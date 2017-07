Mészöly Géza (Swietelsky Haladás): – Az eredménnyel és a játékkal sem vagyok elégedett. Törekedtünk arra, ami a Debrecen ellen működött, de a támadások befejezése hiányzott és a ritmus, a helyzetek kidolgozása, különösen az első félidőben. Rosszul jöttünk ki a fordulópontokból is, hiszen a szöglet előtt szerettünk volna cserélni, a két magas, jól fejelőt behozni. Aztán 0-1-nél nagy helyzetbe került Williams, de nem tudta eltalálni a kaput. Nem sikerült ez a meccs, van ilyen, de az biztos, hogy ettől sokkal többet kell mutatni a továbbiakban.

Bódog Tamás (Diósgyőri VTK): – A meccs elejét aki tudta nézni, az előtt le a kalappal, mondjuk úgy, hogy dolgoztunk egymáson. A második félidő azonban a miénk volt, uraltuk a meccset és meg voltak azok a beindulások is, amiket terveztünk. Lőttük három gólt idegenben, bárcsak mindig így menne idegenben… A cserék azért mentek be, hogy lendítsenek a játékon, ez most sikerült. A csapattal mindig elégedett vagyok, csak néha vannak hibák, azokra próbálunk rávilágítani, de ma mindent megtett a csapat és nagyszerű győzelmet aratott.

