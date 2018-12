Haladás vs. DVTK: Egy pont jött, kettő maradt

Csaknem négy éve 2015 februárjában járt utoljára a DVTK Szombathelyen, a Rohonci úton, és bár azóta öt Haladás – Diósgyőr bajnokit rendeztek – az első hármon a zöld-fehérek, a legutóbbi kettőn a piros-fehérek győztek –, a Szombathelyen zajlott stadionrekonstrukciós munkálatok miatt mindnél Sopron, a Káposztás utcai komplexum volt a helyszín. Először vizitált tehát a DVTK a Haladás új otthonában, ami valódi hazai pálya Király Gáborék számára, hiszen az eddig megszerzett 8 pontjukból 7-et Vasban gyűjtött össze a forduló előtt sereghajtó vendéglátó. Ami a DVTK-t illeti, a csapat idegenben nem jeleskedik ebben a bajnoki évadban, 7 mérkőzésen egy kisvárdai ikszet leszámítva 6 vereséget számlál.

Alighanem erre mondják, hogy a statisztikák alapján országos 1-es, ugyanakkor az elmúlt hetek formáját figyelve – a Diósgyőr a legutóbbi két játéknapon nyert az DVSC és az MTK ellen, míg a Haladás utolsó hazai meccsén a bajnoki cím várományosát, a Ferencvárost fektette két vállra –, abszolút háromesélyes találkozóra lehetett számítani. Mióta Fernando az edző Diósgyőrben, most először fordult elő, hogy két egymást követő találkozón ugyanaz a kezdő tizenegy futott ki a pályára, a tréner nem változtatott az MTK elleni felálláson.

Jól működő statisztika

Az már az első percekben kiderült, hogy a Haladás számára talán egy fokkal fontosabb mindhárom pont megszerzése, legalábbis erre engedett következtetni, hogy a zöld-fehérek kezdeményeztek többet, járatták a labdát a DVTK térfelén, de az első 20 percben egyáltalán nem tudtak mit kezdeni a jól tömörülő miskolci védelemmel. A tiszta piros szerelésben futballozó Diósgyőr kontrákkal próbálkozott, ám kezdetben itt is hiányoztak a pontos passzok, egyéni villanások – unatkozott Rózsa és a közönség is.

A 22. percben aztán a semmiből villant egyet a Diósgyőr, Juhar baloldali beadása Szabó B.-hez került középen, aki 15 méterről a felső lécet találta el, a labda onnan a vonal elé pattant. A folytatásban fokozatosan érkezett meg a meccsbe a DVTK, átvette az irányítást, helyenként már tetszetősen adogattak Tajtiék a Haladás-térfélen. A 35. percben óriási vendég helyzet maradt ki, DVTK ellentámadás végén Hasani passza után Márkvárt vihette tiszta ziccerben a labdát Rózsára, ám a lapos lövést a kapus nagy bravúrral védte, meccsben tartva ezzel a pályaválasztót. A következő lehetőség is Rózsa kapuja előtt adódott, Márkvárt tekert 24 méterről a jobb kapufára, és hogy a játékrész második fele egyértelműen a vendégeké volt, azt jelzi a félidei 38-62 százalékos labdabirtoklási arány is. Összességében szünetig működött a DVTK taktikája, a Haladás nem jutott el helyzetig, miskolci oldalon viszont két kapufát és egy kimaradt ziccert jegyezhettünk fel.

Zsinórban a harmadik

A második félidő egy büntetőgyanús esettel indult, Brko­vic kezéhez ért a labda egy veszélyes, kapura tartó hazai lövésnél, de Andó-Szabó nem ítélte szándékosnak a blokkot, nem úgy a közönség hazai része. Felforrósodott a hangulat pár percre, de aztán lassan visszaállt a korábbi rend, a Diósgyőr szépen adogatott, kereste a rést a pajzson, és a 65. percben meg is találta: egy csel után Hasani vette be Rózsa kapuját – ez volt a harmadik meccs zsinórban, amelyen betalált a koszovói középpályás. Egy percre rá egyenlíthetett volna a Haladás, de Benes fejesét óriási bravúrral ütötte szögletre Bukrán. Horváth Ferenc Gaál és Rácz személyében két támadót is beküldött, és előbbi meg is hálálta a bizalmat, 30 méteren át szálló szabadrúgást a berobbanó Habovda bikázta a léc alá a 71. percben, úgy, hogy a labda a felső lécet is érintette. Szabó B.-nek az első félidőben ki, Habovdának ugyanonnan befelé pattant – szerencsefaktor a szombathelyieket segítette.

Az egyenlítéstől felbátorodtak a zöld-fehérek, sorra rúghatták a szögleteket, de ezeket a nehéz pillanatokat átvészelték a vasgyáriak, sőt kétszer is középről, jó szögből lőhetett szabadrúgást Hasani, de egyik alkalommal sem sikerült veszélyeztetnie. Középpályán komoly fölényt realizált a Márkvárt, Tajti, Szabó B. tengely; de mindhiába, mert a piros-fehérek a hajrában már nem tudták a maguk javára fordítani a kiesési rangadót. Pedig Bacsa fejében, és Juhar lábában is ott lehetett volna a győztes találat. A látottak alapján a mérkőzést uraló Diósgyőr Szombathelyen hagyott két pontot, mindazonáltal a minimális cél teljesült: a Haladás nem tudta csökkenteni a tabellán a két csapat közötti különbséget, a DVTK pedig a kiesés ellen menekülve a Kisvárda után a másik közvetlen vetélytárs otthonából is elhozott egy pontot.

Jegyzőkönyv

Szombathelyi Haladás – Diósgyőri VTK 1-1 (0-0)

Szombathely, 2214 néző (a rendező által közölt adat). V.: Andó-Szabó (Ring, Becséri).

Szombathelyi Haladás: Rózsa (6) – Habovda (6), Benes (5), Tamás L., (5), Bosnjak (5) – Mészáros (5), Németh Márió (5), Daushvili (4), Jagodics (6), Ofosu (5) – Priskin (4). Vezetőedző: Horváth Ferenc.

Diósgyőri VTK: Bukrán (6) – Brkovic (6), Karan (6), Tamás M. (6) – Shestakov (5), Szabó B. (6), Márkvárt (7), Tajti (6), Juhar (5) – Hasani (6), Mihajlovic (5). Vezetőedző: Fernando Miguel Fernández Escribano.

Csere: Mihajlovic helyett Vernes (-) a 61., Németh Márió helyett Gaál B. (-) a 64., Daushvili helyett Rácz B. (-) a 68., Hasani helyett Bacsa (-) a 79., Ofosu helyett Funsho (-) a 86., Szabó B. helyett Bárdos (-) a 88. percben.

Sárga lap: Daushvili a 2., Karan a 34., Priskin a 48., Szabó B. 59., Tajti a 84. percben.

Gólszerző: Hasani (0-1) a 65., Habovda (1-1) a 71. percben.

Horváth Ferenc: – Nagyon nehéz első félidőn voltunk túl, nagyon görcsösen, önbizalom nélkül játszott a csapat. Ez nem nagy meglepetés, hónapok óta az utolsó helyen állunk, nem is várható, hogy a fülükön táncoltassák a labdát a játékosok. Gyenge teljesítményt láthattunk, keveset vállaltunk, keveset passzoltunk, elrugdostuk a labdát, a DVTK viszont jól játszott az első játékrészben. A félidőben azt kértem, hogy futballozzanak, hiszen azért lettek a Haladás játékosai, mert jó futballisták. Ezt követően az első tíz perc jól nézett ki, de el kell ismerni, a diósgyőri kontrák veszélyesek voltak. Ekkor már megteremtettük azokat a lehetőségeket, amiből gólt lőhettünk volna, megvoltak a területek, ahol be szerettünk volna menni a DVTK mögé, azonban nem voltunk eredményesek, mert nem volt meg a kellő minőség. A mérkőzés előtt azt mondtam volna, hogy egy pont csalódás lenne, de az első félidő után örültem volna az egy pontnak, most nehéz eldönteni, mit érzek. Azt gondolom, a két félidő alapján igazságos döntetlen született. Minden pontot meg kell becsülnünk.

Fernando Miguel Fernández Escribano: – Ma két pontot veszítettünk, ugyanakkor egy nagyon fontos pontot szereztünk, ami lényeges a mi helyzetünkben. Győzelemért jöttünk, mindig úgy készítjük fel a csapatot, hogy győzelemre játszunk. Az első félidőben igazán jó teljesítményt nyújtott a csapat, két kapufát lőttünk, és ne feledkezzünk el Márkvárt tiszta zicceréről sem. Csak azért maradt 0-0 az állás, mert pontosabbnak kellett volna lennünk a befejezéseknél. Ez is becsülendő, mert a Haladás szervezetten és jól védekezik, mi pedig több tiszta helyzetet alakítottunk ki, főleg ha arra gondolunk, hogy legutóbb az FTC kikapott Szombathelyen. Egész héten jól dolgozott a csapat, aminek ma láthattuk az eredményét, a játékosok energikusak voltak, tele önbizalommal, és megvalósították azokat az elemeket, amiket az edzésen gyakoroltunk. A játékkal elégedett voltam, az eredménnyel nem. A második félidőben több helyzetet is kialakított ellenfelünk, elsősorban pontrúgásokból, amiből pontot érő gólt szereztek. Sok mérkőzés, sok edzés, sok munka van még hátra a bajnokságból, sok pontot szerezhetünk, de mindenekelőtt legközelebb egy nagyon fontos kupamérkőzés vár ránk a Budaörs ellen.

A gólok története

65. perc: Szabó B.-től Hasani kapott labdát középen, majd egy csel után 12 méterről a bal sarokba lőtt, 0-1.

71. perc: Gaál B. jobbról élesen kapu elé lőtt szabadrúgását a hosszún érkező Habovda estében, hat méterről a léc alá vágta, úgy, hogy a labda a felső kapufáról vágódott a hálóba, 1-1.

