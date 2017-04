Haladás vs. DVTK – A haladásért Sopronban

Az NB I 27. fordulójában szombaton 18.00-tól Swietelsky Haladás – Diósgyőri VTK meccset rendeznek Sopronban. Azért nem a pályaválasztó rendes otthonában, Szombathelyen, mert ott is stadionrekonstrukció zajlik, így a vasi zöld-fehérek (is) idegenben vannak otthon.

A DVTK Bódog Tamás vezetőedzősködése alatt még veretlen az élvonalban, az új szakvezető érkezése óta pályaválasztóként Mezőkövesden az Újpestet 3-1-re, a Honvédot 2-0-ra verte a csapat, vendégként pedig 1-1-es döntetlent ért el a Ferencvárossal szemben a múlt héten szombaton. Ez utóbbi volt a piros-fehéreknek az idegenben eddig lejátszott 13 meccse közül a harmadik olyan találkozója, amely után nem üres kézzel tértek haza. Ebben az évadban ezen kívül még egy döntetlenre futotta (az Újpest ellen a Vasas pályán 4-4 volt az eredmény), és egy alkalommal a három pontot is sikerült megszerezniük. Ennek azonban már lassan 9 hónapja, ugyanis az 1. fordulóban, Felcsúton a jelenlegi listavezető Videoton FC ellen sikerült nyerni, még 2016. július 17-én, 2-1-re. És bár a Diósgyőr Bódog Tamás időszakában nagyon szépen gyűjtögeti a pontokat, és ahhoz, hogy a Videoton élre állhasson a maga részéről azzal járult hozzá, hogy a legutóbbi fordulóban legyőzte a meccs előtt még első helyen tanyázó Honvédot, de a piros-fehérek nem tudtak elmozdulni a 11., kieső helyről. Viszont, ha most, a Haladás vendégeként összejönne egy újabb győzelem, ez esetben biztosan előbbre lépnének, ugyanis az előttük álló két riválisuk, a Debrecen és az MTK egymás ellen játszanak.

Masszív, erős

– Nehéz mérkőzés lesz, azért is, mert hosszú utazás után kell játszanunk, és mert a Szombathely masszív, erős csapat – mondta Bódog Tamás, a DVTK vezetőedzője. – Talán egy kicsit másabb lesz ez a mérkőzés, mint az eddigiek, ugyanis a Haladás a védekezésre helyezi a hangsúlyt, és az abból épített kontrákra. Mi jó formában vagyunk, az a lendület, ami jellemzett minket az elmúlt hetekben, visz minket tovább. A három pontért utazunk, és ha a csapat hozzáállása is ilyen marad, akkor reális esélyünk van arra, hogy győzelemmel térjünk haza. Az elmúlt hetekben a sikerélmény megvolt, a magabiztosság megvan az önbizalom szintén, és ha 90 percig azt tudjuk játszani, amit tervezünk, akkor jók lehetünk. A legutóbbi meccsen, a Honvéd ellen nem történt meg az, ami korábban, hogy a 70-75. perc tájékán picit elfogyott az energia, ezúttal végig bírtuk a 90 percet, és ha az első helyezett ellen így tudtunk játszani, akkor bárki ellen lehetnek vérmes reményeink.

A siker ára

Bódog Tamás kérdésre válaszolva arról is szót ejtett, hogy a védelem stabil volt az előző meccseken, annak ellenére, hogy nem gyenge és lassú ellenfelekkel találkoztak.

Kíváncsiak voltunk arra, hogy mi volt a sűrű program közepette a csapat programja az elmúlt és a mostani bajnoki között. Ezzel kapcsolatban a DVTK szakvezetőjétől azt tudtuk meg, hogy a mérkőzést követő napon mindig van edzés, akik játszottak, azoknak átmozgató, akik kihagyták a meccset, azok viszont nagyobb terhelést kapnak. A mérkőzést követő második nap a pihenő (ez volt a csütörtök), míg a tegnap az utazásról szólt, illetve egy edzésről, amelyet a szálláshelyet adó Bükön tartottak. A mai napon délelőtt még lesz egy átmozgatás, délután pedig indulnak Sopronba (azt is megtudtuk, hogy a jövő hét elejei szabadnapok száma attól függ, hogy milyen eredményt ér el a csapat a Haladás ellen).

A keretről szólva az derült ki, hogy Rados kapus itthon maradt izomsérülése miatt, és hogy két védő, a fiatal Mahalek és a lett válogatott Jagodinskis kisebb sérülése miatt szintén nem tudott útra kelni. A Haladás elleni mérkőzéstervről azt mondta Bódog Tamás, lehet, hogy visszaállnak, és megvárják, hogy mi történik, hogy mit akar játszani a Haladás, de hozzátette, nem bunkerfociban gondolkodnak.

– A sikernek nem titka, hanem ára van. Munka, munka, munka – válaszolta Bódog Tamás arra a felvetésre, hogy mindenki a DVTK jó szereplésének titkát szeretné megfejteni. – Ha belerakod a munkát az edzésekbe, hozzáállásba, könnyebben eléred a célt, amit kitűzöl magad elé. Ha töretlen lendülettel dolgozol tovább, akkor lépésenként haladhatsz előre. Kétségtelen, hogy a nagyobb médiaérdeklődés miatt fókuszban van a csapat, de ez egy pillanatfelvétel, és ha a játékosok ettől elszállnának – de nem fognak –, az nagy gond lenne.

A szakvezető arról is beszélt, hogy a hozzáállással nem lesz gond, ezért kezeskedik, és mindent megtesznek majd azért, hogy eredményesek legyenek. Bódog Tamás elmondása szerint az egy plusz motivációs tényező, hogy győzelem esetén vonal fölé kerülhetnek a tabellán.

Játékosszavak

Dejan Karan, a DVTK védője: – Nagyon kemény meccs lesz, azért is, mert idegenben játszunk. De ha igazi Diósgyőrként lépünk pályára, ha azt a játékot mutatjuk, mint az előző három hétben, akkor újabb három pontot fogunk szerezni. Az elmúlt időszakban újjászülettünk, ezt mindenki láthatja, az újságírók, a szurkolók és az ellenfelek is. Új vezetőedző érkezett, új taktikai elemek vannak, új energiákat kaptunk, és ezzel önbizalom is érkezett. Az újjászületés azzal is jár, hogy minden meccset meg akarunk nyerni, hiszünk magunkban, egymásban, és azon vagyunk, hogy bebizonyítsuk, nem érdemeli meg a Diósgyőr azt, hogy ilyen helyen álljon a tabellán, mint ahol jelenleg van.

A kezdőcsapat

A DVTK várható kezdőcsapata: Antal – Eperjesi, Lipták, Karan, Tamás M. – Mevoungou – Vela, Nono Villar, Ugrai – Novothny, Makrai.

– Berecz Csaba –

A 27. forduló programja:

április 15., szombat:

18.00: Újpest FC-Gyirmót FC (Játékvezető: Pintér Csaba)

18.00: Videoton FC-Mezőkövesd Zsóry FC, Felcsút (Játékvezető: Solymosi Péter)

18.00: Budapest Honvéd-Paksi FC (Játékvezető: Berke Balázs)

18.00: Swietelsky Haladás-Diósgyőri VTK, Sopron (Játékvezető: Vad II István), helyszíni tudósítás: dvtk.boon.hu

18.30: Debreceni VSC-MTK Budapest (Játékvezető: Erdős József)

20.30: Ferencváros-Vasas FC (Játékvezető: Farkas Ádám)

A tabella:

1. Videoton FC 26 14 6 6 51-22 48 pont

2. Budapest Honvéd 26 14 5 7 39-25 47

3. Vasas 26 12 5 9 41-30 41

4. Ferencváros 26 10 9 7 41-34 39

5. Paksi FC 26 9 11 6 32-28 38

6. Swietelsky Haladás 26 10 6 10 32-34 36

7. Újpest FC 26 8 11 7 39-39 35

8. Mezőkövesd Zsóry FC 26 9 7 10 29-37 34

9. Debreceni VSC 26 8 6 12 30-35 30

10. MTK Budapest 26 7 9 10 20-28 30

11. Diósgyőri VTK 26 8 4 14 32-49 28

12. Gyirmót FC 26 4 7 15 13-38 19

