségi kapitánya, akitől elsőként azt kérdeztük: mi szél hozta erre?

– Szeretnék továbbra is tájékozott lenni azzal kapcsolatban, hogy mi történik az utánpótlásban, és szeretném azt is látni, hogy ebben a korosztályban hogyan épülnek a játékosok, milyen irányt kell venni ennek tükrében, egyéni- és csapatszinten – felelte Székely Norbert, aki arra a kérdésre, hogy mi az összefüggés a között, amit a junioroknál látni lehet, és a jövőkép alakítása tekintetében, így válaszolt: – Amikor az utánpótlásról egy átfogó képet kapsz, nem erőszakolhatod rá a felnőtt csapat jelenkori stílusát, az összképből kell kiépíteni, hogy milyen stratégiát válasszunk hosszú- és középtávon.

Arra a felvetésre, hogy ez azt jelenti-e, hogy ha a junior döntőben „center erdőt” látott volna, akkor jelentősen új irányt vehetnének a közeljövőben, így felelt a felnőtt női válogatott szövetségi kapitánya:

– Lényegében erről van szó. Ha sok centert látnánk, akkor mást kellene választani, de mivel nem erről van szó, az utánpótlás válogatottaknál dolgozó edzőkkel olyan irányvonalat kell kialakítani, amire a pozícióváltós játék a jellemző, hiszen olyan ország vagyunk, ahol nem nagyon vannak magas emberek, így ennek figyelembevételével kell megszabni a stílust.

Kíváncsiak voltunk arra is, hogy mit látott a kapitány a pénteki és a szombati mérkőzéseken.

– Vannak tehetséges játékosok, és azt is láttam, hogy nagyon nagyok a különbségek – mondta Székely Norbert. – A kb. 100 játékos közül, aki itt megmutatta magát, a legjobb 10-12 fiatal mögött nagyon nagy az űr. A középmezőnyt nem igazán látom, ugyanez igaz a csapatokra is. Látom, hogy mit akarnak, hogyan működnek, de nagyok a különbségek csapaton belül az első két játékos, és mondjuk a 9-10. között. Valamint túl nagyok a különbségek a csapatok között is, az előforduló 30-40 pontos differencia ezt jelzi. Viszont látom azt is, hogy vannak olyan ­játékosok, minden együttesben nagyjából 1-1, akik a válogatott számára fontossá válnak, válhatnak, és van a mezőnyben 3-4 extra képességű játékos. Továbbá van még egy fontos dolog, amiről szót kell ejteni: a korosztályok besorolásán tavaly változtatott az elnökség. A múlt évi szabályok alapján, amikor még U19 volt az utánpótlás felső korosztálya, az 1999-es születésűek is itt lennének, velük azért másképp nézett volna ki a junior döntő.

Komoly szerep

Megkérdeztük a szövetségi kapitánytól azt is, hogy mennyire elégedett a látottakkal.

– Nem vagyok totálisan elégedett, de azért lehet látni jó dolgokat, nem ablakon kidobott ez a két nap – jelentette ki Székely Norbert. – Vegyük példának a hazai csapat, a DVTK játékosát, Kiss Angelikát. Rajta látható volt, hogy mennyire élvezi, hogy bal kézre el tud menni, és megy is, jobb vállon fordul, balra leüti a labdát, és nagy tapasztalatokat szerez ezen a téren, és megvan a továbblépési lehetősége is, a középtávoli dobások minőségi fejlődése terén. De a csatás Angyalról, a kecskeméti Révészről, a vasasos Dombaitól is láttam nagyon pozitív dolgokat, viszont olyan játékot, játékost, aki szintet tud emelni a válogatott tekintetében, olyat nem láttam. Ugyanakkor örülök a csatás Horváth Fruzsina visszatérésének, aki komoly sérülése után szerepelt a döntőben. Továbbá azt is jó volt látni, hogy a 2000-es születésű fiatalok mellett a 2001-esek közül többeknek komoly szerep jutott egy-egy csapaton belül, illetve, hogy a 2002-esek legügyesebbjei is megmutatták magukat.

– BCS –

All Star, csapatok legjobbjai

A junior leány kosárlabda országos döntő All-Star csapatának tagjai: a statisztikai mutatók alapján

Dombai Réka (Vasas Akadémia), Mányoki Réka (Csata DSE), Jelena Radonjic (PEAC-KA Pécs), Kiss Angelika (DVTK Akadémia), Varga Alíz (Vasas Akadémia).

A döntő mérkőzés legértékesebb játékosa (MVP), a győztes csapatnak a hivatalos statisztika alapján legtöbb VAL pontot elért sportolója: Dombai Réka (Vasas Akadémia) 29 VAL pont.

A csapatok legjobb játékosai, az edzők jelölései alapján

Tóth Orsolya (Vasas Akadémia), Angyal Barbara (Csata DSE), Wentzel Nóra (PEAC-KA Pécs), Halász Zsófia (DVTK Akadémia), Biczó Laura (Széchenyi KA Győr), Zana Klaudia (BEAC-Újbuda KA), Schlégl Odett (Kecskeméti KC), Varga Sára (Soproni Darazsak Akadémia).

VISSZA A KEZDŐOLDALRA