Haladás vs. Mezőkövesd – Három helyett mindössze egy pont

A 11. forduló Sopronban rendezett összecsapása 6 pontos mérkőzés volt. Hazai siker esetén ugyanis az alsóházban leszakadt volna a vendégcsapat, míg a borsodi diadal levegőt ígért a folytatásra a sárga-kékeknek. Mivel pontosztozkodás született, így senki nem járt jól, de a matyóvárosiak mégis elégedetten utazhattak haza.

Bizalmat kaptak

Radványi Miklós, a kövesdiek vezetőedzője annak ellenére bizalmat szavazott a Hudák–Szeles védőduónak, hogy a meccs előtt egy nappal ezt még kétségesnek tartotta, mondván: együttese túl sok gólt kap és ezzel valamit kezdenie kell. Az összecsapás aztán a lehető legrosszabb forgatókönyv szerint kezdődött az utolsó előtti helyen álló gárda szempontjából, s ezúttal ebben Fótyik volt a ludas, a szombathelyi ajándékgólért őt terheli a felelősség (a szünetben mestere le is cserélte). Később Tujvel avatkozott néhányszor jó érzékkel a játékba, a csapatok meg becsülettel küzdöttek. Az iram és a színvonal is meghaladta az átlagost, látszott, hogy mindkét oldal a győzelmi „zászlót” tűzött a mezére. A mezőkövesdiek veszélyes kontrákat vezettek, játékukban benne volt a gólszerzés esélye, és Iszlai egalizált is. Nem sokkal a szünet előtt az otthoniak és a látogatók (Veselinovic révén) is közel álltak a háló bevételéhez, de maradt az 1-1, aztán a folytatásban ismét sötét felhők gyülekeztek a fürdővárosiak feje fölött. Szeles, akinek már volt egy sárga lapja, nem vigyázott kellően, mehetett zuhanyozni, de mint kiderült: Kosztáék tíz emberrel semmivel nem mutattak rosszabb teljesítményt, mint tizenegyen, sőt a létszámcsökkenés – akárcsak az első fordulóban Debrecenben, ahol ugyanilyen forgatókönyv alapján nyertek – jót tett nekik. Mivel rengeteget mozogtak, nyílttá tették az összecsapást, és az sem zavarta őket, hogy megint a Haladás jutott előnyhöz.

Koszta először

Iszlai lehetett volna a találkozó hőse, Király azonban megbabonázta, kivédte a büntetőjét, de ez sem roppantotta össze Tujveléket. Bátran mentek előre, és az egyik akciójuk végén Koszta megszerezte élete első NB I-es mezőkövesdi gólját, amely 1 pontot ért. A látottak és a helyzetek alapján mind a két együttes nyerhetett volna, a Mezőkövesd Zsóry FC azonban közelebb állt a sikerhez, amely végül a kihagyott 11-es miatt maradt el. Ennek ellenére a kilenc mérkőzés óta nyeretlen vendégtársaság, és ez örömteli, javuló formát árult el (soraiból nem hiányzott a csupa szív Keita, valamint a hetek óta gyengélkedő Strestik sem), bár az kétségtelen, hogy addig aligha ízleli meg újra a sikert, amíg védőmunkája nem lesz hibátlan. A lefújás után a vendégszurkolók elégedetlenkedtek Szabó Zs. játékvezető munkájával, sokallták a hét sárgát és az egy pirosat, s ebben igazuk is volt, de tegyük hozzá: Szeles kiállítását megelőző megmozdulásának elbírálásakor és a büntetőnél helyes ítéletet hozott. A válogatott találkozók miatti bajnoki szünet most jól jöhet a Radványi-gárdának, amely edzésmunkájában tovább építkezhet, a soron következő felvonásban pedig éppen azt a DVSC-t fogadja, amelyet a Nagyerdőben megvert.

– Kolodzey Tamás –

Jegyzőkönyv

Swietelsky Haladás – Mezőkövesd Zsóry FC

2-2 (1-1)

Sopron, 1430 néző. V.: Szabó Zs. (Lémon, Szalai D.).

Swietelsky Haladás: Király (7) – Polgár (5), Wils (5), Jagodics (5), Bosnjak (5) – Kiss T. (5), Tóth M. (5), Kovács L. (6), Kiss B. (6) – Williams (6), Ramos (6). Vezetőedző: Pacsi Bálint.

Mezőkövesd Zsóry FC: Tujvel (6) – Lázár (6), Hudák D. (5), Szeles (5-2=3), Fótyik (4) – Mlinar (5), Iszlai (6) – Koszta (6), Tóth B. (5), Cseri (6) – Veselinovic (5). Vezetőedző: Radványi Miklós.

Csere: Fótyik helyett Vadnai (5) a 46., Kovács L. helyett Halmosi (5) az 52., Ramos helyett Martinez (5) az 59., Mlinár helyett Brasen (-) a 72., Lázár helyett Majtán (-) a 79., Tóth M. helyett Németh (-) a 80. percben.

Sárga lap: Szeles a 19., Kovács L. a 24., Fótyik a 38., Mlinár az 53., Vadnai a 65., Veselinovic a 67., Tóth B. a 86., Majtán a 88. percben.

Kiállítva: Szeles a 48. percben.

Gólszerzők: Williams (1-0) az 5., Iszlai (1-1) a 27., Polgár (2-1) a 60., Koszta (2-2) a 82. percben.

Pacsi Bálint: – Hazai pályán, két gólt szerezve meg kellett volna nyernünk a mérkőzést. Ráadásul a második félidőben emberelőnyben játszottunk, ezért különösen sajnálom a pontvesztést. Nem vagyok elégedett a csapattal, látom a hibákat, ezeket próbáljuk kijavítani.

Radványi Miklós: – Nagyon rosszul kezdtünk, gyakorlatilag gólt adtunk a Haladásnak, aztán felálltunk, sikerült egyenlítenünk, de sajnos nem jött a második találatunk. A második félidőre nyerni jöttünk ki a pályára, viszont hamar emberhátrányba kerültünk, majd tizenegyest hibáztunk, de rendeztük sorainkat és visszajöttünk a meccsbe, és ez a gárda erejét mutatja. Szerintem győzelmet érdemeltünk volna. Pozitívum, hogy a játékosok kitették a szívüket a pályára, megmutatták, hogy van tartásuk, büszke is vagyok a teljesítményükre. A munka meghozta a gyümölcsét, mi pedig nagyon sokat dolgoztunk, ráadásul Iszlaival nagyot erősödtünk. Remélem, hogy a következő hazai fordulóban a Debreceni VSC ellen megfordul a kocka, mellénk áll a szerencse és hiszem, hogy hosszú idő után újra nyerni fogunk.

Percek, események

5. perc: Fótyik ajándékozott labdát a Haladásnak: hazafejelte a játékszert Tujvelnek, de gyengén és röviden tette, Williams pedig rácsapott, és Tujvel mellett jobbal, 11méterről a háló közepébe helyezett, 1-0.

27. perc: Cseri bal oldali szöglete után nem tudtak felszabadítani a védők, Lázár lövését Király röviden mentette, a labda a hét közben az éppen Szombathelyről „szerzett” Iszlai elé került, aki középről, 8 méterről jobbal erősen a léc alá vágta a labdát, 1-1.

60. perc: A vendégek eladták a labdát, majd kis tologatás után Polgár kapott remek ütemű kiugratást a 16-oson belül, és állítás nélkül jobbról, 10 méterről óriási erővel bombázott a jobb felső sarokba, 2-1.

72. perc: Bosnjak és Koszta rajtolt a labdára 16-oson belül. A hazaiak védője kézzel visszahúzta a kövesdiek támadóját, aki az ötös környékén elesett, Szabó Zs. játékvezető pedig a 11-es pontra mutatott. Iszlai futott a labdának, a jobb sarkot vette célba, de Király gyors vetődéssel szögletre ütötte a labdát.

82. perc: Brasen ívelt jobbról az ötösre. A szemfüles Koszta szépen levette a labdát és védőjét megelőzve, jobbal 5 méterről a bal felső sarokba bombázott, 2-2.

OTP Bank Liga, 11. forduló:

A tabella:

1. Videoton FC 11 7 3 1 24-13 24 pont

2. Ferencvárosi TC 11 6 4 1 25-12 22

3. Debreceni VSC 11 5 3 3 17- 9 18

4. Vasas FC 10 5 1 4 17-16 16

5. Paksi FC 11 4 4 3 19-19 16

6. Budapest Honvéd 11 4 4 3 18-19 16

7. Puskás Akadémia 11 4 2 5 16-18 14

8. Újpest FC 11 3 5 3 16-16 14

9. Diósgyőri VTK 11 3 3 5 17-22 12

10. Swietelsky Haladás 10 3 1 6 9-20 10

11. Mezőkövesd Zsóry FC 11 2 3 6 14-24 9

12. Balmaz Kamilla Gyógyfürdő 11 1 3 7 13-17 6

A 12. forduló programja:

október 14., szombat:

Szombathelyi Swietelsky Haladás-Budapest Honvéd, Sopron 15.30

Diósgyőri VTK-Vasas FC, Debrecen 15.30

Balmazújváros Kamilla Gyógyfürdő-Videoton FC 15.30

Újpest FC-Paksi FC 15.30

Mezőkövesd Zsóry FC-Debreceni VSC 15.30

Puskás Akadémia FC-Ferencvárosi TC 19.30

VISSZA A KEZDŐOLDALRA