Haladás vs. DVTK – Ugrai a kispadról indulva 1 perc alatt lerendezte

A labdarúgó NB I 14. fordulójában szombaton délután Sopronban volt fellépése a Diósgyőri VTK csapatának a Swietelsky Haladás vendégeként. Ugyanis hiába van készen a szombathelyi csapat új stadionja, azt csak november 8-án adják át, bár a mostani élvonalbeli bajnoki előtt egy nappal, 5000 néző előtt egy tesztmeccs az öregfiúk részvételével már befért a komplexumba (Haladás Legendák – Magyar öregfiúk válogatott 2-0). Vagyis ez az NB I mérkőzés lehetett volna akár teljesen más hangulatú is, ha a vasiak új stadionja ad ennek otthont, így viszont a pár száz néző, drukker jelenléte közepette az adott érdekességet az összecsapásnak, hogy a pályán lévők néhány megnyilvánulását hallhatták a nézőtéren lévők.

Látni pedig azt láthatták a kezdés előtt, hogy hazai részről Király kapus, aki a legutóbbi fordulóban Debrecenben sérülést szenvedett és emiatt le kellett őt cserélni, erre a meccsre bemelegített, és végül ő állt a gólvonalra. A másik oldalon, a DVTK részéről Bódog Tamás szakmai igazgató annyi meglepetést tartogatott a meccsre, amennyire a kis Jézus karácsonyi „járata” is elismerően bólintana. A sérült Karan helyett nem Tamás M. kezdett középen, hanem Kocsis, ami azok után volt érdekes, hogy a keddi Magyar Kupa-mérkőzésen, a Balassagyarmat vendégségében utóbbi labdarúgót a 26. percben lecserélte. Az, hogy ugyanezen a kupameccsen a győztes találatot jegyző Tóth B. a Haladás ellen bizalmat kapott, szintén váratlan volt, de hogy két technikás játékos, Nono Villar és a hetek óta remek formában játszó Ugrai csak a kispadra került, csodálkozásra adott okot.

A kezdés után

A kezdés után kiderült, hogy ahhoz, hogy a DVTK nyomjon, hogy feltolt védekezéssel, agresszíven és mezőnyfölényben játsszon, nem kell Nono Villar és Ugrai, ez ment nélkülük is. Határozottan futballoztak a piros mezesek, de hiába voltak fölényben, helyzeteket képtelenek voltak kidolgozni, az iparos fociból hiányzott a szín. Az első félidő második felében aztán az addig a labdakihozatalban (is) gyengélkedő Haladás feljavult, megtalálták az üres embereket, területeket, és egyre többször érkeztek Antal B. kapuja elé. Williams adta le az első figyelmeztető lövést, majd nem sokkal később lesgyanús helyzetből Mészáros veszélyeztetett és a DVTK kapusa védett bravúrral, majd Rácz ijesztgette a diósgyőrieket. A 32. percben cserélt Bódog edző, Tóth B. helyett beküldte Nono Villart, de az egy fecskével nyár helyett a hideg eső érkezett, és kis híján egy hazai gól, de Tóth M. a kapu fölé bombázott. Bő tíz perc volt hátra ezek után az első játékrészből, és a kapuk már nem forogtak veszélyben, ami azt eredményezte, hogy a vendégegyüttes kapura lövés nélkül hozta le a bajnoki első felét.

Fordulás után

A második félidőre Ugrait is becserélte a diósgyőri szakvezető, a válogatott támadó pedig gyorsan lerendezte legutóbbi csapatát. Öt perc játék után gólt fejeltetett Liptákkal, majd pár másodperccel később ő maga is betalált, kétgólosra növelve ezzel a piros-fehérek előnyét. A padlóra került Haladással szemben a folytatásban is uralta a meccset a vendéggárda, igaz, a vasiak majdnem összehoztak egy 11-est, amiből szépíthettek volna, de ezt az esetet nem látta szabálytalannak a játékvezető. Aztán jött az első fecske, Nono Villar, aki bombagólt szerzett, és az amúgy is lerendezett meccs még tutibb lett. A folytatásban volt még egy komoly gólszerzési lehetősége a Diósgyőrnek, a hajrában pedig Ramos beállásával felélénkült a Haladás támadójátéka, de a cserecsatár csak kapufáig jutott ezen a napon.

A meccs utáni sajtótájékoztatón az is kiderült, hogy miért csak a kispadra került Nono Villar és Ugrai. A diósgyőri szakvezető azt mondta, hogy a második félidőre tervezte a beállításukat, hogy frissességet, lendületet adjanak a csapatnak. Ahogy ez történt három hónapja a Haladás ellen Sopronban, amikor 0-0-s első félidő után (amelynek a DVTK kezdőjében Tóth B. szintén ott volt, és akit akkor a félidőben cseréltek le, és ez most is így lett volna, ha nem szenved húzódást) Ugrai és Nono Villar a második játékrészre állt be, és a velük érkezett plusszal végül 3-0-ra nyert a Diósgyőr. Vagyis Bódog Tamás régi kottából játszott, és a fals hangokat hozó, közepes főpróbának tűnő első felvonás után jöttek a virtuózok, és remek szólóprodukcióknak köszönhetően a ráadásban a győzelmi induló is elhangzott.

Volt mit ünnepelni: zsinórban harmadik bajnokiját nyerte meg a DVTK, és ezzel 11 pontra távolodott el a kieső helytől, és változatlanul négy egységre van a dobogó harmadik fokától, de egyet előrelépve a tabellán, immár az ötödik helyen.

Jegyzőkönyv

Swietelsky Haladás – Diósgyőri VTK

0-3 (0-0)

Sopron, 1120 néző. V.: Karakó (Varga G., Bertalan D.).

Swietelsky Haladás: Király (6) – Polgár (5), Wils (5), Jagodics (5), Bosnjak (5) – Kiss T. (4), Kiss B. (4), Tóth M. (4), Rácz (4) – Mészáros (5), Williams (5). Vezetőedző: Pacsi Bálint.

Diósgyőri VTK: Antal B. (7) – Eperjesi (6), Lipták (6), Kocsis (6), Forgács (5) – Vela (6), Tóth B. (4), Busai (5), Óvári (5) – Szarka (5), Ioannidis (5). Szakmai igazgató: Bódog Tamás.

Csere: Tóth B. helyett Nono Villar (6) a 32., Szarka helyett Ugrai (8) a 46., Rácz helyett Halmosi (6) az 57., Mészáros helyett Ramos (6) a 65., Williams helyett Németh M. (-) a 77., Ioannidis helyett Nagy T. (-) a 85. percben.

Sárga lap: Vela a 2., Tóth M. a 15., Busai az 56. percben.

Gólszerző: Lipták (0-1) az 50., Ugrai (0-2) az 51., Nono Villar (0-3) a 69. percben.

Pacsi Bálint: – Az egyik oldalon minőség, a másikon mennyiség. Ezért a teljesítményért, kimondottan a védekezésünkért én szégyellem magam. Egyszerűen szégyen és gyalázat, amit védekezés címén bemutattunk. Mind az első és a második félidőben olyan helyzeteket hagytunk ki 1 meg 2 méterről, amit NB I-es szinten nem lehet, mert az ellenfél ezt egyből megbünteti. A DVTK egy Illés Akadémia-nevelést cserélt be, egy válogatott játékost, és ő gyönyörű szépen eldöntötte a mérkőzést. Hogy gondolok-e a kiesésre? Nem. A helyzeteket be kell rúgni. Ez a játék arról szól, hogy az egyik csapatnak minimum egy góllal többet kell rúgnia, mint a másiknak. Magyarázkodásnak semmi értelme. Mesélhetném, hogy így játszottunk mezőnyben, hogy úgy játszottunk mezőnyben, a kapuba be kell lőni a labdát, és ebben mi rendkívül gyengék vagyunk.

Bódog Tamás: – Az első félidő elég nehézre sikeredett, bár úgy gondolom, hogy jól kezdtük a mérkőzést, azonban 15-20 perc után egyértelműen átvette az irányítást a Szombathely, és akkor szerencsénk is volt. Inkább nem azt mondom, hogy katasztrofális volt a teljesítményünk, hanem a Haladás volt jobb, abban a 20 percben. A második félidő viszont teljesen rendben volt. A területekbe bemozogtunk, az egy az egyeket jól csináltuk, erősek és masszívak voltunk, és a helyzetek alapján bőven megérdemelten nyertük meg a mérkőzést. Megvolt a játékosokban az ötlet, az akarat, a humor, a jókedv, ami hozzásegítette a csapatot a sikerhez. Emellett, ahhoz hogy ilyen gólokat tudjunk rúgni, természetesen kellettek a győztes párharcok, fontos volt, hogy az ellenfél nem tudott mögénk kerülni, és úgy bejátszani a védők mögé a labdát, amiből veszélyt tudtak volna kialakítani. Összességében elégedett vagyok, de az első félidőben voltak olyan hiányosságok, amelyeket ki kell elemezzünk.

A gólok története

50. perc: Ugrai végzett el szabadrúgást a Haladás térfelének bal oldaláról. A csereként beállt játékos remekül ívelte a játékszert a kapu elé, éppen Lipták fejére, akinek nem okozott gondot 6 méterről a kapu bal oldalába fejelni, 0-1.

51. perc: Ugrai passzolt Eperjesihez, aki jobbról tette be a labdát a 16-oson belülre Velának. A középpályás jól vette észre a kissé mögötte álló Ugrait, és jól is passzolt neki, utóbbi pedig 12 méterről a védők sűrűjében, laposan a kapu jobb oldalába lőtt, 0-2.

69. perc: Ioannidis jobbról gurította be középre a labdát, amit Nono Villar 20 méterről egyből kapura tűzött. A játékszer a felső kapufáról vágódott a gólvonal mögé, és bár kiperdült a kapuból, az alapvonali asszisztens jelezte, hogy érvényes találat született, 0-3.

OTP Bank Liga, 14. forduló:

A tabella:

1. Ferencvárosi TC 14 8 5 1 28-13 29 pont

2. Videoton FC 14 8 5 1 29-16 29

3. Debreceni VSC 14 7 4 3 23-12 25

4. Budapest Honvéd 14 6 4 4 24-22 22

5. Diósgyőri VTK 14 6 3 5 27-23 21

6. Vasas FC 14 6 2 6 19-23 20

7. Paksi FC 14 4 6 4 22-23 18

8. Puskás Akadémia 14 4 4 6 17-21 16

9. Újpest FC 14 3 7 4 18-19 16

10. Swietelsky Haladás 14 3 2 9 11-27 11

11. Balmaz Kamilla Gyógyfürdő 14 2 4 8 16-22 10

12. Mezőkövesd Zsóry FC 14 2 4 8 15-28 10

A 15. forduló programja:

november 4., szombat:

Swietelsky Haladás-Paksi FC, Sopron 15.30

Ferencváros-Debreceni VSC 15.30

Videoton FC-Mezőkövesd Zsóry FC, Felcsút 15.30

Vasas FC-Újpest FC, Dunaújváros 15.30

Diósgyőri VTK-Balmaz Kamilla Gyógyfürdő, Debrecen 15.30

Budapest Honvéd-Puskás Akadémia FC 19.30

