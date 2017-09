Hajtós, harcos csapat lesz az Ózd

Az elmúlt bajnoksághoz képest jelentősen átalakult az ózdiak másod­osztályú gárdája, hiszen az előző keretből hatan távoztak, a nyári szünetben négy játékost szerződtettek, valamint a saját nevelésű utánpótlásból két fiatalt felhoztak a felnőtt kerethez. A piros-kékek augusztus elején kezdték meg a közös munkát. A mögöttünk hagyott másfél hónapban a hazai környezetben zajló edzések mellett hat felkészülési találkozót és már egy tétmérkőzést is lejátszottak, a Debrecent 26-20-ra győzték le a Magyar Kupa első fordulójában.

Mostantól élesben

– Ebben az időszakban nagyon nehéz erőviszonyokról beszélni, hiszen mindenhol, így nálunk is az építkezés zajlik – mondta a szezonkezdet előtt Szakál György, az ÓAM-Ózdi KC edzője. – Több új játékost is be kellett építeni a játékrendszerbe, ami időigényes, aprólékos feladat. Mostantól azonban élesben mennek a dolgok, hiszen kezdődik az egyébként nagyon várt új bajnokság. A miénk egy hajtós, küzdős, fiatalos, lendületes csapat lesz, ez nem kérdés. Olyan társaság, amely mindenkivel szemben felveszi majd a harcot. Fontos, hogy a szurkolóink lássák az igyekezetet, az akaratot, de ezzel szerintem egyáltalán nem lesz probléma.

Célkitűzésről egyelőre nem beszélnek az ÓAM-Ózdi KC-nál, de a csapat minden egyes mérkőzését szeretné megnyerni az előttünk álló szezonban. Ugyancsak fontos szempont, hogy a hazai mérlegén valamelyest javítani tudjon a gárda, hiszen ebből a szempontból az előző idényben mindenkiben maradt hiányérzet.

Javítani a hazain

– Tény, hogy idegenben jobban, eredményesebben ment a játék, mint itthon. Most a jó vendégmérlegünk megtartása mellett pályaválasztóként is eredményesebbek szeretnénk lenni – folytatta Szakál György. – Úgy gondolom, az igazolásaink jól sikerültek, a két kapus, Boris Manojlovity és Mátrai Péter, a beállós Kocsis Csaba, és a belső posztokon bevethető Stáb Bence is jó benyomást tett ránk az elmúlt hónapban. Rajtuk kívül a lehetőségeink függvényében igyekeztünk az értékeinket megtartani. Tény, hogy egy balkezes átlövő még nagyon kellene a keretbe, ezt leszámítva azonban kialakult a csapatunk. Bízom benne, hogy a sérüléshullám elkerül bennünket, hiszen a korábbi két szezonban ez óriási gondot jelentett.

Az ÓAM-Ózdi KC szombaton Nyíregyházára utazik a Keleti csoport első fordulójában, szeptember 23-án pedig hazai környezetben mutatkoznak be, amikor a Kecskemétet fogadják.

– Marosréti Ervin –

A mezőny

A férfi kézilabda NB I/B Keleti csoport mezőnye

Balassagyarmati Kábel SE

Balmazújvárosi KK

Békés-Drén KC

ContiTech FKSE-Algyő

Debreceni EAC

Kecskeméti TE

Mezőkövesdi KC

Mizse KC

MOL-Pick Szeged U20

Nyíregyházi KC

ÓAM-Ózdi KC

Törökszentmiklósi KE

Törökszentmiklósi Székács SE

