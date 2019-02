Három hét, tíz nap, három hét

Edzőtáborozásra utazott a Tiszaújvárosi Triatlon Klub hat sportolója, edzőjükkel, klubvezetőjükkel. Az úti cél Ciprus, Larnaca városa, ahol három hetet töltenek el, hogy alapokat szerezzenek a 2019-es esztendő versenyeire. Lehmann Csongor, Lehmann Bence, Putnóczi Dorka, Mátyus Lili, Sinkó-Uribe Ábel, Sinkó-Uribe Aurél szállt repülőre, de nem csak ők, hanem egy másik klub versenyzője, Petrov Dorottya is velük tartott.

– Petrov Dorottya a törökbálinti Tuttobici versenyzője, akinek Török Alfréd és Török Dániel személyében két olyan edzője is van, akik korábban Tiszaújvárosban triatlonoztak, innen a kapcsolat, és azért lesz velünk, mert csapattal felkészülni teljesen más, mint egyedül – mondta az elutazás előtt Lehmann Tibor, a Tiszaújvárosi TK elnöke, aki egyben a klub vezetőedzője is, és mint ilyen, a delegáció vezetője. – Három hetet töltünk el itt, azért Cipruson, mert ez a hely bevált, minden adott a zavartalan felkészüléshez. Uszoda lenne otthon is, de ilyen száraz terepviszonyok, ami a kerékpározáshoz kell, az nem, illetve hőmérsékletben közelebb leszünk a magyarországi tavaszi, nyári időszakhoz Larnacában.

Közbeeső verseny

A háromhetes táborozás után nem sokkal már versenyen is rajthoz állnak a tiszaújvárosi triatlonosok, Franciaországba utaznak.

– A válogatott kerettagok csak 10 napra szakítják meg a ciprusi felkészülést, ugyanis a legjobb magyar versenyzők március 9-től újabb három héten át már az országos szövetség szervezésében készülnek ugyanitt – tudtuk meg Lehmann Tibortól. – Viszont közte, március 2-án egy Európa Kupa-futamon is rajthoz állnak versenyzőink, Liévin városában. Ez egy rövid pályás, kieséses rendszerű megméretés, amelyen háromszor mindenki teljesíti a 150 méter úszásból, 3 kilométer kerékpározásból, és 1 kilométer futásból álló távot. A verseny érdekessége, hogy fedett pályás, amihez hasonlót a 90-es évek elején már rendeztek Franciaországban. Ezt a kezdeményezést frissítették fel tavaly, és úgy tűnik olyan jól sikerült, hogy az idén már az Európa Kupa-sorozat részének, első versenyének számít.

ÉM-BCS

Népes „mezőny”

Lehmann Tibor elmondása szerint sok triatlonos választja felkészülésének helyszínéül Ciprust, Larnacát, úgyhogy Magyarországról nemcsak a tiszaújvárosiak, hanem más klubok versenyzői is itt lesznek majd, de a mezőny” nemzetközi lesz, hiszen az biztos, hogy a teljes orosz válogatott is alapozik az idei évre.

