Három nap, amely Sárospatak szülöttéről szólt

Sárospatak büszke arra, hogy a középkorban élt Szent Erzsébet Sárospatakon látta meg a napvilágot. Szent Erzsébet a szegények szolgálatának szentelte életét ezért IX. Gergely pápa szentté is avatta 1235-ben.

Évforduló

Sárospatakon a Rákóczi vár és a Basilica mionor által határolt területet ma már Szent negyedként emlegetik nem csupán a sárospatakiak, de a városba érkezők is. Ezen a területen rendezik meg Pünkösd idején hagyományosan a Sárospataki Szent Erzsébet Ünnepet. Sárospatakon is előfordul, hogy egyik hagyományos rendezvény szinte beleolvad egy másikba. Idén már a 26. Pünkösdi Gyermektánc Találkozó nyitotta meg az ünnepségsorozatot. Az ifjú táncosok a Szent Erzsébet Ház udvarán adtak randevút egymásnak, hogy megmutassák, az eltelt egy év alatt mit sajátítottak el a tánc tudományából. Idén fellépett egyebek mellett az imregi Bazsarózsa csoport is, amely annyira fiatal felvidéki táncegyüttes, hogy ez volt az első fellépésük szülőfalujukon kívül.

A vasárnapi vásári forgatag mellett idén is megelevenítették Szent Erzsébet életútját egészen a szentté avatásáig.

Hétfőn ünnepi szentmisén emlékeztek meg Árpád-házi Szent Erzsébet szentté avatásának 783. évfordulójáról és ezzel zárult az ünnepség­sorozat.

-BG-

VISSZA A KEZDŐOLDALRA