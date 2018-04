Hamarosan beindul az örömzene Tokajban

Felpezsdítette hegyalján a hangulatot a Tokaj Kincsei Egyesület. A civil csapat még akkoriban állt össze, mikor felvetődött az ötlet, hogy a település, akár Európa Kulturális Fővárosa is lehet, azóta sok víz lefolyt már a Tiszán és a Bodrogon, kiderült, nem száll versenybe Tokaj a rangos címért. Ám ettől a társaság nem torpant meg, kulturális élmények sorát kínálják a helyieknek és a turistáknak is.

Halászlé és rock and roll

Főzőversennyel, borkóstolóval indul a tavasz, rengeteg nevezés érkezett.

– Nem pusztán az a lényeg, ki készíti a legízletesebb halászlét, vagy hogy melyik a legjobb bor, hanem a közösségépítés. Tokaj népszerű turisztikai célpont, de a helyiekre is gondolunk, szeretnénk, ha büszkék lennének lakóhelyükre, ha értékes közösségek épülnének – hangsúlyozta az egyesület részéről Kerekes Sándor, akitől megtudtuk, az április 28-án induló három napos gasztronómiai versennyel párhuzamosan népszerű magyar bandák koncerteznek majd a Kossuth téren. Itt lesz a Belga, és a rock és a blues hazai nagyjai is a húrok közé csapnak: fellép az Omega, Takács Tamás és Deák Bill Gyula is. Az esemény bevételének jelentős részét jótékony célra fordítják, az egyik tokaji beteg gyógyulását is támogatják.

Örömzene, lágy dallamok

A rock és a blues népszerű alakjai után a lelkes amatőrök is teret kapnak. Már lezárult a nevezés az utcazenei fesztiválra, amelyre az ország számos pontjáról, sőt határon túlról is jelentkeztek fiatalok.

– Több, mint száz bandától kaptunk izgalmas, élvezetes hanganyagot. A válogatás során műfaji szűrést végeztünk, azért, hogy harmonizáljon a rendezvény arculatával a fellépő stílusa, a hard zenék helyett a lágyabb dallamok mellett döntöttünk, hogy akusztikusan is jól szóljon a produkció – sorolta Kerekes Sándor. A májusi utcazenei megmozdulás során a város tizennégy pontján lesznek koncertek reggeltől estig, a fináléban pedig az összes művész fellép, három dalt adnak elő majd közösen. Az utcazene-fesztivál ingyenes, a részleges ellátáson kívül a zenészek sem kapnak honoráriumot, az összejövetel az örömzenélésről szól, ahová mindenki hozza a saját hangszerét. Van, aki gitárral, akad, aki furulyával, míg más szaxofonnal, hegedűvel, tárogatóval, csellóval vagy nagybőgővel érkezik.

ÉM-JA

