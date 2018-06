Haladás vs. Mezőkövesd – Fontosnál is fontosabb meccs

Az élvonalbeli bajnokság 33. fordulója keretében szombaton 19 órakor kezdik a Swietelsky Haladás – Mezőkövesd Zsóry FC találkozót. A borsodiak pénteken elutaztak Bükre, és érkezésük után este még edzést is tartottak. A mérkőzés fontosságával mindenki tisztában van a fürdővárosiak háza táján, hiszen az utolsó fordulóra maradt a kiesés-bennmaradás eldöntése. Az alsóházban tanyázó öt csapat közül veszélyeztetett, sokféle lehetőséget és ezek ellenkezőjét lehet kiszámolni, így leírhatjuk: bármi megtörténhet. A nyolcadik helyen álló kövesdiek vannak a legjobb helyzetben, számukra csak a vereség ­rossz eredmény – ez is csak akkor, ha „mások” alul nyernek.

Érezhető a feszültség

Élet-halál kérdése előtt állnak – mondtuk bevezetőül Tóth László vezetőedzőnek, majd azt tudakoltuk, hogy ez a tény rányomta-e bélyegét a felkészülésükre, mire ezt a választ kaptuk:

– Nem lehet és nem is tudjuk függetleníteni magunkat az előttünk álló eseményektől. Tudat alatt, de valamennyiünkben benne van az, hogy ez az egy mérkőzés van, nincs több lehetőségünk, a feladatot ezért meg kell oldanunk. Ennek következtében napok óta egyfajta csak azért is hangulatban vagyunk.

A szakvezető ezután arról beszélt, hogy házuk táján érezhető a feszültség, de ezt a játékosoknak el kell viselniük. Azt sem tagadják, hogy a taktika ­kidolgozását befolyásolták bizonyos fontossági sorrendek.

– Mint minden mérkőzés, ez is 0–0-lal kezdődik, ez nekünk jó – folytatta Tóth László vezetőedző. – Viszont változhat a helyzet, eshet gól itt és ott, a labdarúgóknak pedig az esetleges fordulatra is reagálniuk kell. Beszélhetek az alkalmazkodásról, erről a képességről és nem fogok tévedni, a profiknak ez is hozzátartozik a munkaköri leírásához.

A trénernek fel kellett tennünk azt a kérdést is, hogy a meccs közben figyelnek-e majd a riválisaikra, vagyis a többi pályán zajló játékra, és érdekes választ kaptunk.

Lesznek, akik figyelik

– A kispadon nem fogjuk figyelni, mert a mérkőzésre koncentrálunk majd, de nyilván lesznek olyan emberek, akik kitekintenek. Aztán egészen biztosan ki fogják írni a táblára a riválisok eredményeit, vagy a hangosan beszélő majd közli, esetleg a nézőtérről bekiabálják az állásokat. A fiúktól azt kérjük, hogy csak a saját feladatukra összpontosítsanak.

A sárga-kékek kerettagjai közül több kulcsember kiesett, hiányuk érzékeny veszteséget jelent, de Tóth László szerint nincs baj.

– Egy csapat tizenegy emberből, meg a cserékből áll. Egyet ígérhetek az érintettek nevében: aki pályára lép, mindent meg fog tenni a siker érdekében.

A vendégek közül Koszta, Fótyik, Tóth B. és Pillár sérült, szerepet talán csak Koszta kaphat, izomhúzódása ugyanis nem vészes. A volt szombathelyi Iszlai 5 sárga lapja miatt jutott kényszerpihenőre, az Újpest elleni meccsen kiállított Katanecet pedig két meccsre meszelte el az MLSZ.

A tervezett csapat

A Mezőkövesd Zsóry FC tervezett együttese: Dombó – Farkas D., Hudák, Gohér, Vadnai – Cseri, Oláh B., Szeles, Szalai A. – Novák, Bognár I.

A 33. (utolsó) forduló programja:

szombat:

Budapest Honvéd-Vasas FC 19.00, v.: Solymosi

Újpest FC-Debreceni VSC 19.00, v.: Szabó Zs.

Puskás Akadémia FC-Paksi FC 19.00, v.: Erdős

Balmaz Kamilla Gyógyfürdő-Ferencváros 19.00, v.: Szőts

Diósgyőri VTK-Videoton FC 19.00, v.: Iványi

Swietelsky Haladás-Mezőkövesd Zsóry FC 19.00, v.: Farkas Á.

A tabella:

1. Videoton FC 32 20 8 4 64-26 68 pont – már bajnok

2. Ferencvárosi TC 32 18 11 3 66-28 65

3. Újpest FC 32 11 13 8 39-37 46

4. Debreceni VSC 32 12 8 12 52-45 44

5. Budapest Honvéd 32 12 8 12 47-52 44

6. Paksi FC 32 11 9 12 43-47 42

7. Puskás Akadémia 32 10 10 12 40-46 40

8. Mezőkövesd Zsóry FC 32 9 10 13 35-51 37

9. Swietelsky Haladás 32 10 5 17 34-50 35

10. Balmaz Kamilla Gyógyfürdő 32 8 11 13 36-43 35

11. Vasas FC 32 9 7 16 37-58 34

12. Diósgyőri VTK 32 9 6 17 42-52 33

