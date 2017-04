Haladás vs. DVTK – Ólomlábú nyuszi ült a soproni fűben

Az élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szombaton a 27. forduló mérkőzéseit játszották, ennek keretében a Diósgyőri VTK együttese a Swietelsky Haladás vendége volt. Sopronban, ugyanis a szombathelyi csapat stadionjának építése miatt – a DVTK-hoz hasonlóan, – nem tudja „saját” városában rendezni mérkőzéseit.

A pályaválasztó együttesben két meghatározó játékos is csak a kispadra került, a korábban három meccses eltiltást kapott Halmosi bár most már játszhatott volna, de szakvezetője a kihagyása után nem számított rá kezdőként, ahogy az elmúlt időszakban sérüléssel bajlódott Williams-re sem. A tervezett események mellett egy váratlan szituációval is meg kellett birkóznia Mészöly Géza vezetőedzőnek, ugyanis Kovács L. a bemelegítés közben megsérült, így Kiss B.-t kellett a kezdő sípszóra megfelelő állapotba hozni.

A DVTK-nál három játékos maradt ki a keretből sérülés miatt, Rados, Jagodinskis és Mahalek, és mindössze egy helyen változtatott a legutóbbi kezdőcsapatán, a kedden, a bajnoki címre hajtó Budapest Honvédot legyőző együttesen Bódog Tamás vezetőedző, azzal, hogy a középpálya bal oldalára Fülöp helyett Ugrai került. Az a labdarúgó, aki nyáron éppen a Haladásból igazolt Diósgyőrbe, és a két csapat legutóbbi, Debrecenben lejátszott bajnokiján, a 92. percben győztes gólt szerzett.

A vendég piros-fehérek szakvezetője a kezdőcsapat összerakásakor figyelembe vette a Magyar Labdarúgó Szövetség pénzzel motivált ajánlásait, hiszen 20 év alatti játékost is pályára küldött Makrai személyében, illetve a nem hazai játékosok szerepeltetésre vonatkozó leírásra is tekintettel volt, mert csak három légióst játszatott, a két spanyolt, Velát és Nono Villart, valamint a kameruni Mevoungout (korábban azt írtuk a Karanról, hogy a szerb védő nem számít hazai játékosnak, ám lapunkhoz a DVTK részéről olyan információ jutott el néhány napja, amely szerint a labdarúgó és a klub közös nyilatkozatot adott be a szövetségbe, amelyben az szerepel, hogy a 28 éves játékosnak magyar felmenői vannak, vagyis ez alapján nem külföldidnek, hanem hazai játékosnak számít).

Álmosan

A mérkőzést a pályaválasztói együttes kezdte nagyobb akarással. A Haladás igyekezett a Diósgyőr kapuja elé kerülni, az „igazi vendégek” ezzel szemben pedig, alig volt értékelhető építő munkájuk. A DVTK támadójátékára jellemző, hogy egy fél félidő elment anélkül, hogy foglalkoztatták volna Király kapust, elsőként Makrainak a 24. minutában eleresztett kísérletét kellett magához édesgetnie a volt válogatott hálóőrnek.

A túloldalon a nagy kedvvel játszó Mészárossal rendre meggyűlt a baja a diósgyőri védelemnek, és Antal kapusnak akadt dolga bőven, még ha igazán nagy ziccerben nem is kellett helytállnia. A 28. percben viszont már ő is tehetetlen volt, a már említett Mészáros nagy szerepet vállalt abban, hogy csapata megszerezte a vezető találatot. Ezzel a Haladás kényelmi pozícióba került, a DVTK-nak kellett volna futballoznia, de ezen a napon ez nem nagyon ment.

A piros-fehérek az első félidő harmadik részében ugyan mezőnyfölényben játszottak, de ezt kevés kreativitással, lassan, és pontatlanul tették, még a szögleteket is képtelenek voltak emberhez belőni.

Kontrára

A térfélcserét követően visszaállt saját térfelére a Haladás, és támadásban a kontrákra épített. A második játékrészben ebből volt nekik négy, amelyek közül a 80. percben kidolgozottat gólra váltották, és ezzel eldöntötték a meccset. Köszönhetően annak, hogy előtte és utána is remekül védekeztek, a Diósgyőrnek szinte minden építő mozdulatát időben lereagálták. A DVTK-nak nem volt területe a sprintekre, és ha lett volna sem biztos, hogy sokra mennek vele, mert a vendégek ezen a napon ólomlábakon jártak, az elmúlt hetek pörgős, pontszerezésekkel párosult meccsei után valószínűleg most köszönt vissza a fáradtság. És ez nem csak fizikai szinten volt tetten érhető, hanem mentálisan is, hiszen a párharcok megnyerésére ezúttal nem volt „bekódolva”, és dekoncentrált játékukban sok volt a passz hiba. A Diósgyőrnek emiatt tulajdonképpen esélye sem volt a pontszerzésre, a győzelemre.

Pedig két riválisának a meccse, a Debrecen – MTK csata kimenetele a lehető legjobban alakult, döntetlen lett, és ha ezen a napon jött volna egy diósgyőri, hárompontos siker, akkor a piros-fehérek már most elkerülhettek volna a kieső helyről. Nem így történt – az elmúlt hetek színes tintáékkal írt történelme visszaváltott a korábbi szürkére –, így erre a bravúrra, a jelenleg fennálló hárompontos hátrány ledolgozására hat forduló, illetve meccsük maradt (sorrendben Paks idegenben, Vasas Kövesden, Gyirmót idegenben, Kövesd Debrecenben, MTK idegenben, Debrecen Kövesden), és ehhez a mostani leült játék után ki kellene egyenesedni.

Jegyzőkönyv

Swietelsky Haladás – Diósgyőri VTK 2-0 (1-0)

Sopron, 1743 néző. V.: Vad II. (Becséri, Szert).

Swietelsky Haladás: Király (6) – Polgár (6), Jagodics (6), Wils (6), Devecseri (6) – Kiss B. (5), Iszlai (5), Rácz (5), Bosnjak (6) – Mészáros (7), Jancsó (6). Vezetőedző: Mészöly Géza.

Diósgyőri VTK: Antal (6) – Eperjesi (5), Lipták (5), Karan (5), Tamás M. (5) – Mevoungou (6) – Vela (5), Nono Villar (5), Ugrai (4) – Novothny (5), Makrai (4). Vezetőedző: Bódog Tamás.

Csere: Makrai helyett Szarka (5) a 40., Mevoungou helyett Busai (5) az 59., Jancsó helyett Williams (6) a 63., Ugrai helyett Fülöp (-) a 71., Polgár helyett Schimmer (-) a 73., Mészáros helyett Halmosi (-) a 88. percben.

Sárga lap: Tamás M. a 11., Devecseri az 50., Lipták az 51., Iszlai a 65., Busai a 66. percben.

Kiállítva: Nono Villar a 90. percben.

Gólszerző: Jancsó (1-0) a 28., Williams (2-0) a 80. percben.

Mészöly Géza: – Rettentően büszke vagyok a csapatra, mert taktikailag fegyelmezett volt a társaság. Óriási odaadással, csapategységgel, nagyon jó egyéni teljesítményekkel, jó erőben játszottunk. Meg is leptük a Diósgyőrt az összeállítással, a felállással és a teljesítménnyel, utóbbit végig tudtunk vinni az elsőtől az utolsó percig. Nagyon jó a DVTK, ma sem játszottak alárendelt szerepet, de felülmúltuk őket. Nem volt területe a DVTK-nak, nem tudtak hol hajtani.

Bódog Tamás: – Az első félórát úgy tudom értékelni, hogy értékelhetetlen, azt a Haladásnak ajándékoztuk. Számomra ebben a pillanatban talány, hogy miért nem voltunk kellőképpen agresszívak, és miért hiányzott a játékunkból az a hozzáállás, aminek meg kellett volna lennie. Nem éreztem a csapatban azt az erőt, amit korábban, ez az én felelősségem, mert valószínűleg én nem tudtam a játékosokat megfelelő állapotba hozni. Utána megpróbáltunk visszajönni a mérkőzésbe, hellyel-közzel sikerült is. A meccsnek volt egy fázisa, amikor jobbak voltunk, de ezt követően annyira kinyíltunk, hogy ellenfelünk kontrázni tudott, ebből pedig jobban építkeztek. Sajnálom, hogy ezt kell mondani, de teljesen megérdemelten győzött a Haladás.

28. perc: Bosnjak a baloldalról, az alapvonal közeléből tette be középre a labdát, amit Mészáros remek mozdulattal továbbított Jancsó elé, a csatártárs pedig 7 méterről a vendég kapu bal oldalába küldte a játékszert, 1-0.

80. perc: Rácz a baloldalról lőtte be a labdát a védők mögé, ahová Williams úgy futott be, hogy nem kísérte senki, és a kiinduló Antal mellett, 9 méterről a kapu jobb oldalába perdítette a lasztit, 2-0.

90. perc: Nono Villar szabálytalankodott a jobb szélen Williams-szel szemben, majd utána kakaskodni kezdett a két játékos, és a diósgyőri a kezét is elengedte ellenfele arca irányába, amiért piros lapot kapott, 10 főre fogyatkozott a DVTK.

„Számomra ebben a pillanatban talány, hogy miért nem voltunk kellőképpen agresszívak és miért hiányzott a játékunkból az a hozzáállás, aminek meg kellett volna lennie” – nyilatkozta Bódog Tamás, a Diósgyőri VTK vezetőedzője a Haladás 2-0-ás győzelmével végződött szombati bajnoki után.

A labdarúgó OTP Bank Liga NB I 27. fordulójában a Diósgyőri VTK gárdája a Swietelsky Haladás vendégeként lépett pályára szombaton 18 órától Sopronban. Az összecsapásról élőben tudósítottunk a Borsod Online-on!

VISSZA A KEZDŐOLDALRA