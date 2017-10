Halottaktól követelik az adót?

Ki tartozik?

– Több évre visszamenőleg küldte ki az önkormányzat a kommunális adót – mondja Barna Patrikné. – Ugyanígy több évre visszamenőleg küldik ki a súlyadókat is, olyanoknak is, akiknek mozgáskorlátozott autójuk van, így arra nem is járna. A nagymamám négy éve elhunyt, mégis kiküldték neki, fizesse be a kommunális adót. Van olyan, akinek már hat éve meghalt a férje, mégis kapott papírt, fizesse be az adót.

– Tudom, ki gerjeszti a hangulatot a faluban – mondja Dakos János, Karos polgármestere. – Több évre visszamenőleg senkinek sem küldünk ki papírt a kommunális adóról. Ha valaki évek óta nem fizet, az minden évben kap felszólítást, fizesse be a korábbi tartozásait. Arról nem is beszélve, hogy az egyik érintett család egyik tagjának a nevén két ingatlan van. Ilyenkor csak az egyikre vetjük ki a kommunális adót, pedig tudjuk, a másik ingatlanban a lánya életvitelszerűen lakik a családjával.

A panaszos családja közel tíz éve nem fizet súlyadót. Amíg megvolt a mozgáskorlátozott engedély, addig nem is küldtünk felszólítást, de az ilyen engedély nem örök életű, azt meg kell újítani. Ők nem tették meg, ezért rájuk is ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint mindenkire. Olyan előfordul, hogy valaki elhuny a faluban, de ha van tartozása, akkor azt kiküldjük az örökösöknek.

Dakos János elmondta, ha rajta múlna, már nem lenne kommunális adó a faluban.

– Amikor idekerültem polgármesternek, évente 10 ezer forint volt a kommunális adó. Idén le is vettük a kommunális adó mértékét 5 ezer forintra. Miután nem kapok tiszteletdíjat a polgármesterségemért, felajánlottam, hogy azzal a pénzzel, amit kaphatnék bérként, váltsuk ki a kommunális adót. A faluban van 110 ingatlan, egy évben még 600 ezer forint sincs a kommunális adó, az jóval kevesebb, mint egy polgármester éves illetménye. Ha csak rajtam múlna, már nem lenne kommunális adó Karosban.

– ÉM-BG –

