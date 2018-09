Hamar megszerették a létesítményt Sárospatakon

Szeptember elején birtokba vették a diákok, valamint a kézilabdázók a Sárospataki Református Kollégium június végén átadott Wáberer Sportcentrumát, ám a gimnázium és alapítványa máris újabb fejlesztéseken gondolkodik.

Összefogással

Mint lapunkban is közöltük, idén júniusban átadták a mintegy 1,3 milliárd forintos költségvetésből felépített Wáberer Sportcentrumot a sárospataki Iskolakertben, amely kiszolgálja egyrészt a Református Kollégium diákjainak testnevelés órai igényeit, másrészt itt tartják a szakosztályi keretek között szervezett kézilabdaedzéseket is. A pénzösszeget az iskola öregdiákjai, Wáberer György és Sándor József nagyvállalkozók adományából, valamint az egyik helyi építési cég vezetője, Derczó István támogatásával teremtették elő és segítette a programot Stumpf István alkotmánybíró is.

Buzásné Nagy Gabriella, a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumáért Alapítvány kuratóriumának elnöke lapunknak elmondta, az épület méretei és az infrastruktúra lehetővé teszik, hogy egyszerre akár három testnevelés­órát is meg tudjanak tartani. A kézilabdaedzések délutánonként este hétig tartanak. Emellett van egy kondicionáló terem is, amelyet a kézilabdázók mellett az intézmény diákjai, dolgozói használhatnak.

„A diákok és a pedagógusok hamar megszerették a létesítményt.” – tette hozzá. A kuratóriumi elnök a további fejlesztések között említette egy busz beszerzését, amely a mérkőzésekre való eljutást könnyíti meg, de tervezik szabadtéri kondicionáló park és egy szintén kültéri kombinált kézi- és kosárlabdapálya kiépítését is. Mindezeken túl az iskolakertben található régi, rossz állapotú tornatermet is szeretnék felújítani.

Uszoda épül

Nagy-Baló Csaba, a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumának és Általános Iskolájának igazgatója megerősítette: a sportcentrummal nagyon sokat javultak az oktatási feltételek intézményükben. Hozzátette: a fejlesztések tovább folytatódnak. Megújul például az informatikai rendszerük, de szeretnék az úszásoktatás körülményeit is javítani, amihez szintén az öregdiákok nyújtanak segítséget. Az igazgató elmondta, hogy sok időt vesz el az úszásoktatásra szánt tanórákból az, hogy a Végardóra, a termálfürdőbe utaztatják a diákokat, így a rendelkezésre álló két órából jó, ha egyet töltenek vízben a gyerekek. Emiatt az Iskolakert egyik sarkába egy uszodát szeretnének építeni. Mindehhez, a sportcentrumhoz hasonló módon, az öregdiákok bevonásával szeretnék előteremteni a forrást. A tervek már készülnek, reményeik szerint 2020 szeptemberére állni fog a létesítmény. A beruházásokhoz kapcsolódva az iskolakerti épületeket, amibe a sportcentrum és a majdani uszoda mellett a Kossuth Internátus, az Erdélyi Internátus és az általános iskola is benne van, geotermikus energiával szeretnék fűteni, amely kiépítésének előkészületei szintén elkezdődtek. Tervezik nap­elemek elhelyezését is.

BSZA

Lelki és tanulmányi élet

A tanév elindulásával egyházi intézményhez méltóan elkezdődött a lelki élet is az iskolában. Fejér Zoltán intézményi lelkész például egy hollandiai, nemzetközi konferencián vett részt, ahol egyházi fenntartású intézmények képviselői vettek részt a világ minden tájáról. Tapasztalatait összegezve a lelkipásztor elmondta: Magyarországon sokkal nyugodtabb körülmények között végezhetik tevékenységüket a felekezeti oktatási intézmények, mint sok nyugati országban.

Molnárné Klemm Ildikó igazgatóhelyettes hozzátette: értékelték a tavalyi év oktatási eredményeit és a visszajelzések alapján végzős diákjaik közel kilencven százaléka felvételt nyert valamelyik felső­oktatási intézménybe.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA