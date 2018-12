Fernando: „Véleményem szerint ma két pontot veszítettünk”

Horváth Ferenc (Szombathelyi Haladás): – Egy nagyon nehéz első félidőn voltunk túl, hiszen nagyon görcsösen, önbizalom nélkül játszott a csapat. Ez nem nagy meglepetés, hónapok óta az utolsó helyen álló csapat, nem is várható, hogy a fülükön táncoltassák a labdát a játékosok. Gyenge teljesítményt láthattunk, keveset vállaltunk, keveset passzoltunk, elrugdostuk a labdát, a DVTK viszont jól játszott az első játékrészben. A félidőben azt kértem, hogy futballozzanak, hiszen azért lettek a Haladás játékosai, mert jó futballisták. Ezt követően az első 10 perc jól nézett ki, de el kell ismerni, a diósgyőri kontrák veszélyesek voltak. Ekkor már megteremtettük azokat a lehetőségeket, amiből gólt lőhettünk volna, megvoltak a területek, ahol be szerettünk volna menni a DVTK mögé, azonban nem voltunk eredményesek, mert nem volt meg a kellő minőség. A mérkőzés előtt azt mondtam volna, hogy egy pont csalódás, az első félidő után örültem volna az egy pontnak, most nehéz eldönteni, de azt gondolom, a két félidő alapján igazságos döntetlen született. Minden pontot meg kell becsülnünk.

Fernando Fernandez (Diósgyőri VTK): – Véleményem szerint ma két pontot veszítettünk, ugyanakkor egy nagyon fontos pontot szereztünk, ami nagyon fontos a mi helyzetünkben. Győzelemért jöttünk, mindig úgy készítjük fel a csapatot, hogy győzelemre játszunk. Az első félidőben igazán jó teljesítményt nyújtott a csapat, két kapufát lőttünk, és ne feledkezzünk el Márkvárt tiszta zicceréről sem. Csak azért maradt 0-0 az állás, mert pontosabbnak kellett volna lenni a befejezéseknél. Ez is becsülendő, mert a Haladás szervezetten és jól védekezik, mi pedig több tiszta helyzetet alakítottunk ki, főleg ha arra gondolunk, hogy legutóbb az FTC kikapott Szombathelyen. Egész héten jól dolgozott a csapat, aminek ma láthattuk az eredményét, a játékosok energikusak voltak, tele önbizalommal, és megvalósították azokat az elemeket, amiket az edzésen gyakoroltunk. A játékkal elégedett voltam, az eredménnyel nem. A második félidőben több helyzetet is kialakított ellenfelünk elsősorban pontrúgásokból, amiből pontot érő gólt szereztek. Sok mérkőzés, sok edzés, sok munka van még hátra a bajnokságból, sok pontot szerezhetünk, de mindenekelőtt szerdán egy nagyon fontos kupamérkőzés vár ránk a Budaörs ellen.

