Három hazai meccsel kezd az Aluinvent-DVTK az Európa Kupában

A nemzetközi kosárlabdakupák sorsolását kedden készítették el a németországi Münchenben, a Nemzetközi Kosárlabda Szövetség európai központjában.

Az Európa Kupában induló Aluinvent-DVTK csapata a PEAC-Pécs mellett a francia Flammes Carolo Basket gárdájával, és a német Rutronik Stars Keltern együttesével került egy csoportba, és a körmérkőzések során ellenük harcolhatja ki a továbbjutást, amit az első két hely egyikének megszerzése jelent.

De nem kizárt, hogy a harmadik hely is továbbjutást ér, ugyanis az Európa Kupában induló 40 csapatot előzetesen két konferenciába sorolták, és itt is, ott is öt-öt csoportban zajlanak majd a küzdelmek, és mindkét konferenciából a két legjobb csoportharmadik is továbblép a 24 közé.

Kalapozás

A sorolás előtt a csapatokat kalapokban sorolták az elmúlt három év nemzetközi porondon elért eredményei alapján, és ennek következtében a Diósgyőr a 2. konferencia öt legjobbja közé került, vagyis az 1-es kalapba. A piros-fehérek a 2-es kalapból ősi riválisukat, a pécsieket kapták, a 3-as kalapból az erős francia bajnokságból a Carolót, a 4-es kalapból pedig a német Kelternt.

Érdekesség, hogy az első három csoportmeccsét hazai környezetben játssza majd a Diósgyőr, ugyanis a 2. fordulóra kisorsolt ellenfelükkel, a Péccsel teremproblémák miatt felcserélték a pályaválasztói jogot.

A piros-fehérek első ellenfele a Flammes Carolo Basket lesz október 11-én, szerdán 18.30-tól a miskolci városi sportcsarnokban. A francia együttes hazája bajnokságában, az elmúlt szezonban, alapszakaszának második helyén zárt, 17 győzelemmel és 5 vereséggel. A rájátszásban, az elődöntőben viszont veszítettek a Lille-lel szemben, és a negyedik helyen végeztek. Csapatukban játszik a friss Eb-ezüstérmes francia Kadidia Minte, továbbá a Minnestoa Lynxs WNBA bajnok csapatából szerződtették az amerikai Renne Montgomeryt, és svéd bedobójuk is van, Kallis Loyd személyében.

A tavalyi Európa Kupa csoportküzdelmeit 6 győzelemmel, vereség nélkül abszolválták, viszont a legjobb tizenhat között kiejtette őket a DVTK korábbi csoportellenfele, a szlovák Good Angels Kosice. A Diósgyőr a Carolóval már játszott az Európa Kupában, a 2014/15-ös szezonban a csoportkörben akadt össze a két gárda, és mindkétszer a franciák nyertek, 2014. november 26-án, Miskolcon 69-59-re, Charleville-Méziéres városában pedig 70-65-re.

A Keltern második lett a 2016/17-es évad német bajnokságában, a Wasserburg mögött. Az előző évadban a selejtezőkörből indulva a csoportkörből is továbbjutottak az Európa Kupában, de a későbbi győztes, a DVTK korábbi csoportellenfele, a török Yakin Dogu Üniversitesi kettős győzelemmel jutott tovább ellenük.

A keretükben a Phoenix Mercury játékosa, az amerikai Shaquilla Nunn a legnagyobb név, de lesz közöttük ismerős is, a korábban a DVTK-ban is megfordult belga Romina Ciappina.

Az ősi riválisról

A PEAC-Pécs új szakvezetővel kezdi a következő szezont a spanyol Gabriel Carrasco Tristancho személyében. A mecsekaljaiak négy légióst szerződtettek: az előző évadban is fekete-fehérben szereplő irányító, a szerb Sanja Mandic, az amerikai hátvéd Briana Roberson, a nigériai center Sarah Imohbiov és a szerb Maja Vucurovic játszik náluk.

Továbbá megtartották a magyar válogatottjaikat, az Európa-bajnoki résztvevő Raksányi Krisztinát és Licskai Zsófiát, és sikerült maradásra bírniuk a fiatal Juhász Dorkát is.

A DVTK-menetrend

F-csoport, 1. forduló, október 11., 18.30: Aluinvent-DVTK – Flammes Carolo Basket (francia).

F-csoport, 2. forduló, október 18., 18.30: Aluinvent-DVTK – PEAC-Pécs.

F-csoport, 3. forduló: október 25., 18.30: Aluinvent-DVTK – Rutronik Stars Keltern (német).

F-csoport, 4. forduló, november 2.: Flammes Carolo Basket – Aluinvent-DVTK.

F-csoport, 5. forduló, november 22., 18.00: PEAC Pécs – Aluinvent-DVTK.

F-csoport, 6. forduló, november 30.: Rutronik Stars Keltern – Aluinvent-DVTK.

