Harangokat kaptak a sajóládi reformátusok

Felszentelték és beemelték a helyére vasárnap délután a sajóládi református templom harangjait. Az eseményen előbb Szőnyi Tamás, a Borsod-Gömöri Református Egyházkerület esperese hirdetett igét, majd Pásztor Dániellel, a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspökhelyettesével és Victor Anna lelkipásztorral közösen áldották meg az új harangokat.

Az esemény ezt követően istentisztelettel folytatódott, majd Tállai András miniszterhelyettes, a térség ország­gyűlési képviselője, Pozbai Zoltán, Sajólád, valamint Debreceni Balázs, Sajópetri polgármestere mondott köszöntőt. A harangokat először Bús Attila és Vankucz Gábor szólaltatta meg.

Ahogyan arról korábban az Észak is beszámolt, a sajóládi református templomot 2018 októberének végén, a reformáció 500. évfordulóját ünneplő programsorozat zárómomentumaként adták át. A templomszenteléssel egy időben a létesítmény kertjében egy Kálvin János szobrot is felavattak, mely ma is emlékeztet mindenkit a nagy reformátorra és a most már több mint ötszázegy évvel ezelőtt történtekre.

A településen egy korábbi lakóingatlanban alakították ki a gyülekezeti házat a reformátusok. Ezt kezdték el átalakítani templommá 2014-ben. A munkák finanszírozásában nagy szerepet töltöttek be a hazai és külföldi magánszemélyek, szervezetek adományai, a minisztérium támogatása és az a 17,5 millió forint, amely a tavaly októberi perselypénzekből jött össze.

