Hármas ütközés Miskolc belvárosában

Miskolc - Legyünk a szokásosnál is óvatosabbak az utakon lakott területen kívül. A múlt héten két esetben is történt olyan baleset megyénkben, amelynek okozója egy vad volt, amely az útra szaladt. Tiszaújvárosban életet is követelt az úton átfutó róka, míg Perkupa mellett sérüléssel megúsztak egy...

Tovább a cikkhez