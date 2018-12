Hangulatos kis térrel lesz gazdagabb Regéc

Ezek közé tartozik az a projekt, aminek kivitelezése napjainkban is zajlik. A település egyik közterületi tere újul meg, vagyis az eddig rendezetlen közterület igényes, kulturált arculatot kap.

Nem csupán látványában javítja a településképet az átépítés alatt álló kis terecske a jövőben, hanem annak elkészülte után valódi közösségi térhez illő padokat, díszítőelemeket és egyéb kiegészítőket kap a megújult, közel száz négyzetméter térburkolattal ellátott közterület.

Ezidáig különösebb funkcióval nem bírt, így a helyrajzi számán kívül más jelöléssel sem rendelkezett, viszont a fejlesztés befejeztével már lesz konkrét rendeltetése, ennek okán névvel szeretné ellátni a megújult terecskét a község önkormányzata. Ehhez javaslatokat, ötleteket is szívesen fogad a képviselő-testület. Itt a tél, ezért minden bizonnyal a jövő év tavaszára kerül az utolsó elem is a helyére a téren, így annak ünnepélyes átadása is ekkor várható.

ÉM

