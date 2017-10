Harminc kompresszió, majd jön két befújás

Miskolc - Hétfőn, az Újraélesztés Nemzetközi Napján mi is megtanultuk, hogy kell életet menteni. Ha valaki tudja, hogyan kell újraéleszteni, és tudását meri is alkalmazni, életet menthet. A tapasztalat azonban az, hogy kevesen vállalkoznak az egyébként nem túl bonyolult feladatra. Ezért is rendez...

Tovább a cikkhez