Haladás vs. DVTK – Lesz-e piros-fehér továbbhaladás?

A labdarúgó NB I 16. fordulójában, szombaton 17.00-tól Szombathelyi Haladás – Diósgyőri VTK mérkőzést rendeznek a vasi megyeszékhelyen. A tét mindkét csapat számára jelentős, ugyanis a házigazdáknak ahhoz kellenének a győzelemért járó pontok, hogy elkerülhessenek a tabella utolsó helyéről, hogy tapadjanak az előttük jelenleg 4 ponttal többet gyűjtött, a „jobbik” kiesőtől egy pozícióval előrébb lévő Diósgyőrre. A DVTK számára azért lenne fontos a pontszerzés, mert ez esetben nem csökkenne a Haladással szembeni különbség, míg a Diósgyőr esetleges sikerével nagy lépést tenne a veszélyes zónától való eltávolodásban, és közelebb kerülne a középmezőnyhöz.

Hozták a legutóbbiakat

Egyik csapat sincs könnyű helyzetben, a Haladás arra építhet, hogy azt a kevés pontot, amit eddig összekapart, azt hazai környezetben tette. A legutóbbi szombathelyi bajnokijukon a listavezető Ferencvárost múlták felül 1–0-ra, és a két győzelmük és egy döntetlenjük mellett a négy vereségükből három egygólos volt, csak a Vidi tudott kettővel győzni (a Haladás a múlt héten a Puskás vendégeként 2–0-ra kapott ki). A DVTK a legutóbbi két bajnokiját megnyerte, a Debrecennel szemben elért 1–0 után, egy hete az MTK-t 3–2-re verték, ugyancsak hazai pályán, és ezzel helyzeti előnybe kerültek a kieső helyen álló Kisvárdával és a szombathelyiekkel szemben. A piros-fehérek azonban a házon kívüli pontgyűjtésben eddig nem jeleskedtek, mindössze egy döntetlent értek el idegenben a 2018/19-es évadban, még augusztus 25-én, a Kisvárdánál vizitálva remiztek (1–1). Érdekesség, hogy a DVTK vendégként legutóbb akkor nyert, amikor Haladás ellen játszott, és ez több mint egy éve, 2017. október 28-án volt. Sopronban ugyanis a szombathelyi stadion építése miatt a vasiak itt játszottak albérletben. Az akkori 0–3-hoz képest elég sokat kell visszalapozni a történelemkönyvben, hogy olyan mérkőzést találjuk, amelyen a diósgyőri csapat az élvonalban Szombathelyen nyerni tudott, ez több mint 20 éve történt, 1998. május 2-án, amikor 1–2 lett az eredmény.

A két csapat a múltban is sok éles bajnokit játszott, és várhatóan ez a mostani is ilyen lesz, elég csak azt alapul venni, hogy a Haladás szakvezetője, Horváth Ferenc azt nyilatkozta, hogy ez élet-halál mérkőzés lesz. Fernando Miguel Fernández Escribano, a Diósgyőri VTK vezetőedzője viszont úgy fogalmazott a klub tegnapi sajtótájékoztatóján, hogy fontos mérkőzés lesz, de nem élet-halál, mert nem ilyenkor dől el egyik vagy másik csapat sorsa. A spanyol szakvezető arról is beszélt, hogy a két együttes közötti különbséget szeretnék megőrizni, növelni, és a győzelemért járó három pontot hazahozni.

A spanyol edző azt is mondta, hogy az ilyen találkozókat hatpontos mérkőzéseknek szokták nevezni, és az esélyekkel kapcsolatban reálisan kell gondolkodni, mert a Haladás jó csapat, egy olyan együttes, amelynek vannak minőségi játékosai, és nem a tudásuknak megfelelő helyet foglalják el a tabellán.

Nem a győztes meccseken

Szóba került az is, hogy a két győzelem után milyen volt a heti edzésmunka a DVTK-nál, ezzel kapcsolatban azt nyilatkozta a szakvezető, hogy fontos, hogy pontokban mérhető eredménye van a fejlődésnek, de ez nem a két győztes meccsen indult el, hanem öt hete.

– A csapatban több potenciál van, a játékosok egyre inkább elhiszik magukról, hogy képesek arra, hogy megoldják a rájuk bízott feladatot, és azon vannak, hogy kihozzák a maximumot magukból – mondta Fernando Miguel Fernández Escribano, aki arra a kérdésre, hogy mekkora szerepe van a fejlődésben annak, hogy kialakult egy stabilnak tűnő kezdőcsapat, amin csak apróbb változtatások történtek az elmúlt öt hétben, ezt felelte: – A munkában hiszek, abban, amit a csapat elvégez. A keret jól dolgozik, és fontos, hogy a kezdő játékosok jó formában legyenek, de ez igaz mindenkire. Jó példa erre Bukrán, aki azok után került előtérbe, hogy sem Antal B., sem Rados nem tudott védeni, de mivel az edzéseken jól dolgozott, így élesben is megoldotta a feladatát. De említhetném Mazalovicot is, aki megsérült, és a helyette a csapatba került Szabó B. élt a lehetőséggel, jó formát mutat.

Szó esett arról is, hogy fiatalodott a kezdőcsapat átlagéletkora, hiszen a 21 éves Bukrán, az ugyanennyi idős Hasani mellett két 20 éves labdarúgó, Tajti és Szabó B. is részese volt a múlt heti sikernek. Ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott a DVTK szakvezetője, hogy ez egy korábban elhatározott cél, mert amelyik klubnak a költségvetése nem tartozik a legmagasabbak közé, annak nem is nagyon van más választása. Fernando Miguel Fernández Escribano véleménye szerint a DVTK akadémián jó munkát végeznek a kollégái, sokat tesznek azért, hogy a fiatalok sikeresek legyenek, de az biztos, hogy olyan rutinos futballistákra is szükség van, mint Brkovic, Karan és Rados, mert a fiatalok a tapasztalt labdarúgókkal tudnak jó elegyet alkotni.

Kiemelten fontos

A spanyol trénert arról is kérdezték, hogy mennyire tekint előre, hiszen az év végéig három nagyon fontos meccs vár a DVTK-ra.

– November 30-a van, és rengeteg pontot lehet még szerezni ebben az évadban – felelte Fernando Miguel Fernández Escribano, utalva a Haladás meccset követő Kisvárda és Paks elleni találkozókra. – Kiemelten fontos mérkőzések várnak még ránk ebben az évben, és mások ezek, mint az FTC elleni bajnoki volt, hiszen a közvetlen riválisok ellen kell játszani, és lesz még egy kupameccs is, ami szintén fontos, de most a Haladásra kell koncentrálni, és ezen az összecsapáson kell megszerezni a három pontot.

BCS

A várható kezdő

A DVTK keretéből Ivánka, Makrai, Mazalovic, Tóth Barnabás és Antal B. sérüléssel bajlódik, és amiatt szinte biztos, hogy nem lépnek pályára Szombathelyen.

A DVTK várható kezdőcsapata: Bukrán (Rados) – Brkovic, Karan, Tamás M. – Shestakov, Szabó B., Márkvárt, Tajti, Vernes (Juhar) – Hasani, Mihajlovic.

