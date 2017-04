Haladás vs Mezőkövesd – Gólképes a kövesdi védelem

Az NB I-es bajnokság 24. fordulója keretében Sopronban a Haladás vendégeként lépett pályára a matyóvárosiak együttese. A vendégeknél Hudák belázasodott, ezért a védelem tengelyébe Szeles került a helyére. Öt perc késéssel kez­dődött a meccs, mert a 41. születésnapját éppen szombaton ünnepelt Király Gábort köszöntötték. A portás pedig az alkalomból további két évvel, 2019-ig meghosszabbította a szerződését a Haladással.

Egyenlő erők

Hét percig nem történt semmi a pályán, aztán Tujvel védett egy távoli, jobb sarokba tartó labdát. A túloldalon Veselinovic az ötösön veszélyeztetett, de Király G. résen volt és megelőzte a támadót. A 11. percben a hazai kapus akart az ötösről indítani, Strestik belépett a labda útjába, amely róla az alapvonalon túlra pattant. Időnként csak poroszkáltak a játékosok a pályán, majd némi élénkülést követően védelmi hiba után a szombathelyiek szereztek előnyt. Később szabadrúgás után alakulhatott volna ki meleg helyzet a vasiak hálója előtt, de az érkező Gohér lekéste a csatlakozást, pedig ez egyenlítési lehetőség volt. Veszélyesebbek voltak a hazaiak, de a vendégkontrákban is benne volt a gól. A mezőnyben adogattak a csapatok, mindenki arra várt, hogy lesz majd egy kiugró csatár, akit játékba lehet hozni. A szívós vendégek a szünet előtt szép támadás végén egyenlítettek és ez visszaadta a hitüket, ennek ellenére hátránnyal vonulhattak volna az öltözőbe, ha Williams higgadtabb. Ugyanis kiugrott, de 7 méterről a vetődő Tujvelbe lőtte a labdát. A kiegyenlített első félidő krónikájához tartozik még, hogy Farkas D. megsérült, hordágyon vitték le a pályáról.

Büntető, vagy nem…

A szünet után lélektanilag jól jött a hazaiaknak, hogy büntetőhöz jutottak (kérdés, hogy jogos volt-e?) és ebből ismét átvették a vezetést, de a vendégek nem adták fel és teljesen egyenrangú ellenfelek voltak. Előrébb tolták védekezésüket és akcióik gyakran veszélyt jelentettek a hazaiak kapujára. A harmadik gól ismét a lehető legrosszabb időben érkezett a vendégek szempontjából, akik ezzel már nagy hátrányba kerültek (érkezett a pályára a vérbeli támadó Diallo, aki nem volt képes a csodára), a negyedik pedig végképp megpecsételte a sorsukat. Innen már nem tudtak felállni, de erre egy jobb csapat sem lett volna képes.

A Mezőkövesd becsületére legyen mondva, próbálkozott a szépítéssel, adódott is erre alkalma Baracskai révén, de az eredményen ezzel már csak kozmetikázni tudott. A vendégcsapat sorozatban negyedik bajnokiján maradt nyeretlen. A nézők elégedetten távoztak a stadionból, hiszen hat gólt láthattak, a kövesdiek pedig azért búslakodtak, mert úgy érezték, hogy több volt ebben a meccs­ben, mint egy „sima” vereség.

Jegyzőkönyv

Swietelsky-Haladás – Mezőkövesd Zsóry FC

4-2 (1-1)

Sopron, 1565 néző. V.: Szőts (Ring, Szalai B.).

Swietelsky-Haladás: Király G. – Polgár, Wils, Jagodics, Devecseri – Kovács L., Iszlai, Jancsó – Mészáros, Williams, Rácz. Vezetőedző: Mészöly Géza.

Mezőkövesd Zsóry FC: Tujvel – Farkas D., Szeles, Balogh B., Vági – Tóth B., Gohér – Molnár G., Strestik, Kink – Veselinovic. Vezetőedző: Sivic Tomislav.

Csere: Farkas D. helyett Paluljevic a 45., Kink helyett Diallo a 68., Jancsó helyett Kiss B. a 77., Rácz helyett Kiss T. a 83., Veselinovic helyett Baracskai a 83. percben.

Sárga lap: Iszlai az 55. percben.

Gólszerző: Wils (1-0) a 16., Molnár G. (1-1) a 39., Iszlai (11-esből, 2-1) a 48., Kovács L. (3-1) a 63., Williams (4-1) a 67., Baracskai (4-2) a 90. percben.

Mészöly Géza: – Örülök, hogy Király Gabi szülinapján nyert a csapat. Mondtam is neki, ma nem csak ő, hanem a győzelem miatt én is boldog vagyok. Kétségtelen, a korai vezetésünk után a tizenegyes fordulópontja volt a mérkőzésnek, de a csapat sokat tett érte, különösen Williams, aki nem ismert elveszett labdát, és a büntetőt kiharcolta. Több jó egyéni teljesítmény is akadt, de csapatként is jól futballoztunk. A mérkőzés elején ugyan kicsit görcsösen játszottunk, de nagy védekezési hibát nem követtünk el, miközben éreztem, hogy gólt szerezhetünk. Az első félidő után a másodikra ritmust váltottunk, ez hozta a sikert.

Sivic Tomislav: – Egy jó első félidőt játszottunk, sokat volt nálunk a labda, sajnos a tizenegyes befolyásolta a mérkőzést. Szerintem egy méterrel a vonalon kívül történt az eset, ha én hibázok, elnézést kérek, ha a bíró hibáz, ő kitől kér elnézést? Aztán kiegyenlítetté vált a játék, mi mentünk előre az egyenlítésért, emiatt sok szabad területe volt a Haladásnak, amit ki is használt. Gratulálok a hazaiaknak a győzelemhez. Komoly védelmi hibákból kaptuk a gólokat, de hétről-hétre kidől egy védőm, szóval nem egyszerű a helyzetem. Kiegyenlített a bajnokság, bárki meg tud verni bárkit, viszont ahhoz, hogy sikeresek legyünk, ki kell javítanunk a hibáinkat.

A gólok története

16. perc: jobb oldali szöglet után Kovács L.-ről az ötösre pattant a labda, a legmagasabbra Wils ugrott fel, tehette, mert a vendégek csak nézték a jelenetet, Wils pedig a kapu jobb oldalába fejelt, 1-0.

39. perc: Kink kapott hosszú labdát a leshatáron, befutotta és benntartotta, majd a bal oldali szögletzászló közeléből az ötös környékére ívelt, Király a vonalon ragadt, Molnár G. pedig 4 méterről, szép mozdulattal a jobb alsó sarokba fejelt, 1-1.

48. perc: Williams elesett a 16-os vonalán, a játékvezető azonban úgy ítélte meg, hogy ebben Vági is ludas volt és a 11-es pontra mutatott. Iszlai futott a labdának és a balra vetődő Tujvel mellett a kapu közepébe helyezett, 2-1.

63. perc: Williams jó labdával ugrott ki a bal oldalon, középre gurított, Balogh B. nem érte el a játékszert, amelyre Kovács L. lecsapott, majd 11 méterről Tujvel mellett kapura lőtt, a labda pedig a jobb kapufa tövéről pattant a bal sarokba, 3-1.

67. perc: Iszlai indította Williams-t, aki a jobb oldalon nagy vágtát mutatott be, nem volt előtte senki, majd 14 méterről, laposan a jobb alsó sarokba helyezett, 4-1.

90. perc: Baracskai balról, 8 méterről, ballal Király G. mellett a bal sarokba helyezett, 4-2.

