Három játszma is elég volt a Vegyész RC-nek

A férfi röplabda NB I 2. fordulójában szerdán este Vegyész RC Kazincbarcika – Dunaferr SE mérkőzést rendeztek Kazincbarcikán, a Don Bosco Sportközpontban. Az új évadban a kék-sárgák minden hazai bajnokiját ingyen tekinthetik meg az érdeklődők, és valószínűleg, ha ennek híre megy Barcikán és környékén, valamint a csapat is jól teljesít majd, lesznek még többen annál, mint amennyien a dunaújvárosiak elleni találkozóra kíváncsiak voltak.

Csak barcikaiak

A tegnapi bajnoki első szettjének elején nem igazán tudott elszakadni a vendégektől az esélyesebbnek tartott hazai gárda, és ha lett volna technikai idő, akkor az elsőnél 8-7-re, a másodiknál 16-15-e vezetett volna a VRCK. De nem volt ilyen, mivel ebben az évadban már csak az időkérések szakíthatják meg a szetteket. Ezzel elsőként a Dunaferr szakvezetője élt 18-15-nél, amikor eltávolodni látszott a hazai együttes. A pauza használt is, hiszen közelebb jöttek a vendégek, de amikor ismét visszaállt a hárompontos különbség, Tomanóczy edző megint időt kért (21-18). Ez viszont annyit sem használt, mint az előző, mert a játszma hajrájában már csak barcikai pontok születtek, az utolsó egy vendégoutból.

Ütősebbek voltak

Villámrajtot vett, vagy ha úgy jobban tetszik, ott folytatta a második szettet a VRCK, ahol az elsőt abbahagyta. Így nem volt meglepő, hogy az újvárosi edző már az elején kikérte első pauzáját (5-1). Aztán kereste, hogy a cserpadról ki tudna segíteni a „befrissült” Vegyész ellen, amelyben Árva, Milev és a liberó Dudás is szóhoz jutott. Ebben a felállásban ütősebb volt a Barcika, és amikor 12-4-re módosult az állás, Tomanóczy edző megint szünetet kért. Nem sokkal később, miután visszatértek a csapatok a pályára és 3 Dunaferr-pont következett, Daniel Oravec is követte ebben kollégáját, a meccs első VRCK-pauzáját 12-7-nél jegyezhettük fel. A hálónál jobban dolgozó hazai gárda magabiztosan menetelt az újabb játszmanyerés felé, a szett hajrájában utolsó Vegyész-csereként Blázsovics is lehetőséget kapott, így ő is részese lett a második menet sikerének.

A harmadik játszma elején 4-2, majd 8-3 is állt az eredményjelzőn, és ez volt az a pont, ahol Tomanóczy edző időt kért. De a minőség, a vastagabb játékoskeret a folytatásban is a hazaiak mellett szólt, akik ezt igazolva bármilyen felállásban jobbak voltak. 15-8-nál Oravec-pauza következett, és bármennyire igyekeztek a vendégek, még a háló is a Vegyésszel volt. De enélkül is minden kétséget kizáróan jobb volt a pályaválasztó, és a harmadik játszmát is könnyedén behúzta. Vagyis a múlt vasárnapi, Debrecenben elért háromszettes siker után ismét simán gyűjtötte be a győzelemért járó pontokat a VRCK.

– Berecz Csaba –

Jegyzőkönyv

Vegyész RC Kazincbarcika – Dunaferr SE

3:0 (18, 18, 15)

Kazincbarcika, 300 néző. V.: Halász, Vígh.

Vegyész RC Kazincbarcika: Toronyai, Kozsla, Banai, Szabó D., Mészáros, Gebhardt N. Csere: Gebhardt Á. (liberó), Dudás (liberó), Milev, Árva, Palánkai-Omoshebi, Blázsovics. Vezetőedző: Daniel Oravec.

Dunaferr SE: Iván B., Bohnicsek, Hatvany, Tomanóczy B., Flachner, Matyiák. Csere: Hartyányi (liberó), Laczi, Iván G. Vezetőedző: Tomanóczy Tibor.

Daniel Oravec: – Folyamatosan lendültünk játékba, és cserélnem kellett, mert a hétvégén két nemzetközi kupameccs is vár ránk, emiatt mindenkit frissen és meccsben kellett tartani, ez volt a fontos a győzelem elérése mellett.

Tomanóczy Tibor: – Túlságosan is tiszteltük a Vegyészt, de úgy gondolom, hogy a jövő csapata a miénk. Nekünk nem az ilyen erejű együtteseket kell legyőznünk, hanem a középcsapatok, illetve a mezőny második feléhez tartozók ellen kell igazán jól játszani és nyerni. Tanulni jöttünk, és ennek a meccsnek megvoltak a tanulságai.

