Három, kettő, egy, indul a felvétel!

Akár egy televíziócsatorna vagy filmgyártó vállalat stábja is működhetne a Miskolci Zrínyi Ilona Gimnázium nemrég átadott média-szaktantermében, annyira modern és annyira felszerelt. Még greenboxot (zöld szobát) is kialakítottak benne, hogy a stúdiófelvétel tökéletes legyen. Csodájára is járnak más iskolák pedagógusai, nemrég még az egyik fővárosi elit gimnázium tanára is csak sóvárgott, hogy nekik miért nincs ilyen. De kialakulóban van az együttműködés a Miskolci Egyetemmel, hiszen ott is elindult a mozgóképkultúra- és média­képzés. A Zrínyiben középfokon, az egyetemen pedig tanárképzés keretében.

Rendkívül népszerű

A gimnáziumban Zsámba László médiatanár fogad bennünket, ő és Végvári Roberta oktatja azokat a diákokat, akik az emelt szintű média képzést választották. A tagozat két évvel ezelőtt indult, és rendkívül népszerű. Először is arra voltunk kíváncsiak, mit tanulhatnak meg itt a diákok. Kiderült, hogy a hangsúly nem a technikai tudás átadásán, hanem a tudatos szemlélet kialakításán van. A zrínyis médiaórák lehetőséget adnak arra, hogy a jól megválasztott oktatási módszerek révén olyan kompetenciákat fejlesszenek, melyek a hatékony tudás feltételei.

– Gondoljunk például a kommunikációs, a narratív, a lényegkiemelő, a komplex információk kezelésével kapcsolatos képességekre vagy a szabálykövető, együttműködési, életvezetési, döntési, problémamegoldó készségekre. A képzés eredményeként a tanulók képesek lesznek az információtömeg magas szintű, önálló feldolgozására, beleértve a médiahasználatból fakadó veszélyhelyzetek felismerését és kezelését is. A film- és médiatudomány szaknyelvének készségszintű használata érdekében az angol nyelv emelt szintű oktatása is a képzés része. Továbbá létrehoztuk az intézményi portfóliónkat, együttműködési megállapodás keretében bekapcsolódunk a Jameson CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál munkájába – sorolja Zsámba László.

Úgy folyik itt a munka, akár egy filmgyárban. A fiatalok forgatókönyvet írnak, abból storyboard készül. Ez­után jöhet a felvétel, és vágni is megtanul mindenki. Sőt, a gyártásvezetés, valamint a hírszerkesztés fortélyait is elsajátítják. Filmadaptációkon gyakorolják, hogyan történik a keretezés, a jelenetezés, a montázs és a megvilágítás.

A pedagógus kiemeli: a gimnázium elsődleges célja, hogy felkészítse a diákokat az egyetemre, de a médiaképzés négy éve alatt olyan szakmai tudást szereznek, hogyha nem tanulnak tovább, akkor is bátran bekopogtathatnak majd bármelyik szerkesztőség ajtaján. Bár azt hozzá kell tenni, hogy a szakmát igazából mindenki a saját munkahelyén tanulja majd meg.

A zöld szoba

De nézzük csak azt a nagyon modern technikát és kialakítást, ami országos szinten is egyedülállóvá teszi ezt a termet.

– A jelenleg iskolába járó generáció számára rendkívül fontos az önkifejezés és a vizualitás. Ebben a teremben lehetőség van arra, hogy a gimnázium emelt szintű képzései közül a média, a dráma és vizuális kultúra összekapcsolódjon azáltal, hogy közös produkciókat hoznak létre. A rajzosok hátteret készíthetnek a drámások által előadott produkciókhoz, amelyet a médiások rögzítenek.

– Egészen fantasztikus dolgokat lehet ezzel a háttérrel készíteni – mondja László. Majd mutatja a világítástechnikát, ami szintén a legmodernebb. A mennyezeti lámpaállványokat úgy tudták elhelyezni, hogy a terem belmagasságát a greenbox felett meghagyták, míg a terem többi része speciálisan kialakított álmennyezetet kapott. Ez alatt fut a több száz méter vezeték, amely kapcsolatot teremt például az utómunka-állomások között. A négyosztályos gimnáziumi képzés keretében, a hagyományos oktatási formákat a projektmódszerrel és az m-learning módszertanával kombináljuk. Minden diáknak van iPadje, amivel a felhőbe mentheti le a munkáit. A teremből természetesen nem hiányozhat a digitális hangkeverőpult és a nagy felbontású projektor sem.

Uniós forrás támogatta

A Miskolci Zrínyi Ilona Gimnáziumban lévő média-szaktanterem kialakításának anyagi hátterét a Miskolci Tankerületi Központ biztosította uniós forrásból, amely több lépcsőben valósult meg. Az ötletgazda Zsámba László és Végvári Roberta volt, kezdeményezésüket örömmel támogatta a gimnázium igazgatója, Fridrikné Várhegyi Renáta. Miskolc más állami gimnáziumainak diákjai is lehetőséget kapnak majd, hogy elsajátítsák itt a filmkészítés alapjait.

– Hegyi Erika –

Ismerkednek a filmkészítéssel

Kérdezzük a 9.-eseket, mekkora élmény számukra a média tagozat. Németh Zsófia kiemeli, számára eddig a videóvágás a legizgalmasabb, mert ebben egyáltalán nem volt tapasztalata. Rendkívül hasznosnak tartja, amit itt csinálnak, mert mint fogalmaz, otthonosabban mozog majd a filmek világában. Őt egyébként a fotózás érdekli a legjobban, és itt erre is van lehetőség.

Osztálytársa, Roskó Dorka úgy fogalmaz, örül annak, hogy jobban belelát a filmek világába, már eddig is sok tapasztalatot szerzett a különböző filmes műfajokkal kapcsolatban. Érdekes számára a filmkészítés menete, bár ezt nem régen kezdték el, úgyhogy még nem túl ügyes benne. A fotózás azonban őt is nagyon érdekli, szeretne majd valamelyik újságnál dolgozni.

