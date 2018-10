Hangonyi a spártai hősök között

A férfiak mezőnyében legeredményesebben Bódis Tamás szerepelt a magyar futók közül a Spartathlon elnevezésű ultrafutó versenyen. A nagy hagyományokkal rendelkező, Athén és Spárta közötti 246 kilométeres távot a hangonyi származású sportoló 25 órán belüli időeredménnyel teljesítette, ezzel negyedikként zárt, ami kimagasló eredménynek számít. Néhány nappal az esemény után Bódis Tamás hazaért a borsodi faluba, ahol külön köszöntötték a szép siker alkalmából.

A futást alaposan megnehezítette a csapadékos időjárás, sokáig zuhogott az eső.” Bódis Tamás

Heti 200 km

– Alig tíz hónap alatt készültem fel az eseményre, amely eddigi pályafutásom csúcsának számít – árulta el Bódis Tamás. – Az edzések nagy részét a fővárosban, rekortán pályán végeztem, de természetesen hegyi futásra is szükség volt a szintemelkedés miatt. Heti szinten 130-200 kilométert tettem bele a felkészülésbe, tehát komoly munka előzte meg a 246 kilométeres versenyt. Emellett különböző felvételek alapján igyekeztem felkészülni a kinti körülményekre. A futást alaposan megnehezítette a csapadékos időjárás, sokáig zuhogott az eső, amit még a szemből érkező járművek is ránk vertek. Előzetesen az volt a tervem, hogy 25 órán belül fussak. Az csak a vége felé tudatosult bennem, hogy ilyen előkelő helyen állok. Természetesen nagyon örülök neki, hogy így sikerült a Sparthatlon, alaposan igénybe vett az útvonal.

A táv hossza mellett a zuhogó eső is komoly próbára késztette a futókat. Nem volt egy pillanat, amikor száraz lett volna az út, ezáltal a cipő is folyamatosan átázott, így pedig a sérülésveszély is megnőtt. Az úgynevezett siratófalnál, 195 kilométerrel a rajt után egy 23 kilométeres emelkedő is várt a mezőnyre, ami sokak számára vízválasztó volt.

Esőben hegyre fel

– Ez volt a verseny legnehezebb szakasza, de sikerült jól átvészelni, nagyon örülök az eredménynek – folytatta Bódis Tamás. – Azt nem mondom, hogy minden várakozást felülmúlt a teljesítményem, mert úgy érzem, hogy a későbbiekben ebből még többet ki lehet hozni. Most egy kicsit élvezem a gyorsan jött ismertséget: Ózdon és Hangonyon is nagy szeretettel fogadtak, rengetegen gratuláltak a siker után. Ez viszont valamilyen szinten kötelez a jövőre nézve. Az edzőmmel még nem döntöttük el, hogy melyik lesz a következő kihívás, de még idén szeretnék egy 25 órás versenyen elindulni, jövőre pedig több nemzetközi futófesztiválon mérettetném meg magam.

A verseny tudnivalói

A Spartathlon egy 246 kilométeres ultramaratoni futóverseny Görögországban, Athén és Spárta között. Az 1983 óta évente rendezett verseny szeptember utolsó péntekén rajtol, és a futók az Akropolisz lábától Leonidász király Spárta főterén álló szobráig futnak. A Spartathlon egy Pheidippidész nevű athéni futár Hérodotosz által dokumentált futását reprodukálja, és történészek szerint ez a futás képezi a modern maratoni mitológia alapját. A verseny az egyik legkeményebb ultramaratoni futás a világon. A verseny tisztaságát védve a szervezők nem osztanak pénzdíjakat, és az összes célba érkező azonos díjazásban részesül, azaz nyer egy olajág-koszorút, melyet spártai elöljárók helyeznek a fejére és egy érmet. Továbbá minden célba érkezőt spártai lányok kínálnak az Evrotasz folyó vizével.

