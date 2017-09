Harcban állnak a nagyokkal a bogácsiak

A 7. forduló keretében a bükkaljaiak a Mádot fogadták és 3-2-es sikert arattak. Diadalukkal felzárkóztak ahhoz az élbolyhoz, amelyhez évek óta tartoznak.

Bajok esetén majd varázsolunk, hogy ki tudjunk állni.” Sivák Sándor

Oda-vissza igaz

– Korábban vendégként vertük meg az Edelényt, idegenben ikszeltünk az Ózddal és hazai pályán az Enccsel, így igazolva látom a korábban hangoztatott nézeteimet – közölte Sivák Sándor, az NB II-es múlttal rendelkező játékosedző, aki három és fél esztendeje trénerkedik a Bogács Községi Sportkörnél, de a Mezőkövesdi SE U12-es gárdájának mestereként is dolgozik. – Ugyanis magunkról azt mondtam, hogy bárkit meg tudunk verni, de ugyanez fordítva is igaz, bárkitől ki tudunk kapni. Gesztelyben például buktunk, Sajóbábonyban szintén, ez persze benne volt a pakliban. Most Hidasnémetibe megyünk, a határ menti település csapatát tudatosan építik, lelkesek, veszélyesek, mi persze nyerni akarunk ott, mindez elsősorban mégis attól függ, hogy melyik arcunkat mutatjuk majd a gyepen.

A Bogács erényekkel és hibákkal is rendelkezik, mint általában minden alakulat. Ezekről így vélekedett Sivák Sándor:

– Ha valaki rápillant a gólkülönbségünkre, láthatja, hogy kevés gólt rúgunk, de keveset is kapunk. Erre azt a magyarázatot adhatom, hogy csak egy-két csatárral rendelkezünk, ennek következtében nagyon ügyelünk arra, hogy a mi hálónkba is ritkán kerüljön a labda. Mivel keretünk szűkös, a rajt előtt nem szálltunk el és csak azt vállaltuk, hogy megszerezzük az első tíz hely valamelyikét. Tizenötös létszámmal nem nagyon „ugrálhatunk”, ráadásul a sérülések és a betegségek miatti kihagyások, a kiállítások és az sárga lap következtében életbe lépő eltiltások tovább tizedelhetik a csekélyke létszámunkat. Mindebből következik: bajok esetén majd varázsolunk, hogy ki tudjunk állni.

Arra a kérdésre, hogy miért nincs elegendő felnőttkorú játékosuk, a szakember ezt felelte:

– Ketten abbahagyták az aktív játékot – a labdarúgás helyett a munkát választották –, ketten máshová igazoltak, aztán még azzal is számolniuk kellett, hogy a környékbeli klubok, sőt a Heves megyei egyesületek (például az Andornaktálya, a Maklár és a Füzesabony) célba vették a Bogács SK-t.

Nem dúskálnak

Sivák Sándor elmondta: éves szinten négy és fél millió forintból gazdálkodnak, s ezt az összeget a megyei elit egyik legalacsonyabb költségvetésének nevezte. Főtámogatójuk az önkormányzat, s mivel a településen nem működnek gyárak vagy nagyobb gazdasági társaságok, ezért kevés szponzori bevételhez jutnak.

– Szerencsére a tárgyi feltételeink kiválóak – folytatta Sivák Sándor. – Szociális létesítményünk minden igényt kielégít, kivilágítható műfüves pályáink vannak, rendelkezünk kisbusszal, és eszközállományunkra sem lehet egy rossz szavunk sem. Az viszont nyilvánvalónak tűnik, hogy a tőlünk nagyobb lélekszámú településekkel, főleg a városokkal és a nagyközségekkel – gondolok Sajóbábonyra, Felsőzsolcára, Mádra, Ózdra, Encsre, Edelényre, Bőcsre, Szerencsre és Ongára – nehezen vesszük fel a harcot. Az említettek anyagi bázisa szélesebb, ezt a hiányunkat mi lelkesedéssel, akaraterővel és összetartással pótolhatjuk. Megyei I. osztályú gárdánk magja három éve változatlan, ennek köszönhetjük azt, hogy az elmúlt öt évben rangot vívtunk ki magunknak és nem úgy kezelnek bennünket, mint egy kis csapatot. Amennyiben minden jól megy, akkor a 2017/18-as pontvadászat keretében súrolhatjuk a dobogó közelét annak ellenére, hogy különösebb elvárást nem fogalmaztunk meg a fiúkkal szemben.

Alacsonyabbra

A legtöbb Borsod-Abaúj-Zemplén megyei egyesületnél arra panaszkodnak, hogy nehezen küzdik le a demográfiai hullám okozta gondokat – Bogácson ez azonban másképpen van.

– Nekünk nincs létszámhiányunk, a Bozsik-program által támasztott követelményeknek is meg tudunk felelni, az utánpótlás-nevelést illetően tehát rendben vagyunk – árulta el Sivák Sándor. – Viszont mi is kénytelenek vagyunk tömegesíteni és nem élhetünk a tudatos kiválasztás „fegyverével”. Az alacsonyabbra állított mérce pedig kihatással van a minőségre, végső soron pedig az eredményességre.

– Kolodzey Tamás –

A megyei I. osztály állása

1. Sajóbábony 7 7 – – 31-9 21

2. Felsőzsolca 7 5 2 – 17-7 17

3. Mád 7 5 1 1 31-5 16

4. Ózd 7 4 2 1 24-9 14

5. Encs 7 4 2 1 15-8 14

6. Bogács 7 3 2 2 9-9 11

7. Edelény 7 3 1 3 15-11 10

8. Bőcs 7 3 1 3 16-20 10

9. Szerencs 7 3 – 4 14-17 9

10. Onga 7 3 – 4 16-22 9

11. Hidasnémeti 7 2 2 3 15-16 8

12. Gesztely 7 2 1 4 11-14 7

13. Bánhorváti 7 2 – 5 14-17 6

14. Szendrő 7 1 – 6 12-31 3

15. Varbó 7 1 – 6 7-33 3

16. Karcsa 7 – 2 5 6-25 2

