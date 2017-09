Haladás vs. Mezőkövesd – Kilencedszerre nyerni kell

A Swietelsky Haladás – Mezőkövesd Zsóry FC mérkőzést az NB I-es bajnokság 11. fordulója keretében ma 18 órától játsszák Sopronban. A találkozót alsóházi „rangadónak” nevezhetjük, hiszen a hazaiak 9 ponttal rendelkeznek és éppen vonal fölöttiek, míg a vendégek 8 egységgel a jelenleg kiesést jelentő 11. helyen tanyáznak. Az összecsapás így minden kétséget kizáróan rendkívül fontos, már ami az alakulatok élvonalbeli tagságát illeti. A borsodiak nehezebb helyzetben vannak, hiszen idegenben lépnek pályára, arról nem is beszélve, hogy nyolc mérkőzés óta nyeretlenek.

Radványi Miklóstól, a Mezőkövesd Zsóry FC vezetőedzőjétől először azt kérdeztük, hogy zavarja-e az a sok „pletyka”, amely az internetes portálokon jelent meg: több helyen már a várható utódát is megnevezték.

– Ilyenekkel nem foglalkozom – szögezte le a fürdővárosiak szakvezetője. – Nem lennék jó edző, ha a rémhírekkel törődnék, így azt kell mondanom, hogy ezek nem érdekelnek. Nekem klubunk elnöke a főnököm, számomra csak az a mérvadó, amit Tállai András mond. Ha azt közölné velem, hogy köszönöm, akkor nyilván tudomásul venném, de ezt csak ő hozhatja a tudomásomra. Azt természetesen mindenki tudja itt, nálunk, hogy rossz passzban vagyunk, ennek ellenére mégsem érzem azt, hogy nem tudok pozitív impulzust adni a fiúknak. Amennyiben így lenne, akkor magam is lépnék, erről azonban szó sincs.

A tréner ezután a heti felkészülésükről elmondta, hogy játékosaik rendkívül jól dolgoztak, látta rajtuk az akaratot, az elszántságot és ebből egyértelműen az következik, hogy mindenképpen a győzelem reményében kelnek útra.

– Eddig sokat hibáztunk, de nem csak mi – folytatta Radványi Miklós. – Most tisztában vagyunk vele, hogy nekünk létszükséglet a 3 pont, ha pedig minden kötél szakad, akkor elfogadjuk a döntetlent is. Taktikánk egyszerű: minden mérkőzésre úgy megyünk ki a pályára, hogy ne kapjunk gólt, eddig azonban nem vált valóra ez az elképzelésünk. Most is elsődlegesnek nevezhetem, hogy a hálónk érintetlen maradjon, de támadásban is nagyobb erőket fogunk mozgósítani, mint a korábbi meccseinken. Ez abban nyilvánul majd meg, hogy két csatárral kezdünk.

Iszlai játszani fog

A sárga-kékek a hét közben – éppen Szombathelyről – leigazolták Iszlait, akiről a mester így vélekedett:

– Azért hoztuk ide, mert remek képességekkel megáldott játékos, ha szabad így fogalmaznom, középpályás egyéniség. Az biztos, hogy játéklehetőséget adok neki, azt azonban csak a péntek délutáni edzés után döntöm el, hogy kezdőként, vagy csereként veszem számításba.

A szakember által megadott, előzetes mezőkövesdi összeállításából kitűnt, hogy ezúttal nem jelölte Hudákot és Szelest sem, s amikor ezen elcsodálkoztunk, Radványi Miklós megjegyezte:

– Valamit csinálnom kell a hátsó alakzatunkkal…

A Mezőkövesd Zsóry FC-ben Novák, Gohér, Csirmaz és Pillár mellett immáron Strestik is a maródiak listájára került, utóbbit izomsérülése miatt mellőzik, míg a hírek szerint Keita csak a kispadon „kezd”.

A várható csapat

A Mezőkövesd Zsóry FC tervezett kezdőcsapata: Tujvel – Farkas D., Lázár, Fótyik, Szalai A. – Tóth B., Iszlai – Brasen, Cseri – Veselinovic, Majtán.

– Kolodzey Tamás –

OTP Bank Liga, 11. forduló:

szeptember 30., szombat:

Újpest FC-Debreceni VSC 18.00, v: Karakó

Puskás Akadémia-Paksi FC 18.00, v: Szőts

Balmaz Kamilla Gyógyfürdő-Ferencvárosi TC 18.00, v: Iványi

Diósgyőri VTK-Videoton FC, Debrecen 18.00, v: Farkas

Swietelsky Haladás-Mezőkövesd Zsóry FC, Sopron 18.00, v: Szabó

Budapest Honvéd-Vasas FC 20.30, v: Kassai

A tabella:

1. Videoton FC 10 6 3 1 21-11 21 pont

2. Ferencvárosi TC 10 5 4 1 22-10 19

3. Debreceni VSC 10 5 2 3 16- 8 17

4. Budapest Honvéd 10 4 4 2 17-15 16

5. Puskás Akadémia 10 4 2 4 15-16 14

6. Vasas FC 9 4 1 4 13-15 13

7. Újpest FC 10 3 4 3 15-15 13

8. Paksi FC 10 3 4 3 17-18 13

9. Diósgyőri VTK 10 3 3 4 15-19 12

10. Swietelsky Haladás 9 3 – 6 7-18 9

11. Mezőkövesd Zsóry FC 10 2 2 6 12-22 8

12. Balmaz Kamilla Gyógyfürdő 10 1 3 6 11-14 6

