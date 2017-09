Harmincmilliárdból fejleszt a BorsodChem

Már épül, és a tervek szerint 2018 első negyedévében megkezdi a működést a kínai Wanhua Industrial Group Co. Ltd. tulajdonában lévő BorsodChem (BC) legújabb üzeme. A beruházás nemcsak a BC termékeinek alapanyagául szolgáló klórt biztosítja, de jelentős marónátron-termelési kapacitást is jelent, amit döntően az exportpiacokon értékesítenek.

A Magyar Fejlesztési Bank (MFB) által biztosított hosszú lejáratú hitel segítségével egy közel 100 millió euró, azaz mintegy 30 milliárd forint összértékű fejlesztés valósul meg. Az erről szóló megállapodást pénteken írták alá a felek. Mint az az eseményen elhangzott, a 79 millió euró értékű hitel az első lehívás abból az 1 milliárd euró összegű keretből, amelyet Kína biztosít Magyarország számára az itt megvalósuló, elsősorban kínai érdekeltségű projektek finanszírozására.

A fejlesztés kapcsán Bernáth Tamás, az MFB Zrt. elnök-vezérigazgatója kiemelte: a bank számára fontos az innovatív projektek támogatása, finanszírozása. Az MFB nyújtotta hosszú lejáratú hitel segítségével egy környezettudatosabb, energiahatékonyabb és gazdaságosabb eljárás váltja fel a régit, így nemcsak egy modern membráncellás klórüzem épülhet meg, de összességében is eredményesebb cégműködés érhető el.

A BC teljes árbevétele 2016-ban 1,4 milliárd euró, míg adózás utáni eredménye 115 millió euró volt, mely több mint duplája a 2015-ben elért eredménynek – tudatta Liu Junchang, a társaság vezérigazgatója. Hozzátette: a BorsodChem bizakodó a 2017. évi várható eredmények tekintetében is, mind árbevétel, mind eredményesség szempontjából növekedést prognosztizál 2016-hoz képest. A társaság az elmúlt öt évben mintegy 65,6 milliárd forint értékben hajtott végre környezetvédelmi, energiahatékonyság fejlesztésére irányuló, illetve termelőkapacitások növelését szolgáló beruházásokat – ami jól mutatja a kínai tulajdonos elkötelezettségét.

ÉM-UM

