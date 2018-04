Három jubileum egy épületben Sárospatakon

Hármas jubi­leumot ünnepeltek pénteken este Sárospatakon A Művelődés Háza és Könyvtára színháztermében. A Zrínyi Ilona Városi Könyvtár idén ünnepli 65. évfordulóját, a digitális mozi 5 éves születésnapját is ebben az évben ünneplik, de most 35 éve annak, hogy ünnepélyesen felavatták a Makovecz Imre által tervezett sárospataki A Művelődés Háza épületét.

A közösségek megtartása, az új közösségek létrehozása a mindenkori település­vezetések egyik fontos feladata.” Aros János

Kultúraközvetítés

– 1983. március 26-án avatták fel ezt az épületet –mondta köszöntőjében Csatlósné Komáromi Katalin, a sárospataki A Művelődés Háza és Könyvtára igazgatója. – Azóta a szakmai sikerek mellett olykor gondok is jellemezték az életünket, de arról is meg vagyok győződve, hogy számos feladat vár még ránk a jövőben. 35 évvel ezelőtt márciusban ezzel az épülettel gazdagabbá vált Sárospatak. A ház akkor és azóta is mindig képes volt reagálni a kihívásokra és biztosította az itt élők számára a sokszínű kultúraközvetítést.

Közösségek megtartása

– Sárospatak számos jelzővel büszkélkedhet, de ezen a helyen a felsorolásból csak a Kultúra Magyar Városa címet emelem ki – mondta ünnepi beszédében Aros János, Sárospatak polgármestere. – Van még egy jelentős évfordulónk, hiszen 50 évvel ezelőtt kapta vissza Sárospatak a városi rangot. Az 50 évvel ezelőtti fejlődés nagyon látványos volt a település életében. A mi kötelességünk pedig az, hogy ezt a fejlődést tovább vigyük. A közösségek megtartása, az új közösségek létrehozása a mindenkori településvezetések egyik nagyon fontos feladata. A legnagyobb szerepe ebben Sárospatakon A Művelődés Házának volt, és a jövőben is ennek a szerepnek ez az intézmény tud majd a legjobban megfelelni. Ehhez kínál majd méltó keretet az a felújítás, amelynek révén teljesen megújul a Makovecz Imre által tervezett épület.

Plusz 600

– Akik Sárospatakon élnek, azok magától értetődően járnak-kelnek a Makovecz Imre által tervezett épületek között a városban – mondta az ünnepségen dr. Hörcsik ­Richárd, a térség országgyűlési képviselője, a város korábbi polgármestere. – Megszoktuk, természetesnek tartjuk ezeket az épületeket, amelyeket Imre bácsi álmodott meg a városnak. Azok azonban, akik idelátogatnak, rögtön felismerik például A Művelődés Háza és Könyvtára épületénél, hogy valami különleges látvány tárul eléjük. A Makovecz Imre által tervezett épületeknek lelkük van, és nincs ez másként ezzel a házzal sem. Amikor Makovecz Imre 1959-ben kilépett az egyetem kapuján, hamar felismerte, neki dolga van a fővároson kívül is. Erre járva rájött arra, Sárospatakon megvan az a szellemi többlet, amely képes befogadni és megérteni az ő organikus építészetét. Patak múltja nem csupán számára volt fontos, hanem nekünk is sokat jelent és kötelez is bennünket. Az ideérkezők közül sokan talán nem is értik, ­miért nagybetűvel A Művelődés Háza nevet kapta az épület. Erre is Imre bácsi a válasz, mert amikor bárki a sárospataki művelődési házat említette neki, mindig kijavította: „Ez A Művelődés Háza, ennek súlya és ­jelentősége van.”

Az ünnepségen Aros János és dr. Hörcsik Richárd bejelentette, az épület felújítása a tervek szerint nyár végén kezdődik majd és előreláthatólag másfél évig tart. Eredetileg 1,3 milliárd forintot kapott erre a város , de a napokban érkezett a hír, hogy ezen felül még plusz 600 millió forintot kap Sárospatak az épület felújításához, így olyan terveket is megvalósíthatnak majd, amelyekről korábban le kellett volna mondani.

A pénteki ünnepségen fellépett Sándor Zoltán vezetésével A Művelődés Háza Kamarakórusa, amely idén lett 50 éves, valamint a Bodrog néptáncegyüttes.

– BG –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA