Harmadszor védtek címet a tiszaújvárosi triatlonisták

Óriási részvételi csúccsal vette kezdetét május 19-én, szombaton a XXVII. Tisza Triatlon. Hazánk Tiszaújvárosban, a Termálfürdőben és környékén megrendezett klubcsapat országos bajnokságára nem kevesebb, mint 139 egység adta le nevezését, ami 15 csapattal több, mint eddig bármikor. Az utánpótlás-korosztályos csapatok után a felnőttek, majd a szeniorok is megvívták a maguk csatáját.

Értékes pontok

A Lehmann Tibor vezette Tiszaújvárosi Triatlon Klub utánpótlás-2 kategóriás fiú csapata nyitotta meg a hazai arany-gyártást. A helyi felnőtt férfiak 5., míg a szenior urak a 6. hellyel szereztek értékes bajnoki pontokat. Az olimpiai-, világ- és Európa-bajnok ökölvívó, az évek óta a triatlon szerelemeseként is jegyzett Kovács „Kokó” István ezúttal sem maradt távol egyik kedvenc versenyhelyszínétől, a Ferencvárosi TC szenior sorát erősítette.

A nap fénypontját az elit kategória képviselőinek csatája jelentette. A tavalyi végeredmény fordított sorrendjében, 2 percenként rajtoló csapatok tagjaira 750 m úszás, 20 km kerékpározás és 5 km futás teljesítése várt. Az időrendből adódóan előbb a női abszolút verseny sorrendje dőlt el. Érdekesség, hogy a két junior Európa-bajnokkal, Putnóczki Dorkával és Mátyus Lilivel felálló hazaiak, – igaz utóbbit kerékpáros bukás hátráltatta a még jobb teljesítményben – a dobogó második fokára szorultak az utánpótlás-2 korosztályos klubtársaik, mögé. A harmadik helyet az Újbuda fiataljai érdemelték ki. A fentiekből adódóan az elit női és a utánpótlás-2 leány arany szintén Tiszaújvárosban maradt.

Közel egy perccel

A férfi elit versenyben a Tiszaújváros már az úszásnál jelezte, hogy idén sem szeretnék átadni az elmúlt két évben elnyert aranyat. Az úszást kereken 9 perc alatt teljesítették, de 2 mp-re ott voltak mögöttük a Világkupa-győztes Vanek Ákos vezette budaörsiek. A középső számban már eldőlni látszott az elsőség sorsa, hiszen a középtávú magyar bajnok Hankó Dávid, a junior Európa-bajnok Lehmann Csongor, a felnőtt magyar bajnok Lehmann Bence és német junior válogatott barátjuk, Frederic Funk 25 mp-es előnyre tett szert a Budaörs és a Tiszakécske előtt. A befejező számban a házigazdák még rátettek egy lapáttal és közel egy perces előnnyel nyerték meg az aranyérmet, zsinórban harmadszor megvédve bajnoki címüket, mely a klub történetének tizenegyedik férfi elit klubcsapat aranya. A Tarnai László vezette Tiszakécske lehajrázta a Budaörsöt.

– A nemrégiben feltöltött 50 méteres medencében nem volt sok lehetőségünk a gyakorlásra, de ennek ellenére jól sikerült már ez a szám is – értékelt a célban Lehmann Bence, a tiszaújvárosi bajnokcsapat versenyzője. – Kerékpározás közben nagyon erősnek éreztük magunkat, melyet az óra is igazolt. A futás során arra figyeltünk, nehogy meglepjenek bennünket, ami olyan jól ment, hogy még magabiztosabbá tettük elsőségünket. A hazai környezet mindig inspirál bennünket, ezúttal is nagy öröm volt itthon versenyezni és győzni!

Az esti eredményhirdetést követően a rendező Tiszaújvárosi Triatlon Klub tészta-partyra várta a résztvevőket.

Négy újvárosi

A német Frederic Funknak köszönhetően tiszaújvárosi színeket képviselő versenyző sikerével ért véget a XXVII. Tisza Triatlon második versenynapján, vasárnap megrendezett sprinttávú országos ranglistaverseny. Az abszolút értékelésben Putnóczki Dorka, illetve a Lehmann-fivérek, Csongor és Bence is dobogón zárt. Ezen kívül a különböző kategóriákban is jó néhány medált tartottak otthon a házigazdák. A tiszaújvárosi Termálfürdőben kialakított versenyközpontban a ranglistaverseny mellett a paratriatlon ob-n és a MEFOB érmeiért is versengett a 865 (!) tagot számláló mamut mezőny, melynek hatékony, szakszerű gardírozásában Márkus Gergely, a Nemzetközi Triatlon Szövetség (ITU) sportigazgatója nyújtott nélkülözhetetlen segítséget földijeinek.

ÉM-SZIS

A klubcsapat OB végeredménye

Női abszolút: 1. Tiszaújvárosi TK-UP2 (Bóna Kinga, Molnár Sára Kata, Kovács Anna, Tóth Anna, edzők: Lehmann Tibor, Fodor Ágnes, Balogh Bence, Baráth Tamás) 1:04:06 óra, 2. Tiszaújvárosi TK–Elit (Putnóczki Dorka, Mátyus Lili, Szegedi Sára)1:04:13, 3. Equilor Team Újbuda SE–UP2 (Petrov Dorottya, Hortváth Karolina, Peszleg Dominika) 1:04:56.

Női elit: 1. Tiszaújvárosi TK (Putnóczki Dorka, Mátyus Lili, Szegedi Sára, Jakab Ilka, edzők: Lehmann Tibor, Fodor Ágnes, Balogh Bence, Baráth Tamás) 1:04:13.

Utánpótlás-2, leányok: 1. Tiszaújvárosi TK (Bóna Kinga, Molnár Sára Kata, Kovács Anna, Tóth Anna, edzők: Lehmann Tibor, Fodor Ágnes, Balogh Bence, Baráth Tamás) 1:04:06 óra.

Férfi abszolút: 1. Tiszaújvárosi Triatlon Klub (Hankó Dávid, Frederic Funk, Lehmann Bence, Lehmann Csongor, edzők: Lehmann Tibor, Fodor Ágnes, Balogh Bence, Baráth Tamás) 54:33 perc, 2. Tiszakécske VSE (Tarnai László, Badar Gergő, Szilágyi Péter) 55:41, 3. Budaörsi TKE (Király András Benedek, Papp Tamás, Kovácshegyi Bence, Vanek Ákos, Bujdosó Ferenc Sámuel) 56:08.

Férfi elit: 1. Tiszaújvárosi Triatlon Klub (Hankó Dávid, Frederic Funk, Lehmann Bence, Lehmann Csongor, edzők: Lehmann Tibor, Fodor Ágnes, Balogh Bence, Baráth Tamás) 54:33 perc.

Utánpótlás-2., fiúk: 1. Tiszaújvárosi TK (Sinko-Urobe, Ábel, Sinko-Uribe Aurél, Berencsi Ádám, edzők: Lehmann Tibor, Fodor Ágnes, Balogh Bence, Baráth Tamás) 58:36.

Felnőtt férfiak: 5. Tiszaújvárosi TK (Balogh Bence, Fróna Ákos, Németh Sándor) 1:02:42.

Szenior férfiak: 6. Tiszaújvárosi TK (Bálint Lóránt, Bán Csaba, Rácz Róbert) 1:07:53.

Sprinttávú országos ranglistaverseny

Női abszolút:1.Zelinka Gabriella (Újpesti TE-Merida)1:02:09, 2. Putnóczki Dorka (Tiszaújvárosi Triatlon Klub) 1:02:46, 3. Horváth Karolina Helga (Equilor Team Újbuda SE) 1:03:49

Női elit: 2. Szegedi Sára (Tiszaújvárosi Triatlon Klub) 1:07:17

Junior kcs.: 1. Putnóczki Dorka (Tiszaújvárosi Triatlon Klub) 1:02:46

Ifjúsági kcs.: 3. Bóna Kinga (Tiszaújvárosi Triatlon Klub) 1:05:35

Felnőtt nők, 2-es kcs.: 2. Sávolyi Sára (Tiszaújvárosi Triatlon Klub) 1:08:37

Férfi abszolút: 1. Frederic Funk (német, Tiszaújvárosi Triatlon Club) 53:57 perc,2. Lehmann Csongor (Tiszaújvárosi Triatlon Club) 54:03, 3. Lehmann Bence (Tiszaújvárosi Triatlon Club) 55:05.

Férfi elit: 1. Frederic Funk (német, Tiszaújvárosi Triatlon Club) 53:57, …3. Lehmann Bence (Tiszaújvárosi Triatlon Club) 55:05.

Junior kcs., fiúk: 1. Lehmann Csongor (Tiszaújvárosi Triatlon Club) 54:03, …3.Sinkó-Uribe Aurél (Tiszaújvárosi Triatlon Club) 56:56

Ifjúsági kcs., fiúk: 2. Sinkó-Uribe Ábel (Tiszaújvárosi Triatlon Club) 58:03

Szenior 4-es kcs., férfiak: 1. Bálint Lóránt (Tiszaújvárosi Triatlon Club) 1:09:12, …3.Vígh Sándor László (Tiszaújvárosi Triatlon Club) 1:14:09

Serdülő kcs., fiúk: 3. Vágási Zoltán (Tiszaújvárosi Triatlon Club).

