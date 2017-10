Három fényes ózdi aranyérem Pristinából

Régen látott nagy sikert ért el egy fiatal ózdi súlyemelő. Terebesi Adrián a korosztályos Európa-bajnokságon, az U15-ösök 77 kg-os súlycsoportjában szerzett három aranyérmet. Szakításban 120, lökésben 150 kilogrammos teljesítménnyel zárt az élen, ami a magyar súlyemelősport férfi szakágára vonatkoztatva az utóbbi évek legnagyobb eredményének számít. Fekete József edző szerint ezért utaztak Koszovóba, de az esélyeket azért valóra kellett váltani.

Arany elsőre

– Úgy versenyeztettük Adriánt, hogy a kezdősúly teljesítésével már megnyerje mindkét fogásnem aranyérmét. Ez így is történt, ezután az Európa- és az országos csúcs megdöntését terveztük, de kisebb húzódás történt a könyökében, emiatt ez meghiúsult – tekintett vissza az U15-ös Eb-re Fekete József edző. – Az utolsó gyakorlattól így kénytelenek voltunk visszalépni, de szerencsére öt fogás is elég volt ahhoz, hogy elérje ezt a nagyon szép sikert. Természetesen nagyon büszke vagyok rá, hiszen rengeteget dolgoztunk azért, hogy aranyérmeknek örülhessünk. Bízom benne, hogy a fejlődése a jövőben is töretlen lesz, és néhány év múlva már a hazai és a nemzetközi felnőttmezőnyben is megállja majd a helyét.

A 77 kilogrammos Terebesi Adrián egy évvel ezelőtt a hetedik lett a korosztályos Eb-n, ezúttal viszont egyértelműen éremesélyesként lépett dobogóra, nagyon vágyott a nemzetközi sikerre.

– A rajtlista árulkodó volt, a legnagyobb riválisomat kisebb súllyal nevezték, mint engem. Ennek ugyan örültem, de természetesen a súlyt le kellett győzni szakításban és lökésben is – tette hozzá az U15-ös Európa-bajnok Terebesi Adrián. – Jól ment a versenyzés, minden külső tényezőt sikerült kizárni, és a körülmények is megfelelőek voltak Koszovóban. Egész esztendőben erre készültünk, figyeltük a riválisok teljesítményét, de nagyon kemény edzésprogramot hajtottunk végre. A formaidőzítés is tökéletesen sikerült, az pedig teljesen megnyugtatott, hogy az első sikeres gyakorlatommal megnyertem a szakítást. Lökésben már egyáltalán nem stresszeltem, előzetesen 130-as kezdést terveztünk, de végül 140-re mentem. Sikerült, ami biztosította a három aranyat, majd a tízkilós emeléssel is megbirkóztam. Természetesen nagyon örülök, felemelő érzés volt a dobogó tetején hallgatni a himnuszt, még egy kicsit el is érzékenyültem.

Tovább, tovább

Az ózdiak edzője szerint Terebesi Adrián és további három-négy versenyzője akár felnőttszinten is meghatározó tényező lehet néhány éven belül. A stadionban található teremben azért dolgoznak, hogy a magyar súlyemelésnek szebb jövője legyen a közelmúltnál. A mostani U15-ös Eb-n megszerzett három arany pedig remek igazolás arról, hogy az Ózdi SFC versenyzője jó úton halad.

ÉM-ME

Az U15-ös Eb, 77 kg-os súlycsoportjának dobogósai:

1. Terebesi Adrián (Magyarország) 270 kg (120 kg, 150 kg),

2. Gritenco Artiom (Moldova) 243 kg (110, 133),

3. Santucci Alessandro (Olaszország) 227 kg (95 kg, 132 kg).

