Halálos balesetet okozott a gondatlan sofőr a 37-esen

Előre láthatóan befejezi a bizonyítási eljárást pénteken a Szerencsi Járás­bíróság abban a büntetőügyben, amely közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt indult.

A vádirati tényállás szerint – és ahogy arról lapunk is beszámolt akkor – a vádlott 2017 májusában a 37-es számú főúton Szerencs irányából Miskolc felé közlekedett Toyota típusú személygépkocsijával, ám az előtte haladó sértett Skoda autójától nem tartotta be a szükséges követési távolságot. A Skodás sértett észlelve az úttestre korábban egy másik autóról lehullott és szétszóródott fadarabokat, lassítani kezdett, amelyet a vádlott ugyan észlelt, de a nem megfelelő mértékű követési távolság miatt vészfékezés ellenére sem tudta elkerülni az ütközést. Előbb eltalálta bal hátul a Skodát, mivel a kormányt is félrerántotta, majd az ütközéstől és a kormánymozdulat miatt átsodródott a szembejövő sávba, ahol egy szemből érkező Peugeot-nak ütközött frontálisan. A Peugeot az árokba pördülve állt meg, vezetője olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínre riasztott mentősök már csak a halál beálltát tudták megállapítani. A Skodában senki nem sérült meg, míg a vádlottat mentőhelikopter szállította kórházba súlyos sérülésekkel. Most a bíróság előtt is felelnie kell.

ÉM-HI

Videó: Tragédia a deszkák miatt a 37-es főúton Miskolc, Bekecs, Szerencs - Úton heverő deszkák miatt történt halálos baleset a 37-es úton szerda délelőtt Bekecsnél. Három autó ütközött. Egy ember meghalt, egy másik megsérült. A deszkák egy kocsiról eshettek le korábban. Amikor az egyik arra járó sofőr észrevette ezeket, lassított, hátulról v... Tovább a cikkhez

Halálos baleset a 37-es főúton Miskolc, Szerencs - Tragédiával végződött az a közlekedési baleset, ami a bekecsi elágazástól nem messze történt Miskolc irányába szerdán délelőtt. A helyszínen szerzett elsődleges információink szerint egy Skoda Octavia haladt Miskolc irányába, amikor a vezetője megpillantott az úttesten egy pár... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA