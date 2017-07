Három héttel a jégverés után még sok a „fóliás ház” Megyaszón

Csurka Jánosné házának tetején éppen munkások szorgoskodtak, szögelték a tetőlécet, amire majd a piros bádoglemezt rögzítik rá. Az egyik oldalon már látszik is a szépen pirosló új tető. Ez eddig rendben is lenne, de az új borítást nem jószántukból építik, a három héttel ezelőtti hatalmas jégverés pusztította el a korábbi palatetőt. Csakúgy, mint még nagyon sok más megyaszói lakosét. Már olvashatták lapunkban is az adatot, amit a katasztrófavédelem szakemberei mértek fel: Megyaszó 767 ingatlana közül 545 sérült meg azon a baljóslatú szerda délutánon.

„Még jó, hogy igazi összetartó családom van – mondta Csurka Jánosné. – Már amikor bekövetkezett a baj, rögtön szaladtak be Miskolcra fóliát venni, hogy legalább az esőtől megmentsük a házat, meg a bútorokat. Harminchárom ezer forintomba került csak a fólia. Nem kívánom senkinek azokat a napokat, csak sírtam és sírtam, amikor ránéztem a tetőre, hogy mit művelt a jéggel támadó vihar.

Ott jártunkkor tehát már az új tetőt rakták Csurka Jánosnénál. Neki van biztosítása a házra, így remélheti, hogy megtérítik neki, amit rá kellett költenie. Bár – mint megjegyezte – három hét telt el a kár óta és még senki sem kereste a biztosítótól, hogy felmérje a kárt.

Amikor a jégkár másnapján Megyaszón jártunk, Hajdú Istvánné polgármester jelezte, hogy a bajt tetézi, hogy a kárt szenvedett ingatlanok nagyobb részén semmiféle biztosítás sincs, ezért ott kell majd el nagyon a segítség, mert a legtöbb család anyagi helyzete nem engedi meg, hogy saját erőből építsenek új tetőt.

A polgármester asszony most számszerűen meg tudta mondani, hogy az 546 sérült ház közül 326-nak van biztosítása. „Akiknek volt biztosítása – mint látható is –, zömében elkezdték a helyreállítást, de sajnos még nagyon sok háznak fóliával van lefedve a teteje…” Az is hamar kiderült, hogy az önkormányzat saját erejéből nem tudja megoldani a problémát. „Nagyon sok adományt, tetőfedő anyagokat kaptunk eddig is magánszemélyektől és szervezetektől egyaránt – folytatta a polgármester –, már ki is osztottuk a rászorulóknak. Várjuk továbbra is a segítséget, hogy mihamarabb túllegyünk a gondokon…”

A gond enyhítéseként kedden megérkezett az Ökumenikus Segélyszervezet első tetőfedőanyag-szállítmánya Megyaszóra. Nagy Ákos, a segélyszervezet regionális koordinátor elmondta, hogy a felmérések és egyeztetések után az önkormányzattal együttműködve fogják átadni az adományt a károsultak számára. Számításaik szerint a mostani, első szállítmány – bitumenes hullámlemez, rögzítőszeg és tetőléc – 8–10 házra biztos elég lesz.

Az Ökumenikus Segélyszervezet által leszállított 3,2 millió forintnyi adomány a 1353-as adományvonalra érkezett pénzadomány-felajánlásokból, a Vodafone Humanitárius Alap támogatásából és az MTVA Maradj Talpon! című műsorában Bényi Ildikó műsorvezető által nyert és a segélyszervezetnek felajánlott összegből vásárolták meg.

