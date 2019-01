Halálos balesetek sora történt az autópályákon

Az elmúlt időszakban több tragédia is bekövetkezett az autópályákon. Bár a közúti közlekedésben az autópályák használata a legbiztonságosabb, akár egy kisebb koccanás is eredményezhet kockázatos helyzetet. A jármű leállítása és a gyalogos közlekedés az autópályán – még a leállósávban is – életveszélyes.

Néhány jó tanács

Amennyiben baleset, műszaki hiba vagy egyéb körülmény miatt a gépkocsi elhagyása elengedhetetlen, a rendőrség javaslata szerint mindenképpen be kell tartani néhány jó tanácsot.

Ha egy mód van rá inkább pihenőhelyen álljunk meg. Amennyiben azonnali megállás szükséges, a gépjárművet a leálló- vagy szervizsávban állítsuk le úgy, hogy a vészvillogó legyen bekapcsolva. A gépkocsit mindenki haladéktalanul hagyja el.

A korláton kívül

Vegyünk fel fényvisszaverő ruházatot vagy láthatósági mellényt! A mentésig tartózkodjunk a szalagkorláton kívül. Amikor biztonságosan megtehető, helyezzük ki az elakadásjelző háromszöget. Ha saját élet, testi épség veszélyeztetése nélkül megoldható, valamilyen módon próbáljuk felhívni a többi közlekedő figyelmét a balesetveszélyre (például integetéssel, sötétben zseblámpával vagy a mobiltelefon fényével). A felelősség kérdését semmiképpen ne az úttesten vitassuk meg. A téli időszakban válasszon mindenki nagyobb követési távolságot, kövessük a látni és látszani elvet. Lakott területen kívül és korlátozott látási viszonyok között használjuk a tompított fényszórót! A leállósávot csak vészhelyzetben használjuk, a biztonsági övet pedig minden esetben kössük be.

Tavaly összesen 19174 közúti balesetet jegyeztek fel, ebből 566 eset történt autópályán és autóúton. Ez azt jelenti, hogy a balesetek mindössze 2,95 százaléka történik gyorsforgalmi úton, vagyis továbbra is elmondható, hogy ez a legbiztonságosabb közlekedési forma. Az azonban világosan látszik a statisztikákból, hogy a nagyobb elérhető sebesség miatt a sérülések súlyosabbak. Amíg egyéb útvonalak esetén a balesetek 3,7 százalékánál van halálos sérült, addig a főútvonalakon 7,5, az autópályákon már 8,5 százalékánál, és a súlyos sérültek aránya is jóval nagyobb.

ÉM

VISSZA A KEZDŐOLDALRA