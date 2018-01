Hamarosan meglehet a hasfájás ellenszere

Amerikai kutatók nagyon rajta vannak, hogy végre megfejtsék, mi okozza a kólikát, ami az egészséges babák negyedét állandó üvöltésre készteti. Találtak is egy baktériumot, ami segíthet legyőzni a hasfájást – írja a divany.hu. A kórházban egy kis angyal, csak eszik, meg alszik, szépen, békésen, már el is feledtette a szülés fájdalmait, hazaviszed, otthon is egy cukormaki. Aztán egyszer csak minden megváltozik, és kitör az égiháború. Szó szerint. Az addig áldott jó baba sírni kezd, és csak sír és sír és sír. Van, hogy csak húsz percig, van, hogy kettő vagy még több órán át. Hosszú, hosszú, soha véget nem érő órákon át. Igen, ilyen a hasfájós csecsemő, akinek a szüleit és az egész családját is gyötri az állandó sírás, kínlódás.

Segíthet

Amerikai kutatók most elindultak egy úton, ami segíthet megtalálni a rejtélyes kólika ellenszerét.

Semmi nem segít, sem az etetés, sem a ringatás, sem a porszívó hangja, sem a hajszárítóé. Nincs nyugalom, és ez így marad három hónapig. Legalább. Aztán ahogy jött, úgy el is múlik, egycsapásra. Persze ez abban a rendkívül idegőrlő időszakban, amikor a baba és a család élete is csak a hasfájás körül forog, egészen elképzelhetetlen.

Az elgyötört, kialvatlan szülők mindent megtesznek azért, hogy tegyenek ez ellen: kipróbálnak cseppeket, tudjuk, hogy jót tesz a babamasszázs, a rugalmas hordozókendő is, de alapvetően a gyerekorvosok és a tudósok még mindig nem tudják, mi okozza a kólikát. Vagyis most úgy tűnik, hogy felgyulladt valami kis fénysugár, ugyanis az Amerikai Gyermekgyógyászati Akadémia legfrissebb tanulmánya szerint egy probiotikum, a Lactobacillus reuteri DSM17938 jelentősen csökkenti az anyatejjel táplált kólikás babák (és szüleik) szenvedéseit.

A kutatók 345 hasfájós csecsemőt vizsgáltak: a babák egyik csoportja 14 napon át probiotikumot kapott, a másik csoport placebót. A probiotikummal kezelt csecsemők fele annyit sírtak, mint azok, akik nem kaptak semmit. A vizsgálatban csak egyetlen tápszerrel táplált baba vett részt, ezért azt még egyelőre nem tudják, hogy a tápszeres babákra is ugyanilyen jótékony hatást gyakorol-e a probiotikum.

„A hasfájós babák szülei kétségbeesetten keresik a kólika ellenszerét, de az orvostudomány eddig sajnos nem tudott minden kérdésre megnyugtató válasszal szolgálni” – mondta a HuffingtonPostnak Holly Klaassen, a hasfájós gyerekek szüleinek létrejött weboldal szerkesztője, akit minden egyes nap arról kérdeznek, hogyan lehetne megszüntetni az állandó üvöltést okozó kólikát.

Jó az irány

A DSM17938 sorszámú probiotikum tehát jó iránynak tűnik a hasfájósság okainak felfedezésében, ugyanis bármilyen hihetetlen, az orvosok és a kutatók a mai napig nem tudják, hogy egészen pontosan mi okozza azt, hogy az egészséges csecsemők negyede olyan rendkívül sokat és fájdalmasan sír. Van olyan kutatás, ami a migrénnel hozza összefüggésbe a problémát, Egyelőre annyi biztos, hogy a probléma kulcsát az emésztőrendszer fejlődésében kell keresni, az pedig széles körben elfogadott, hogy az élő, jó baktériumok, mint amilyenek a probiotikumok, az egészséges bélrendszer kialakulásában jelentős szerepet játszanak. A bélrendszer fejlődése mögött azonban még számos, eddig megfejtetlen mechanizmus áll.

Miután a vizsgálat eredményét publikálták, az amerikai gyermekorvosok szaklapjában megjelent egy vezércikk, amely azt a kérdést veti fel, hogy nem korai-e ilyen pici babáknak bármilyen probiotikumot is adagolni, hiszen az esetek nagy részében a hasfájósság a csecsemő kilenchetes korára általában egy csapásra megszűnik.

Kilenc hét azonban maga az örökkévalóság annak az anyának, apának, családnak, akik minden egyes órájukat, percüket azzal töltik, hogy megpróbálják elaltatni, megetetni, megnyugtatni az állandóan üvöltő kisbabát. Vannak kutatások, amelyek szerint a kólikás csecsemők szülei hamarabb lesznek dep­ressziósak, mint a nem hasfájós babákéi, és a probléma a szoptatást is vissza tudja vetni.

– ÉKN –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA