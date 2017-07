Haladás vs. DVTK – Most fáradtság nélkül Sopronban

A labdarúgó NB I 3. fordulójában szombaton 18.00-tól Sopronban, a Swietelsky Haladás együttesének vendége lesz a Diósgyőri VTK gárdája. A meccset azért itt játsszák, mert a szombathelyi csapat új stadionja még épül, és ezen átmeneti időszakra ideiglenes otthont kellett találniuk. A két együttes a Haladás pályaválasztása mellett negyedszer játszik itt, az eddigi három bajnokin egyaránt három pontra váltotta előnyét a vendéglátó, a 2015/16-os évadban 2-1-re, az előző idényben pedig 3-1-re, majd 2-0-ra nyert. Ez utóbbi találkozónak már Bódog Tamás, a DVTK szakmai igazgatója is részese volt, akinek NB I-es meccs szakvezetőjeként ez volt az első veresége.

A győzelem reményében

– Most egyben vagyunk, jó formában vagyunk, és a győzelem reményében kelünk útra. Hogy mi sül ki ebből, azt majd meglátjuk. A Szombathely egy jó csapat, pályaválasztóként erősek, de úgy gondolom, hogy meg tudjuk oldani ezt a feladatot is – mondta Bódog Tamás. – Elemeztük a Haladást, azt nagyjából ismerjük, hogy kik alkotják a csapatukat, figyeltük a mérkőzéseiket. Képben vagyunk, és bízom benne, hogy az a meccs, ami tavasszal volt, az nem fog még egyszer előfordulni. Akkor úgy érkeztünk hozzájuk, hogy egymás után sok mérkőzést játszottunk, és valahogy az egész csapatunk tompa volt, a Szombathely teljesen megérdemelten tudott minket legyőzni. Most azon leszünk, hogy ez fordítva legyen.

Ön szerint hányadik helyen végez a DVTK a 2017/2018-as szezonban? 1-3.

4-6.

7-10.

11-12. Eredmények megtekintése

Loading ... Loading ...

És, hogy miben lehet ez más meccs, mint az említett áprilisi bajnoki volt?

– Ugyanazzal az ellenféllel játszunk, változatlanul Mészöly Géza az edzőjük, a játékstílusuk nem sokban változott. Akkor fáradt volt a csapatunk, bízom benne, hogy a mostani mérkőzés ebből a szempontból teljesen más lesz, és azért gondolom, hogy eredményesek tudunk lenni, mert úgy véljük, hogy ismerjük a Szombathelynek a játékát. De! Az ördög nem alszik, meglátjuk, hogy a Haladás mivel fog minket meglepni, mivel próbálkozik majd ellenük, de mindentől függetlenül hasonló jellegű mérkőzés várhat ránk.

Reálisnak nevezte

A szakmai igazgató szót ejtett a múlt heti, Honvéd elleni idegenbeli bajnokiról is, reálisnak nevezve az elért döntetlent, de azt is megjegyezte, hogy van hiányérzete, azzal együtt is, hogy 2-1-es állásnál a házigazda is eldönthette volna a meccset. A hosszabbításban esett egyenlítő gólról azt mondta, hogy a szerencse számlájára írható. Ugrainak az egygólos diósgyőri vezetésénél kimaradt ziccere is szóba került, erről Bódog Tamás azt mondta, lehet, hogy a támadó abban a szituációban nem látta a társakat, és ha berúgja az ilyen helyzetet, akkor jó, ha nem, akkor ez azért témát szolgáltat az öltözőben.

Nono Villarral kapcsolatban is volt egy felvetés a csütörtöki sajtótájékoztatón, az, hogy miért mindig ő végzi el a pontrúgásokat, erre azt felelte Bódog Tamás, hogy van más is, de ő most nem kapott lehetőséget.

Ön szerint mi lesz a Haladás - DVTK mérkőzés végeredménye? Fölényes diósgyőri diadal

Egy gólos DVTK siker

Döntetlen

Egy góllal nyer a Haladás

Magabiztos szombathelyi győzelem Eredmények megtekintése

Loading ... Loading ...

És, hogy milyen céllal vág neki a pénteken kezdődő, szombat este kicsúcsosodó „túrának” a Diósgyőr?

– Nem kikapni megyünk hozzájuk – jelentette ki Bódog Tamás. – A csapatnak hangsúlyoztam azt, hogy a tavalyi évből kiindulva, amikor utaztunk hat órát, és kikaptunk, a hazaút az katasztrófa volt, nem csak nekünk, a szurkolóknak is, most azon kell lennünk, hogy a hosszú út kicsit jobb hangulatban teljen.

– Berecz Csaba –

Játékos szavak

Óvári Zsolt, a DVTK középpályása: – Nehéz mérkőzésre számítok. Nagyon készül a csapat, szeretnénk megtörni a Haladás elleni, idegenbeli nyeretlenségi szériát, remélem sikerülni fog.

Elfogytak a vendégjegyek

A DVTK a jövő hét végén is idegenben játszik, a Balmazújváros vendégeként. Az újonc csapat kis stadionjában összesen 306 vendégszurkoló lehet jelen, és az ide érvényes jegyek rövid idő alatt gazdára találtak tegnap, így a diósgyőri szektor tele lesz a jövő héten szombaton.

Tízmilliárdos támogatás a DVTK „terjeszkedésére”... Miskolc, Kazincbarcika - A DVTK mellett a KBSC és a Sajóvölgye Focisuli is százmilliókat kap a kormányhatározat szerint. Kedden öt olyan kormányhatározat is született, amely a labdarúgást érinti, ebből három Borsod-Abaúj-Zemplén megyei klubra vonatkozik, és az a közös bennük, hogy több ... Tovább a cikkhez

Labdarúgó NB I - A Ferencvároshoz látogat a százszázalékos M... Balmazújváros/Budapest/Debrecen/Mezőkövesd/Miskolc - A mezőnyben egyedüliként szászázalékos Mezőkövesd Zsóry FC a Ferencváros vendége lesz a labdarúgó OTP Bank Liga hétvégi, harmadik fordulójában. A borsodi együttes előbb a Debrecen otthonában nyert 2-1-re, pedig több mint egy félidőt e... Tovább a cikkhez

Szurkolók nélkül rendezhetik meg az Újpest - DVTK bajnokit... Budapest, Miskolc - Az Újpest FC-nek vélhetően nem a Vasas elleni mérkőzése lesz zárt kapus az NB I-ben. A magyar szövetség honlapján kedden megjelent fegyelmi bizottsági határozat úgy fogalmaz: az Újpest – Ferencváros mérkőzéssel kapcsolatban a hazai klubot 600 ezer forint pénzbüntetés... Tovább a cikkhez

Videó: Foci, kosár és hoki a Napos oldalban Miskolc - Újra jelentkezett a DVTK hivatalos klubtévéje az M4 Sport televízió műsorán. Íme a Napos oldal magazin 5. adásának teljes felvétele! A Napos oldal magazin 5. adásának tartalmából: Bemutatjuk Kiss Angelikát, az Aluinvent-DVTK U20-as válogatott kosárlabdázóját Szurkolói ... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA