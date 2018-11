Haladnak a cél felé Szerencsen

Az év első felében fordult a Szerencsi Polgárőr Egyesület a városvezetés felé azzal a kéréssel, hogy megkaphassák a kezelési jogot az egykor ülepítési és hűtési feladatokat ellátó, helyileg „cukorgyári tavak” néven ismert terület mellett található, Szerencs-patakon álló három zsiliptáblás duzzasztómű fölött. Az egyébként Aggteleki Nemzeti Park felügyeletéhez tartozó terület kapcsán az önkormányzat már évekkel ezelőtt foglalkozott azzal, hogy ezt a részt bevonja a város vérkeringésébe, pályázatot adott be egy sétány kialakítása céljából a Magyar utca irányából a tavak felé, az elnyert összeget elkülönítették. A rekreációs munkák elkezdődhettek, és ettől függetlenül már haltelepítésre is sor került a patakot illetően, amelyek megjelennek majd a tavakban is. A képviselő-testület augusztusban bólintott rá a polgárőrök kérésére, így az önkéntes szervezet tagjai munkához láthattak. A polgármesteri hivatal műszaki stábjának segítségével felújították a Szerencs-patakot tavaktól elválasztó zsilipet, majd kitisztították a tavakat és az azt ölelő területet.

A következő feladatok

A felduzzasztott Szerencs-patak vizét ünnepélyes keretek között szombaton zsilipnyitással engedte a tavak medrébe Koncz Ferenc ország­gyűlési képviselő, Nyiri Tibor polgármester és Oláh János, a Szerencsi Polgárőr Egyesület elnöke. A helyszínen elhangzott, hogy a víztározók a szabadidő hasznos eltöltését szolgálják, télen korcsolyázhatnak, nyáron csónakázhatnak majd a helyiek, illetve az idelátogatók. A következő feladat a tavak közvetlen környékének parkosítása lesz. Oláh János elmondása szerint árnyat adó facsemeték kerülnek kiültetésre, pihenőpadokat helyeznek el a területen és szalonnasütő helyeket alakítanak ki, egyszóval a Szerencs-patak e szakaszának partja és a „cukorgyári tavak” alkalmasak lesznek piknikek megtartására is. A területen végzendő további munkafolyamatok tekintetében – előreláthatóan – november végén ül tárgyalóasztalhoz minden érintett, az Aggteleki Nemzeti Park, az ÉMVIZIG, az önkormányzat, a polgárőrség és a horgászegyesület.

ÉM-SFL

