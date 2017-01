Hamarosan jön az év első pálinkaünnepe Borsodban

Nemcsak hazánk, de Közép-Európa egyik legnagyobb, legrangosabb pálinka- és párlatseregszemléje az ongai Quintessence Pálinkaverseny, mely évek óta 1000 feletti nevezett mintaszámot produkál. Január 6-ával lassan elérkezik a megmérettetés nevezési határidejének vége.

Az utolsó héten érkeznek dömpingben a versenyminták. Takács László

Románia, Kína, Hollandia…

– A korábbi éveknek megfelelően az utolsó héten érkeznek dömpingben a versenyminták határon innen és határon túlról. A magán- és a bérfőzetők mellett a kereskedelmi főzdék is egyre nagyobb számban vannak jelen a pálinka idei évi első nagy ünnepén. Jó néhány olyan hazai kereskedelmi főzde is eljuttatta már a nevezését, akik eddig nem voltak részesei versenyünknek – tudtuk meg Takács Lászlótól, a szervező Ongai Kulturális Egyesület elnökétől, a pálinkaverseny versenyigazgatójától, aki arra is kitért, hogy a határon túlról is egyre több versenyminta érkezik. Több romániai kereskedelmi cég is bejelentkezett, de újfent neveztek Kínából, és Hollandia harmadik legnagyobb szeszipari cége is érdeklődött a nevezés feltételei felől. A tendencia az, hogy kevesebben, de több termékkel mérettetik meg magukat.

„A végső bírálandó, értékelendő mintaszámot csak január 6. után, a nevezés lezárultával tudjuk megmondani” – fűzte hozzá a verseny­igazgató.

Addig a szervezők továbbra is várják a határon innen és a határon túli magánfőzők, bérfőzetők és kereskedelmi főzdék mintáit.

A pálinkák és a párlatok bírálata január 12–14. között lesz Ongán, míg az ünnepélyes eredményhirdetés 2017. január 20–21-én, Miskolc Lillafüreden a Palotaszállóban, az Ongai Kulturális Egyesület által szervezett nagyszabású pálinkagálán és bálon zárja a versenyt. A verseny fővédnöke dr. Kövér László, Magyarország Országgyűlésének elnöke.

Amit tudni kell

Részletes nevezési feltételek, versenyszabályzat, odaítélhető díjak a www.quintessence-palinka.hu weboldalon olvashatók. További felvilágosítás a +36/70 313-3216-os telefonszámon, illetve az oke.quintessence@gmail.com és az okeonga@upcmail.hu e-mail-­címen kérhető.

